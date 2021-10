"Coronavirus en France : épidémie en baisse, troisième dose... Ce qu'il faut savoir"

COVID. L'épidémie de coronavirus continue de ralentir en France. Les indicateurs sont en effet tous à la baisse. Pour autant, une troisième dose de vaccin pourrait devenir la norme. Tout ce qu'il faut savoir sur le Covid-19.

Questions / Réponses

Recevoir nos alertes live !

Quand est-ce que les contraintes sanitaires seront levées ? Masques, pass sanitaire... devra-t-on vivre avec longtemps ? Depuis le début de l’épidémie, trois indicateurs ont guidé les décisions du gouvernement : le taux d’incidence, la saturation des services de réanimation et le taux de reproduction. Au niveau national en date du 1er octobre 2021 (dernières données disponibles), le taux d’incidence est descendu à 49,4 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le seuil d’alerte est fixé à 50. C'est la première fois depuis le 10 juin que la France tombe sous ce seuil. Dans les hôpitaux, 35,8% des lits sont occupés au 4 octobre par des patients atteints d’une forme grave du Covid. Le gouvernement s’est fixé un seuil maximal de 30%. Enfin, le taux de reproduction (nombre moyen de personnes qu’une personne infectée peut contaminer) est de 0,76, alors que la vigilance était de mise lorsqu’il était supérieur à 1,5 (derniers chiffres publiés en date du 25 septembre). Autant d'éléments qui poussent Emmanuel Macron à envisager une levée des restrictions localement, tout en maintenant la vigilance.

Puis-je contracter le Covid-19 si je suis vacciné ? Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid-19. Comme tout vaccin, il ne protège donc pas à 100%. Toutefois, il évite dans la grande majorité des cas la contraction d'une forme sévère de la maladie et réduit drastiquement la contagiosité du virus.

Qui est concerné par une troisième dose de vaccin ? Alors que 86% de la population âgée de 18 ans est plus est entièrement vaccinée (89% a reçu au moins une dose), plusieurs publics sont éligibles à une troisième dose du vaccin : les résidents d'Ehpad, les personnes de plus de 65 ans, les personnes à haut risque, ainsi que celles ayant reçu une dose de Janssen. Ces autorisations pourraient-elles prochainement s'étendre ? Lundi 4 octobre 2021, l'agence européenne du médicament a donné son feu vert pour une troisième dose sur toute personne ayant plus de 18 ans, au moins six mois après l'obtention de la deuxième dose. Mais pour l'heure, la France n'a pas tranché sur cet élargissement.

Le point sur l'épidémie en France ce lundi 4 octobre Chaque jour, Santé publique France publie les derniers chiffres de l'épidémie dans l'Hexagone. Attention, toutefois, les chiffres du lundi sont toujours à prendre avec des pincettes. En effet, la plupart des officines étant fermées le dimanche, certains résultats soit minimisés. Voici tout de même le bilan du jour :



● 1 138 cas supplémentaires ont été recensés. Ce sont 2 606 cas de moins qu'hier et 171 de moins que lundi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 4 653 cas, contre 4 677 hier. Ce sont en moyenne (et environ) 887 cas de moins que la semaine dernière

● 50 morts en 24h (hors Ehpad), soit 41 de plus qu'hier et 24 de moins que lundi dernier

● 283 personnes ont été admises à l'hôpital en 24 heures, soit 207 de plus qu'hier et 60 de moins comparé à lundi dernier

● 71 nouvelles admissions en réanimations ont été comptées, soit 52 de plus qu'hier et 23 de moins que lundi dernier

À quelle date les tests PCR deviendront-ils payants ? Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les tests PCR permettant de dépister toute personne suspectée d'avoir contractée le coronavirus sont gratuits en France. Mais le gouvernement a annoncé que les modalités de ces dépistages ne seraient plus les mêmes, et ce en vue d'inciter à la vaccination. Ainsi, à partir du vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR dits "de confort" deviendront payants, idem pour les tests antigéniques. Le prix, qui n'a pas encore été tranché, devrait varier entre 29 et 49€. Toutefois, ils resteront remboursés dans certains cas : seuls les dépistages prescrits via une ordonnance médicale pourront faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale.

La France peut-elle éviter une cinquième vague ? Des spécialistes alertaient sur l'arrivée de l'automne et du froid, craignant une reprise épidémique du coronavirus en France. Mais si certains alertent, d'autres se veulent plus modérés et estiment que les prochaines semaines ne devraient pas concorder avec une flamée des cas. ""L'épidémie est en décroissance avec un nombre de reproduction entre 0,8 et 0,9. Autrement dit, 10 personnes en contaminent moins de 9. Le virus continue donc de circuler mais nous sommes dans une situation favorable", explique l'épidémiologiste Mircea Sofonea sur Franceinfo. S'il n'exclut pas la possibilité que "les courbes stagnent, voire qu'elles repartent à la hausse dans les prochaines semaines, à la faveur du retour du froid et des jours plus courts", ce spécialiste se veut tout de même optimiste : "Pour que la situation s'inverse, il faudrait un nouveau variant ou qu'il y ait un changement brutal dans l'application des gestes barrières. Or, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de variant menaçant en train de remplacer le Delta et nous ne sommes pas non plus dans une optique de relâchement généralisé des mesures sanitaires". Et de conclure sur la comparaison avec la reprise de l'épidémie à l'automne 2020 : "Ce qui a changé cette année, c'est la vaccination".

Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Établi dimanche 3 octobre 2021, le dernier bilan de Santé publique France indique que 3 744 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures. 9 nouveaux décès ont été comptabilisés au cours de cette même période (hors Ehpad). 224 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les hôpitaux et 54 en réanimation.

Quelle est la situation sanitaire en France actuellement ? Quotidiennement, nous vous dévoilons les derniers chiffres importants de la crise sanitaire en France. Voici ce qu'il faut retenir ce samedi 2 octobre : 4 948 cas supplémentaires, ce sont 13 cas de plus qu'hier et 1064 de moins que samedi dernier

La moyenne 7 jours passe à 4 815 cas contre 4 967 hier. C'est environ 913 cas de moins que la semaine dernière

30 morts en 24 heures (hors Ehpad). Ce sont 16 de moins qu'hier et 2 de plus que samedi dernier

141 admis à l'hôpital en 24 heures, ce sont 73 de moins qu'hier et 55 de moins comparé à samedi dernier

33 admissions en réanimation, ce sont 15 de moins qu'hier et 21 de moins que samedi dernier

Quelle est la situation en Guyane ? Vendredi 1er octobre, des renforts supplémentaires sont arrivés en Guyane pour faire face à la crise sanitaire. Et pour cause, la situation ne s'arrange pas. Selon le dernier bilan du Covid en Guyane daté du 1 octobre 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 119 patients, avec 11 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 33 malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle admission dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 28 septembre 2021, était de 14,9% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 543,2 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 261 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont quatre décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en masque obligatoire à l'école et en zone rouge.

Comment va se dérouler la nouvelle expérimentation dans les écoles ? Dès le début de la semaine prochaine, les masques ne seront plus obligatoires dans les écoles des départements avec un taux d'incidence inférieur à 50. Mais ce n'est pas tout. D'après une information révélée par Le Parisien, dix départements vont également être concernés par une nouvelle expérimentation. En effet, le protocole sanitaire obligeant la fermeture de la classe dès le premier cas positif au Covid-19 ne sera plus en vigueur. Sont concernés l’Aisne, l’Ariège, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var. Tous les élèves devront être testés en cas de cas positif, et ceux qui obtiendront un résultat négatif pourront continuer à suivre les cours en classe.