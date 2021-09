"Coronavirus en France : l'épidémie "vers une porte de sortie""

Interrogée sur la campagne de vaccination, la cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine à Paris estime que la vaccination massive qui permet de "tendre vers la normalité. "Probablement qu’on aura plus - dans les territoires très vaccinés - de confinement. On va petit à petit lever les mesures de distanciation sociale". En ce qui concerne les gestes barrières et le pass sanitaire, Karine Lacombe souhaite encore voir ces derniers "dans les endroits très peuplés"

Le 2 septembre à 8h50. Membre du Conseil scientifique, Karine Lacombe a pris la suite de ses pairs ce mercredi soir sur l'antenne de BFM TV en affirmant que l'épidémie de coronavirus était bien en train de fléchir et qu'"une porte de sortie" est en train de s'ouvrir. "On va vers une porte de sortie par rapport à ce qu’on vient de vivre depuis 18 mois". Malgré ce vent d'optimisme en ce jour de la rentrée scolaire, l'infectiologue se veut prudente. "Je crois qu’il faut comprendre qu’on ne retrouvera jamais une vie tout à fait normale comme on avait avant (...) Le Covid-19 va "impacter sur le long terme la société".

Le 1er septembre à 22h31. Alors que la campagne de vaccination pour une troisième dose a démarré ce mercredi, selon une étude des modélisateurs du laboratoire Mivegec, le nombre de cas graves aurait chuté de 46% en France grâce aux vaccins contre le coronavirus. “Vu le niveau de circulation de virus lors de cette vague, sans le vaccin, on aurait eu des admissions en réanimation plus élevées que lors de la vague précédente”, affirme Samuel Alizon, co-auteur de l’étude, à Sciences & Avenir. Plus précisément, au 20 août, 39 100 séjours en soins critiques ou en réanimation.

Hier, le bilan total des décès est passé d’environ 114 000 à 125 839 personnes décédées depuis le début de l’épidémie de Covid-19, après actualisation des morts en Ehpad depuis juillet. Le nombre de morts dans ces établissements est ainsi passé de 26 500 à 37 900. Problème, ce bilan comptabilise deux fois les personnes résidant en Ehpad qui sont mortes après leur transfert à l’hôpital. Santé publique France a plus tard clarifié la situation. Il s’agit en réalité de 26 680 résidents décédés en Ehpad et 11 279 à l’hôpital, rapporte Nicolas Berrod, journaliste au Parisien, sur Twitter.

D’après les données de Santé publique France, l’épidémie de coronavirus semble ralentir en France depuis quelques jours. Ce mercredi, le dernier bilan fait état de 17 621 cas enregistrés en 24 heures, soit 1 804 de moins qu’hier et 6 085 de moins par rapport au bilan de mercredi dernier. À l’hôpital, la pression semble également se relâcher un peu, avec 141 admissions de moins que la semaine dernière, et 31 entrées en réanimation de moins qu’hier. Le nombre de décès est, lui aussi, en baisse, avec 51 décès de moins qu’hier et 8 de moins que mercredi dernier.

L’administration d’une troisième dose sera étendue dans les prochaines semaines aux plus de 65 ans. En outre, dès le 11 septembre, une campagne sera dédiée aux résidents des Ehpad. Selon Olivier Véran, 18 millions de Français seront concernés par cette campagne de rappel. Plus largement, au 1er septembre, plus de 48 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus en France, et près de 45 millions de Français ont reçu un schéma vaccinal complet, rapporte le ministère de la Santé.

Le 1er septembre à 20h04. Ce mercredi, la campagne de vaccination contre le coronavirus est entrée dans une nouvelle phase. Les plus de 80 ans, les immunodéprimés et les personnes qui présentent un haut risque de développer une forme grave de Covid-19 peuvent désormais se faire injecter une troisième dose de vaccin pour renforcer leur immunité contre le virus, plusieurs mois après la première injection. "Il faut avoir six mois depuis la (précédente) injection pour recevoir la troisième", a rappelé le ministre de la Santé, Olivier Véran, en déplacement dans un centre de vaccination parisien, précisant également que 200 000 personnes avaient déjà pris rendez-vous pour ce rappel.

Par ailleurs, la situation hors de la métropole est toujours préoccupante même si les indicateurs sont meilleurs depuis quelques jours avec un taux d'incidence de 460 en Guyane, 645 en Martinique et 1077 en Guadeloupe. Gabriel Attal a tout de même annoncé l’extension de l’état d’urgence aux Antilles, en Guyane, et en Polynésie française. Ce dernier pourra courir jusqu’au 15 novembre.

Le 1er septembre à 14h40 . Pour le porte parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, "la situation hospitalière est encore tendue". "Près d’un lit de réanimation sur deux est occupé par des patients Covid, cela reste préoccupant" explique le ministre. "C’est une rentrée la plus normale possible qui va se dérouler (...) Nous pouvons aujourd’hui faire preuve d’un optimisme prudent" ajoute-même Gabriel Attal, surfant sur les mots du Premier ministre Jean Castex hier et du Monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer qui estiment qu'un retour à la vie normale est proche.

La rentrée scolaire inquiète

Le 1er septembre 12h40. Dans 24h, les petits et grands sont de retour à l'école après deux mois de vacances. Mais cette rentrée, la plus normale possible comme le martèle le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, inquiète un grand nombre de personnes. Pour la maire de Lille Martine Aubry invitée de Franceinfo ce mercredi 1er septembre, c'est une réelle source d'inquiétude et elle prône le masque dans les cours de récréation. Invité de France Inter, Jean-Michel Blanquer défend un "fiasco" annoncé par l'opposition. "Nous avons 15 millions d’autotests en stock : il n’y aura aucun gâchis, aucun gaspillage, nous aurons les autotests dont nous avons besoin. On cherche toujours à créer de l’inquiétude, en appelant "fiasco" quelque chose qui n’en est pas. "À l’école primaire, il y aura 600 000 tests salivaires par semaine, et deux autotests par adulte et par semaine. Dans le secondaire, nous aurons des tests plus ciblés, puisque nous sommes sur une vaccination majoritairement vaccinée

En Martinique, l'inquiétude est également très grande mais pas pour les mêmes raisons puisque la rentrée est reportée. Mère d’une fillette de 11 ans, Catherine Zobda, 50 ans, jongle avec son planning et celui de son compagnon afin d’assurer la garde de leur enfant comme elle explique à l'AFP. "Il y a beaucoup d’incertitudes. Les grands-parents ne sont plus là, les taties ne vivent pas en Martinique. On ne peut compter que sur nous. Nous travaillons tous les deux, on ne peut pas laisser une gamine seule toute la journée. Je reprends dès lundi 6 septembre en présentiel. Je serai obligée de proposer à mon chef de service, d’alterner les demi-journées de travail pour garder ma fille jusqu’à la rentrée", explique-t-elle.