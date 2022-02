"Coronavirus en France : l'exécutif va "continuer d'alléger" les restrictions sanitaires"

La situation sanitaire s'améliore, l'exécutif confirme que les restrictions vont continuer d'être levées

Les indicateurs épidémiques sont à la baisse en France ce vendredi, avec notamment moins de 100 000 nouveaux de coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures en France - une première depuis fin décembre 2021. Les 92 345 nouvelles contaminations recensées ce 17 février (à titre comparatif, 6 390 cas supplémentaires étaient décomptés le 16 février, 60 680 en plus le 10) font, en outre, passer la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes sous la barre des 100 000 pour la première fois depuis le 28 décembre, avec 99 480 nouveaux malades, ce 17 février - contre 108 148 la veille. Le taux d'incidence est également en baisse de 44.6% en une semaine, ayant atteint ce jeudi les 1 202 cas positifs pour 100 000 habitants. Les personnes positives au coronavirus hospitalisées en France sont, elles aussi, de moins en moins nombreuses : 29 843 patients Covid étaient hospitalisés ce jeudi contre 30 578 mercredi et 32 415 la semaine dernière - l'hôpital passe ainsi sous le seuil des 30 000 malades avec Covid. Le nombre de nouvelles admissions (1 882 ce jeudi) est aussi en baisse par rapport à la veille (1 975), ou par rapport à celui du jeudi de la semaine précédente (2 420). Même son de cloche pour les soins critiques, où 3 055 patients Covid sont actuellement recensés, contre 3 126 la veille et 3 416 le jeudi précédent. Les 228 nouvelles admissions de cette journée du 17 sont en baisse par rapport à la veille (288 admissions). En revanche, davantage de décès de personnes positives au Sars-CoV-2 ont été enregistrés (259, contre 244 la veille).

Ces améliorations ont fait dire a porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce vendredi, qu'"on va continuer d’alléger les restrictions au fur et à mesure que la situation va s’améliorer", grâce à la "réduction très forte de la circulation du virus en France" et malgré le fait qu'on parte d'un "niveau très élevé". Et d'assurer : "Il ne faut pas une mesure de plus que nécessaire, pas un jour de plus que nécessaire", à propos du pass vaccinal.