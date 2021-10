"Coronavirus en France : l'épidémie sous contrôle, une étude confirme l'efficacité des vaccins"

COVID. Alors que l'épidémie de coronavirus en France est toujours sous contrôle, une vaste étude française confirme l'efficacité des vaccins, notamment contre les formes graves.

Questions / Réponses

Doit-on craindre une cinquième vague de l’épidémie en France ? Si la pandémie a reculé en France, la légère augmentation des indicateurs liés à l’épidémie de Covid-19 et l’approche de l’hiver font peser un doute quant à l’arrivée d’une potentielle cinquième vague, comme le rapporte Ouest-France. Néanmoins, même si le nombre de cas augmentait de nouveau, il est peu probable que l’on connaisse une situation similaire aux vagues précédentes. La situation épidémique est bien moins inquiétante qu'à l'automne 2020. De plus, la campagne de vaccination contre le Covid-19 est très avancée. Enfin, les modélisations de l'Institut Pasteur sont optimistes.

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : Aisne – Allier- Hautes-Alpes- Ardennes- Aube- Aveyron- Calvados- Cantal- Charente-Maritime- Corrèze- Haute-Corse- Côte-d’Or- Côtes-d’Armor- Creuse- Deux-Sèvres- Dordogne- Doubs- Eure- Eure-et-Loir- Finistère- Haute-Garonne- Gers- Gironde- Ille-et-Vilaine- Indre- Indre-et-Loire- Isère- Landes- Loir-et-Cher- Loire- Haute-Loire- Loire-Atlantique- Loiret- Lot- Lot-et-Garonne- Lozère- Maine-et-Loire- Manche- Marne- Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle- Meuse- Morbihan- Nièvre- Nord- Oise- Orne- Pas-de-Calais- Puy-de-Dôme- Pyrénées-Atlantiques- Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales- Bas-Rhin- Saône-et-Loire- Haute-Saône- Sarthe- Savoie- Seine-Maritime- Somme- Tarn- Tarn-et-Garonne- Territoire de Belfort- Vendée- Vienne- Vosges- Yonne- La Réunion- Mayotte.

Quel est le bilan du coronavirus en France ce dimanche ? Établi ce dimanche 10 octobre 2021, le dernier bilan fait état de 3 991 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit 26 cas de moins qu'hier et 247 de plus que dimanche dernier. Le nombre moyen en une semaine des nouvelles contaminations est en légère augmentation dans l'Hexagone, avec 4 207 nouveaux cas en moyenne. Du côté des hospitalisations, 91 nouvelles admissions sont comptabilisées, soit 37 de moins qu'hier et 15 de plus comparé à dimanche dernier. Au total, 6 737 personnes sont actuellement hospitalisées. Du côté des réanimations, 17 admissions ont été recensées, soit 9 de moins qu'hier et 2 de moins que dimanche dernier.

Les gants sont-ils une mesure de protection efficace ? Les gants ne sont pas recommandés comme moyen de protection, comme le rapporte le site des Hôpitaux Universitaires de Genève. En effet, pour rappel, le virus ne passe pas à travers la peau. Les mains agissent uniquement comme moyen de transport pour le virus entre un objet et le visage, rapporte l'organisme. Les gants peuvent également devenir un moyen de transport du virus, raison pour laquelle ils ne sont pas un bon moyen de protection. Le meilleur moyen d’éviter la contamination par les mains reste donc de les laver avec du savon ou un gel hydroalcoolique après avoir touché un objet ou une personne pour éviter la contamination.

Quels vont être les changements suite aux tests payants ? Dans de nombreux cas courants, les tests demeureront donc gratuits, mais le fait que certains tests soient payants pourrait provoquer un frein psychologique pour certains, comme le rapporte Ouest-France. Pour rappel, le but de l’opération est de limiter le nombre de "tests de confort" ​réalisés par des personnes ne voulant pas se faire vacciner contre le Covid-19 et qui les multiplient pour avoir un pass sanitaire. Néanmoins, la notion est dure à quantifier. Il devrait y avoir un effet chez les 30-39 ans, où l’on fait le plus de tests et chez qui la couverture vaccinale est la moins forte (80,7 % tout de même), détaille le média. Ces variations seront suivies avec attention car le nombre de tests Covid-19 réalisés a une influence sur plusieurs indicateurs précoces ​de l’épidémie, qui permettent de détecter tôt des tendances.

Qu'est-ce que Ad Memoriam, la plate-forme pour recueillir les témoignages des Français ? Pour garder une trace de ce que le pays a vécu pendant la pandémie de coronavirus, l’Institut Covid-19 Ad Memoriam lance "Histoires de crise", une plate-forme pour recueillir les témoignages des Français. Le but est de "collecter, archiver et analyser les traces et mémoires de la pandémie", selon les mots de l'organisme, et de "constituer un lieu de mémoire numérique de la pandémie Covid-19". La plate-forme histoiresdecrise.fr permettra aux Français de livrer des textes, photos, vidéos ou encore musiques en lien avec ce qu’ils ont vécu pendant ces mois de pandémie.

En quoi consiste le programme Defuse, qui planifiait des expériences sur le coronavirus ? L'ONG américaine EcoHealth Alliance (EHA), travaillant avec l’Institut de virologie de Wuhan (Chine), s’est vu retoquer le financement d’un projet sensible, comme le rapporte Libération. Le programme Defuse visait à vacciner des chauves-souris sauvages contre des coronavirus potentiellement infectieux pour l’humain, en les exposant à des protéines virales sélectionnées en laboratoire, détaillent nos confrères.

Qu'est-ce qu'un TROD sérologique ? TROD est une anagramme qui se traduit par "Test Rapide d'Orientation de Dépistage". Autrement dit, il s'agit d'un test sérologique (via le sang) rapide qui permet de déterminer si vous avez déjà été contaminé par le Covid-19, en détectant, dans un délai compris entre quinze et trente minutes, la présence ou l'absence d'anticorps dans votre organisme. Pour le réaliser, rien de plus simple : une simple piqûre au doigt vous prélève une goutte de sang. Celle-ci est ensuite mise en contact avec un réactif qui détecte ou non la présence d'anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2, rapporte le ministère de la Santé.

Où en est l'épidémie de coronavirus à Paris et en Île-de-France ? D'après les données fournies par Santé publique France le samedi 9 octobre 2021, 21 339 décès ont été recensés au total, ainsi que deux décès en 24 heures, en Île-de-France. Actuellement, on compte 277 cas graves en réanimation (-1) et 1 562 personnes hospitalisées (-6). De plus, nos confrères de Sortir à Paris rapportent que le taux d'occupation des lits de réanimation est actuellement à 24,15 % et le taux d'incidence à 61,80. Enfin, le taux de positivité aux tests coronavirus est de 1,2 % et le taux de reproduction R est à 0,85. Paris compte 293 (+3) personnes hospitalisées, dont 84 (-2) en réanimation et 4 763 décès liés au Covid-19 (+1).

Le masque est-il encore obligatoire à l'intérieur des bars et restaurants ? Non ! Si la mesure est un peu passée à la trappe à la fin de l'été, il est bon de rappeler que le masque n'est désormais plus obligatoire à l'intérieur de certains lieux, comme les bars et les restaurants. En effet, depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire est en vigueur dans la plupart des lieux accueillant du public. Dans les bars et restaurants, clients et salariés peuvent donc désormais faire tomber le masque, sauf avis contraire du préfet en fonction de l'évolution épidémique. Toutefois, dans certains lieux comme les trains par exemple, le voyageur devra se munir à la fois de son pass sanitaire et de son masque.