"Coronavirus en France : l'épidémie stagne... Pour repartir ?"

CORONAVIRUS. Après plusieurs semaines de baisse des indicateurs du Covid-19 en France, l'épidémie stagne et repart même légèrement à la hausse dans quelques zones du territoire.

Questions / Réponses

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : Aisne – Allier- Hautes-Alpes- Ardennes- Aube- Aveyron- Calvados- Cantal- Charente-Maritime- Corrèze- Haute-Corse- Côte-d’Or- Côtes-d’Armor- Creuse- Deux-Sèvres- Dordogne- Doubs- Eure- Eure-et-Loir- Finistère- Haute-Garonne- Gers- Gironde- Ille-et-Vilaine- Indre- Indre-et-Loire- Isère- Landes- Loir-et-Cher- Loire- Haute-Loire- Loire-Atlantique- Loiret- Lot- Lot-et-Garonne- Maine-et-Loire- Manche- Marne- Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle- Meuse- Morbihan- Nièvre- Nord- Oise- Orne- Pas-de-Calais- Puy-de-Dôme- Pyrénées-Atlantiques- Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales- Bas-Rhin- Saône-et-Loire- Haute-Saône- Sarthe- Savoie- Seine-Maritime- Somme- Tarn- Tarn-et-Garonne- Territoire de Belfort- Vendée- Vienne- Vosges- Yonne- La Réunion- Mayotte - Ain - l'Ariège - la Charente - le Cher - la Drôme - le Gard - l'Hérault - la Moselle - le Haut-Rhin - le Var - la Haute-Vienne et la Seine-et-Marne.

Un nouveau vaccin sur le marché ? Dans un communiqué publié ce lundi, le laboratoire franco-autrichien Valneva a fait état de résultats "initiaux positifs" dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin contre le Covid-19. "L'essai a rempli ses deux critères d'évaluation principaux". Dans le détail, 4012 participants âgés de 18 ans et plus ont été recrutés sur 26 sites au Royaume-Uni dans le cadre de l'essai pivot de Phase 3. Le candidat vaccin a été "généralement bien toléré", selon Valneva qui indique que "le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai". Si le gouvernement britannique a résilié son contrat avec la start-up il y a un mois, l'UE a manifesté son intérêt pour négocier.

Pour quelles raisons le vaccin Moderna est-il interdit en France en tant que dose de rappel ? Alors que de nombreuses personnes ont déjà bénéficié d'une troisième dose de rappel, la Haute autorité de santé a décidé, vendredi 15 octobre, d'interdire l'injection du sérum Moderna en tant que dose de rappel. Ainsi, "les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés et leurs proches, les personnes à risque comme les obèses, les diabétiques, ainsi que les soignants", ne pourront utiliser que le vaccin Pfizer BioNTech, énumère franceinfo. En cause ? L'inquiétude des pays scandinaves d'abord. Au début du mois d'octobre, la Suède et la Finlande ont en effet "suspendu l'emploi du vaccin de Moderna pour les moins de trente ans" avant que le Danemark et la Norvège ne le déconseillent à leur tour, cette fois-ci pour les moins de 18 ans. En Islande, le produit à ARN messager du laboratoire américain a été totalement suspendu en tant que dose de rappel en cause d'un possible risque d'inflammation du myocarde. La seconde raison invoquée est le non feu-vert de la part de l'Agence européenne des médicaments. Enfin, le dernier argument s'étaye par les bons indicateurs français et l'approvisionnement massif de vaccins qui permet d'agir avec prudence grâce aux sérums développés par d'autres laboratoires.

Quelles mesures pour les Français de retour de l'étranger ? Si vous possédez la nationalité française et que vous souhaitez rentrer dans l'Hexagone après un séjour plus ou moins long à l'étranger, votre retour peut s'avérer plus ou moins contraignant. Et cela dépend dans un premier temps du pays duquel vous revenez. Pour y voir plus clair, France diplomatie les a classés en trois catégories numérotées de 1 à 3. La catégorie 1, aussi appelée liste "verte" concerne les voyageurs en provenance d'un pays ou d'un territoire européen et doivent présenter la preuve d'un parcours vaccinal complet avec l'un des vaccins reconnus par l'Agence européenne des médicaments ou le vaccin Covishield, ou bien un test PCR négatif ou encore un test antigénique réalisé moins de 72 heures avant le départ. Ils peuvent également présenter un certificat de rétablissement datant de plus de onze jours. Des cas particuliers peuvent amener le voyageur à agir différemment et une déclaration sur l'honneur devra aussi être formulée pour voyager vers la France. Les pays de la catégorie 2, qui porte aussi le nom de liste "rouge", "en provenance d’un pays figurant dans l’arrêté du ministère de la Santé identifiant les zones de circulation active de l’épidémie ou la propagation de variants préoccupants", selon le site de France diplomatie sont soumis à des règles variables qui "dépendent du statut vaccinal du voyageur". Enfin, concernant la catégorie numéro 3, la liste "orange", en provenance d'autres pays mentionnés dans les deux précédentes, dépendent également du statut vaccinal en vigueur. Plus d'informations ici.

À partir de quelle date les autotests ne seront plus valables pour le pass sanitaire ? Les autotests ne seront plus valables pour obtenir un pass sanitaire à compter vendredi 15 octobre, comme l'a rappelé le ministère de la Santé la veille. Seuls les tests PCR ou antigéniques seront reconnus, avec une durée de validité de 72h qui reste inchangée, rapporte La Provence. Et, à compter de la même date, ces derniers seront désormais payants. Le gouvernement souhaite ainsi encourager les Français non vaccinés à sauter le pas.

Combien d'injections de vaccins contre le coronavirus ont été réalisées en France ? Selon les dernières données communiquées par le ministère de la Santé, 97 530 000 injections de vaccins ont été réalisées en France. Ainsi, depuis le lancement de la campagne de vaccination dans l'Hexagone, 51 064 131 personnes ont reçu au moins une injection (ce qui représente 75,7% de la population totale) et 49 537 277 personnes possèdent désormais un schéma vaccinal complet (soit 73,5% de la population totale).

Pourquoi l'épidémie explose en Lozère ? Alors que la situation s'améliore en France, l'épidémie semble s'aggraver en Lozère. "On a un taux d'incidence qui est deux fois le seuil d'alerte, ce qui commence à être préoccupant pour notre département", alerte Mathieu Pardell, le directeur départemental de l'ARS, au micro de France Bleu. La principale cause semble être liée à l'apparition de deux clusters dans une école et dans un lycée, au début du mois d'octobre. "Les enfants ont propagé le virus au sein de la sphère familiale et de leur entourage proche", a ajouté Mathieu Pardell.

Quelle est la situation sanitaire dans les Outre-mer ? Après avoir été plus ou moins durement touchés par la quatrième vague de Covid-19, les départements et régions d'Outre-mer tels que la Polynésie française, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ou encore la Réunion - qui avaient dû avoir recours au confinement et/ou au couvre-feu pour enrayer la flambée épidémique - sont progressivement parvenus à stabiliser la situation sanitaire liée au coronavirus sur leurs territoires. Cependant, pour des raisons multiples propres à ces territoires ultramarins, certains resteront en Etat d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre prochain à l'exception de la Réunion où celui-ci a été levé mercredi 13 octobre. De plus, en raison d'un relâchement des mesures barrières ainsi que d'une remontée des cas, un reconfinement, le temps d'un week-end, en Nouvelle-Calédonie. Aussi, sur l'île du Pacifique, un confinement adapté est prolongé dans le département jusqu'au 31 octobre prochain. Enfin, afin de ne pas asseoir la vigilance dans ces territoires ultramarins, les tests de conforts dits "payants" resteront gratuits dans les Antilles, la Guyane et Mayotte, selon le décret publié au Journal officiel vendredi 15 octobre 2021.

Quelle est la situation épidémiologique de ce samedi 16 octobre 2021 ? Ce samedi 16 octobre 2021, Santé publique France recense 4 899 cas de coronavirus supplémentaires en France soit 1 200 cas de moins que la veille et 165 de plus que samedi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 4 679 cas contre 4 656 hier. On déplore 15 morts supplémentaires lors des dernières 24h (hors Ehpad) soit 19 de moins qu'hier et 2 de moins que samedi dernier. 109 personnes ont été admises à l'hôpital en 24h soit 106 de moins qu'hier et 19 de plus comparé à samedi dernier. 25 personnes ont été admises en réanimation soit 18 de moins qu'hier et 1 de moins que samedi dernier.

Quels vont être les changements suite aux tests payants ? Depuis vendredi 15 octobre, c'est la fin de la gratuité des tests de dépistage du coronavirus dits de confort. Dans de nombreux cas courants, les tests demeureront donc gratuits, mais le fait que certains tests soient payants pourrait provoquer un frein psychologique pour certains, comme le rapporte Ouest-France. Pour rappel, le but de l’opération est de limiter le nombre de tests réalisés par des personnes ne voulant pas se faire vacciner contre le Covid-19 et qui les multiplient pour avoir un pass sanitaire. Néanmoins, la notion est dure à quantifier. Il devrait y avoir un effet chez les 30-39 ans, où l’on fait le plus de tests et chez qui la couverture vaccinale est la moins forte (80,7 % tout de même), détaille le média. Ces variations seront suivies avec attention car le nombre de tests Covid-19 réalisés a une influence sur plusieurs indicateurs précoces ​de l’épidémie, qui permettent de détecter tôt des tendances.