"Coronavirus en France : des signes de ralentissement de l'épidémie, un vaccin en janvier 2021 ?"

CORONAVIRUS FRANCE. L'épidémie de Covid-19 semble ralentir en France, bien que les hôpitaux restent sous tension. L'Agence européenne des médicaments a évoqué ce samedi une distribution de vaccins à partir de janvier 2021. Les dernières infos ci-dessous.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué samedi 14 novembre 2020, fait état de 354 décès à l’hôpital. La barre des 32 000 décès à l’hôpital a été franchie, tandis que les chiffres des Ehpad ont été mis à jour vendredi. Actuellement, 32 499 malades du Covid-19 sont hospitalisés. On dénombre par ailleurs 32 095 cas de plus en France en 24 heures. 139 140 personnes sont sorties de l'hôpital, soit 1 985 de plus. Le détail des chiffres ci-dessous :

20:50 - Dans le Val-de-Marne, un invité de la fête clandestine positif au coronavirus FIN DU DIRECT - Près de 300 personnes se sont rassemblées lors d'une fête sauvage, dans la nuit de vendredi à samedi et "au mépris des règles sanitaires", à Jonville-le-Pont (Val-de-Marne), rapporte Le Républicain Lorrain. Les policiers ont été agressés lors de leur intervention, précise le média. Dans un communiqué publié ce samedi, la préfecture de police a indiqué qu’au moins un des participants était positif au Covid-19, et invité l’ensemble des personnes présentes "à se faire dépister dans les meilleurs délais et à s’isoler au moins jusqu’à réception des résultats de leur test", détaille Le Républicain Lorrain.

20:30 - Les tests antigéniques, pas forcément adaptés à tous les âges Le Professeur Jacques Izopet, responsable du pôle biologie du CHU de Toulouse et chef de service du laboratoire de virologie, est revenu sur l’efficacité des tests antigéniques pour dépister le Covid-19 auprès de La Dépêche. "Ils ne sont pas adaptés aux plus de 65 ans, surtout lorsque ces derniers présentent des symptômes depuis plus de quatre jours. En effet, réalisés quatre jours après l’apparition des premiers symptômes, les tests antigéniques ont plus de probabilité d’être faussement négatifs", a-t-il expliqué.

20:12 - En Sarthe, cinq clusters en cours d'investigation Si les indicateurs relatifs au coronavirus sont en baisse, l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire appelle au maintien de la vigilance, comme le rapporte actu.fr. Cinq clusters étaient en cours d'investigation dans la Sarthe le 12 novembre, précise le site. Le taux d’incidence (calculé pour 100 000 habitants) est passé de 282,7 à 254,7 entre mardi et vendredi, indique actu.fr. Enfin, chez les 65 ans et plus, il est également en baisse et passe de 228,9 à 217,2.

19:58 - 354 décès en 24 heures dans les hôpitaux Le nombre de malades du Covid-19 décédés à l'hôpital lors des dernières 24 heures s'est élevé à 354, et 326 patients ont été admis en réanimation, selon des chiffres publiés samedi par Santé publique France, indique l’AFP. Vendredi 13 novembre, 467 personnes étaient mortes des suites du coronavirus, et 473 étaient entrées dans un service de réanimation ou de soins intensifs.

19:53 - Les tests rapides, l’enjeu de ce second confinement Au printemps, régions, départements et maires s’étaient mobilisés pour fournir des masques à la population afin de permettre le premier déconfinement, comme le rappelle Sud-Ouest. Pour ce deuxième confinement, l’enjeu consiste à effectuer des tests rapides afin de détecter les cas de coronavirus, notamment dans les écoles et les entreprises. "Le test sera au confinement 2, ce que le masque a été au confinement 1", explique Renaud Muselier, président de Régions de France et de la région Sud à Sud-Ouest. Le média rapporte que depuis le début du reconfinement il y a quinze jours, l’Île-de-France a annoncé l’achat de 100 000 tests antigéniques (dits rapides) pour les lycées et l’installation de barnums dans les 50 gares les plus importantes de la région.

19:35 - 2 223 hospitalisations liées au coronavirus en cours en Occitanie L'agence régionale de santé d'Occitanie a publié vendredi 13 novembre son dernier bulletin d'information lié au coronavirus, comme le rapporte France 3 Régions. Il fait état de 2 223 hospitalisations dans les établissements publics et privés de la région, liées au Covid-19, soit une augmentation de 104 patients en trois jours. Parmi ces hospitalisations en hausse, 399 le sont en réanimation, détaille le site.

19:15 - Hauts-de-France : des équipes de soignants mobilisées pour les patients à l'isolement Dans les Hauts-de-France, des équipes de soignants ont été constituées pour les personnes placées à l'isolement dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, comme le rapporte actu.fr. Plus précisément, "une trentaine d’équipes de professionnels de santé libéraux interviennent ainsi auprès des personnes atteintes du Covid-19 ou des cas contacts de la région pour leur faciliter l’isolement", rapporte le site. Pour constituer les premières équipes mobiles, une soixantaine de professionnels de santé volontaires, toutes professions confondues (médecins, infirmiers, pharmaciens, orthophonistes, diététiciens, psychologues, etc.) ont suivi une formation "permettant de renforcer aussi bien les savoirs-être utiles dans la relation d’aide, que les savoirs théoriques en lien avec la Covid-19 et les mesures de prévention", précise l’Agence régionale de santé (ARS).

18:57 - Des maux de tête persistent après la guérison, est-ce inquiétant ? Le docteur Jimmy Mohammed a répondu, sur Europe 1, à la question d'un auditeur s'inquiétant de ses maux de tête persistants, trois semaines après avoir été infecté par le coronavirus. Et il a rappelé que pendant la phase aiguë de la maladie, si les douleurs ne partent pas malgré la prise de paracétamol, le plus sage est de consulter un médecin, comme le rapporte le média.

18:40 - L’agglo Lisieux-Normandie ouvrira un centre de santé, mais pas à Lisieux Lors du conseil communautaire du 8 octobre 2020, l’agglo Lisieux-Normandie et la ville de Lisieux (Calvados) avaient annoncé leur volonté de créer des centres de santé, chacune de leur côté, comme le rapporte le site actu.fr. Le président de l’agglo, François Aubey, avait précisé que la structure serait implantée à l’hôpital Robert-Bisson, précise le média. L’Agence régionale de santé (ARS) ne délivrant qu’un seul agrément par commune, l’agglo ne pourra pas implanter son centre de santé à Lisieux, mais rien ne l’empêche de l’installer dans une autre commune du sud pays d’Auge, détaille actu.fr.

18:20 - La moitié des Ehpad de Haute-Marne touchée par le coronavirus Le représentant de l'Agence régionale de santé (ARS) en Haute-Marne, Damien Réal, a fait un point de la situation sanitaire, comme le rapporte le média JHM.fr. Concernant les Ehpad, il a notamment déclaré : "la moitié des Ehpad sont concernés par au moins un cas de Covid-19 pour l'instant. Cela peut concerner le personnel, un résident ou les deux. Un certain nombre de structures ont des cas nombreux qui génèrent une attention forte à plusieurs titres. Déjà, les résidents sont fragiles. Ensuite, les équipes qui interviennent en Ehpad sont relativement “modestes” en nombre et peuvent donc être rapidement déstabilisées quand trois, quatre ou cinq membres de l'équipe sont malades et ne peuvent plus travailler…"

18:00 - Haute-Marne : "Le virus est partout dans le département" Représentant de l'Agence régionale de santé (ARS) en Haute-Marne, Damien Réal a fait un point de la situation sanitaire, comme le rapporte le média JHM.fr. Il explique notamment pourquoi les chiffres sont si mauvais en Haute-Marne. Néanmoins, malgré ces chiffres au-dessus de la moyenne française et de la moyenne en Grand Est, le nombre de passage aux urgences pour motif de Covid-19 reste modéré, précise le site. Jeudi 12 novembre, 110 personnes étaient hospitalisées en Haute-Marne en raison du coronavirus, dont cinq en service de réanimation.

17:42 - Qui pourra bénéficier du vaccin quand il sera disponible ? Lorsque le vaccin sera disponible, la question se posera de savoir qui pourra en bénéficier, comme l’indique CNews. En France, il ne devrait pas être rendu obligatoire. Son accès sera même priorisé à certaines populations, selon la haute autorité de santé (HAS), rapportée par le média. "Dans un contexte où l’arrivée des doses se fera sans doute de manière séquentielle, il est indispensable que la population comprenne pourquoi une priorisation devra être faite et selon quels critères", estime l’HAS.Pour l’heure, ces critères n’ont pas été gravés dans le marbre, indique CNews.

17:23 - Quelle biotechnique utilise le vaccin de Pfizer et Biontech ? Si le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et Biontech était commercialisé, la biotechnologie utilisée serait une première. En effet, Numérama indique qu’elle n’a jusqu’à maintenant jamais été utilisée dans un vaccin approuvé : la technique de l’ARN messager. Concrètement parlant, il s’agit d’insérer du matériel génétique dans les cellules humaines. "Ce code contient des instructions pour produire une protéine qui ressemble à une protéine spécifique du coronavirus SARS-CoV-2. Ainsi, la réponse immunitaire est entraînée, afin de pouvoir répondre ensuite efficacement lorsqu’une véritable protéine virale cherche à infecter le corps", précise le média.

17:03 - Jean Castex souhaite des "règles" sur "le temps long" Le Premier ministre Jean Castex, qui a présenté jeudi dernier la stratégie jusque fin 2020, planche aussi sur la période au-delà, comme le précise L’Est Républicain. Des mesures pourraient être mises en place possiblement jusqu’à l’été. "Tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu", a notamment déclaré le chef du gouvernement. "Une certitude : les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps. De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre, contrairement aux magasins de jouets, par exemple", a-t-il rajouté.

16:45 - Un collège fermé en Vendée en raison du Covid-19 Le collège du Marais-Poitevin à Benet (Vendée) sera fermé jusqu’au 20 novembre après la découverte de nombreux cas positifs au Covid-19 et de cas contacts au sein des élèves et des enseignants, indique L’Est Républicain.

16:24 - Une baisse de la transmission "assez marquée sur Paris" Renaud Piarroux, chef de service de parasitologie à la Pitié Salpêtrière à Paris et spécialiste de la gestion des épidémies, était l'invité d'Europe 1 ce samedi 14 novembre. Il a fait le point sur l'épidémie de coronavirus en cours et note "une éclaircie" en Île-de-France par rapport au reste de la France, rapporte le média. "On va dire qu’il y a beaucoup de gros nuages sur la France, avec une éclaircie dont l’épicentre est Paris", a-t-il précisément déclaré.

16:05 - 77 cas détectés dans un Ehpad des Ardennes 56 résidents et 21 membres du personnel de l'Ehpad "Les Vignes" de Château-Porcien (Ardennes) ont été testés positifs au coronavirus cette semaine, comme le rapporte France Bleu. L'Agence régionale de santé (ARS) précise que la plupart des cas de Covid-19 sont asymptomatiques, ce qui explique qu'ils en aient découvert autant d'un seul coup, précise le média. Bonne nouvelle : "il n'y a aucune hospitalisation ni aucun cas grave". Les visites sont pour le moment interrompues.

15:45 - Les animaux de compagnie peuvent-ils nous transmettre le coronavirus ? Alors que l’attention se porte sur une mutation du Covid-19 transmise aux hommes par les visons, qu’en est-il des chats et des chiens ? Jean-Luc Angot, président de l'Académie vétérinaire de France, a rappelé auprès du Parisien qu’aucun cas de contamination de l’animal vers l’homme n’a été recensé en dehors des personnes travaillant dans des élevages de visons. "Rien ne prouve que les animaux de compagnie participent à la propagation de la pandémie chez l'homme", ajoute-t-il.

15:26 - L'agence européenne des médicaments mise sur un vaccin "en janvier" L'agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin contre le coronavirus "d'ici la fin de l'année" en vue d'une distribution "à partir de janvier", rapporte l’Est Républicain. C’est en tout cas ce qu’a précisé ce samedi 14 novembre le directeur de l’EMA dans un entretien donné au journal italien Il Sole 24 Ore.

15:07 - Les visites interdites dans les Ehpad de Bourg-en-Bresse (Ain) La mesure a été adoptée préventivement dans deux établissements de l’Ain, indique France 3 Régions : les Ehpad de l'hôpital Fleyriat, à Bourg-en-Bresse, ont interdit toute visite depuis le 23 octobre. Si la décision est difficile pour les familles, elle s’avère nécessaire pour la direction, qui lutte contre la pandémie de Covid-19. Trois semaines après l'arrêt des visites, le média rapporte que l'épidémie commencerait à ralentir dans ces Ehpad du département, après une quarantaine de cas de coronavirus.

14:48 - Le point sur les campagnes de tests dans le Finistère Cette semaine, un total de 20 440 tests PCR a été réalisé dans le Finistère, contre près de 22 475 la semaine précédente (et 10 000 la première semaine d’octobre), détaille le site de Saint-Brieuc Ma Ville. Le laboratoire du CHRU de Brest en a d’ores et déjà analysé près d’un quart, précise le média. 60 000 tests aux résultats rapides (ou antigéniques) ont été déployés auprès des personnels des Ehpad et établissements pour personnes handicapées finistériens, rajoute le site de Saint-Brieuc Ma Ville. Ces tests seront bientôt disponibles dans les pharmacies du département.

14:30 - Une campagne de dépistage au coronavirus dans les Ehpad normands Concernant les Ehpad normands, l'Agence régionale de santé de Normandie annonce qu'une campagne de dépistage par tests antigéniques s’achève actuellement auprès de 25 000 professionnels concernés, comme le rapporte France 3 Régions. "Il s’agit d’intervenir précocement sans attendre le signalement d’un cas. Les Ehpad, qui rassemblent près de la moitié des clusters en cours d’investigation dans la région (96 sur 199) font l’objet d’un accompagnement spécifique de la part des équipes de l’ARS afin de protéger les personnes vulnérables accueillies. Les visites extérieures sont ainsi strictement encadrées afin que les résidents puissent continuer à recevoir leurs proches. Une campagne de communication sur le respect des gestes barrières est en cours de déploiement à destination des visiteurs", a précisé l’ARS.

14:10 - Un arrêt trop rapide du télétravail a-t-il aidé à générer la seconde vague ? Le professeur Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, a déclaré à ce sujet : "Je pense qu'on n'aurait jamais dû arrêter le télétravail." "Inciter les gens à arrêter le télétravail à la reprise en septembre, ça a été une erreur. Il faut rester en télétravail le plus possible, c'est un outil de lutte contre l'épidémie (de coronavirus)", a-t-il déclaré.

13:50 - Le Finistère est-il le département le plus protégé de France ? Ce vendredi 13 novembre 2020, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand est venu au CHRU de Brest pour rendre hommage aux soignants, comme le rapporte le site Saint-Brieuc Ma Ville. Dans le département, qui resterait le moins contaminé du pays, la situation semble connaître une accalmie, mais la prudence reste de mise, rapporte le média. "Le Finistère reste le département le plus protégé de France avec des taux de prélèvements positifs de plus en plus faibles", a précisé le pr Eric Stindel, président de la commission médicale d’établissement du CHRU de Brest-Carhaix. Le pourcentage de tests positifs au Covid-19 diminue, comme le rapporte le média. Il serait actuellement de "7,83 % dans le Finistère" selon l’Agence régionale de santé (ARS) contre 13,86% en Ille-et-Vilaine.