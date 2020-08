"Coronavirus en France : 21 départements dans le rouge, l'intervention de Jean Castex en direct"

COVID FRANCE. Un état des lieux du coronavirus Covid-19 en France est dressé ce jeudi 27 août par Jean Castex, qui tient une conférence de presse. Le Premier ministre a annoncé que 21 départements sont désormais classés en zone de circulation active du virus. Dernières infos en direct...

Le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19 en France depuis Matignon, aux côtés des ministres de la Santé Olivier Véran et de l'Education Jean-Michel Blanquer. Au programme : un point exhaustif sur l'évolution du coronavirus avec des détails sur les départements les plus touchés et les nouvelles mesures défendues par le gouvernement. Jean Castex a notamment annoncé que 19 départements supplémentaires étaient désormais classés en zone de circulation active du virus, en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, ce qui porte le nombre de départements dans le rouge à 21.

Dans le détail, en plus de Paris et des Boûches-du-Rhône, les 19 nouveaux départements concernés sontla Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, l'Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Hérault, le Gard, le Var et les Alpes-Maritimes, la Sarthe, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Voici les principales déclarations de Jean Castex :

"Nous sommes incontestablement dans une phase de recrudescence de l'épidémie"

"L'augmentation des tests n'explique pas tout"

"Nous estimons un taux d'incidence collective à 39 personnes positives pour 100 000, c'est à dire quatre fois plus qu'il y a un mois"

"Dans toute l'Europe le taux d'incidence augmente"

"Ce virus circule beaucoup chez les jeunes"

"Ceci explique le nombre élevé d'asymptomatiques"

"Cela explique aussi l'impact pour l'instant relativement faible sur notre système hospitalier"

"Le nombre d'hospitalisation commence doucement mais surement à remonter"

"Plus de 800 patients sont admis chaque semaine, contre 500 il y a quelques semaines"

"Le virus circule désormais dans toutes les régions"

"Nous avons pris la décision d'inscrire 19 nouveaux départements en zone rouge, [...] Paris et les Bouches du Rhône y figuraient déjà"

"21 départements sont désormais classés en zone de circulation active du virus"

"L'épidémie regagne du terrain et c'est maintenant qu'il faut intervenir"

"La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de suivre de manière beaucoup plus fine l'évolution du virus"

"Je voudrais rappeler la cohérence de notre action : vivre avec le virus"

"Il faut continuer à travailler, à nous cultiver, à nous distraire, bref, à vivre"

"Plus l'activité s'arrête, plus la crise économique et sociale s'amplifie, plus des conséquences seront dramatiques"

"Il faut se préparer à tous les scénarios"

"Des plans de reconfinement, territoriaux ou globaux sont prêts"

"Notre objectif est de tout faire pour éviter un reconfinement global"

"Notre première arme pour lutter contre la propagation du virus, c'est la prévention"

"En cette rentrée, évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école"

"La protection passe par le port du masque, le plus possible"

"Nous fournissons des masques gratuits à nos concitoyens les plus modestes. 50 millions de masques à 3 millions de familles modestes"

L'obligation du port du masque a été décidée "dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes"

"Le port du masque sera également obligatoire "pour tout le monde" dans l'enseignement supérieur"

"Seulement 20% des contaminations s'expliquent par des clusters"

"Une bonne part des contaminations se fait par des échanges individuels, dans les espaces privés"

"Nous avons déployé une capacité à tester désormais parmi les meilleurs du monde"

"Nous sommes à 830 000 tests par semaine, avec la perspective du million en septembre"

"Dans tous les territoires, j'ai demandé aux représentants de l'Etat d'établir des plans de contrôle, afin de s'assurer du respect des règles"

"30 000 contrôles ont été effectués. S'agissant du port des masques, nous sommes à un flux de 700 verbalisations par jour"

Relance : "Pour que les secteurs particulièrement touchés continuent à vivre, nous allons prolonger et adapter pour eux les dispositifs de soutien, notamment en matière d'activité partielle"

"Notre gouvernement va tirer les enseignements structurels de cette crise". Castex cite "le Ségur de la Santé", une "relocalisation en France de la production de produits stratégiques", le "plan de relance présenté en détail le 3 septembre prochain"

Jean Castex a ensuite donné la parole au ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer qui a détaillé le nouveau protocole sanitaire mis en place pour la rentrée scolaire, puis à Olivier Véran le ministre de la Santé.

Bouches du Rhône, Hérault, Alpes-Maritimes et même Rhône, Nouvelle Aquitaine... Le Covid-19 est en recrudescence dans le sud de la France avec un rebond épidémique beaucoup plus important que dans le reste du pays. Si l'Île-de-France fait exception à la règle avec un taux d'incidence très élevé en particulier à Paris, les signaux d'alerte se multiplient dans la seconde moitié du pays. Dans les Bouches du Rhône, la situation du coronavirus semble devenir critique. Le département voit le taux d'incidence partir en flèche. Selon le dernier point de l'ARS, ce dernier est de 177/100 000 habitants dans la seule ville de Marseille sachant que la moyenne nationale est de 38,7/100 000 habitants. D'après les derniers chiffres, la tension dans les services de réanimation augmente également avec 10 nouvelles personnes admises depuis lundi. Pour palier cette bouffée épidémique, la ville de Marseille a décidé d'imposer le masque obligatoire dans tout l'espace public à compter de ce mercredi 26 août. Les bars et restaurants des Bouches du Rhône doivent, depuis cette date, fermer leurs portes à 23h.

Dans l'Hérault, le coronavirus frappe aussi le littoral avec une fois encore le port du masque obligatoire. Le Cap d'Agde a notamment attiré l'attention de la préfecture après la découverte d'une centaine de cas positifs de SARS-CoV-2 depuis ce week-end dans le simple village naturiste. Au total, 2457 cas ont été confirmés en Occitanie en une semaine provoquant le placement du département de l'Hérault en vulnérabilité élevée. Dans les Alpes-Maritimes, 4 nouveaux décès ont été recensés ces derniers jours et surtout 7 nouvelles personnes ont été admises en réanimation depuis le début de la semaine dernière. Au total, du 18 au 25 août, 53 nouveaux malades ont été hospitalisés en raison d'une infection au Covid-19. En Nouvelle-Aquitaine, même scénario avec une vigilance accrue au Cap-Ferret après la découverte de plusieurs cas de coronavirus parmi les saisonniers (une trentaine) obligeant la préfecture et le maire de la ville à fermer six établissements. Enfin du côté du Rhône et de Lyon, le taux d'incidence du Covid-19 a franchi son seuil d'alerte. Santé publique France indique un taux de 61/100 000 habitants enregistré durant la semaine dernière alors que le seuil est à 50 cas pour 100 000 habitants.

Si la circulation du Covid-19 dans le sud de la France inquiète les autorités sanitaires avec de nouvelles mesures prises notamment du côté de Marseille, la situation est également "inquiétante" en Ile-de-France et particulièrement à Paris. Pour contrer le coronavirus et même si Jean Castex a indiqué ce matin sur l'antenne de RTL que si le rebond épidémique est confirmé, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, Gabriel Attal, porte parole du gouvernement a indiqué que des décisions pourraient être prises dans les prochaines heures, jours, si la situation venait à se dégrader dans la capitale. "Cela peut être évidemment le cas de Paris dans les prochains jours, rien n'est exclu. La circulation du virus est importante dans la capitale et dans un certain nombre de départements de la petite couronne. Les préfets et les élus sont en lien constant pour préparer d'éventuelles nouvelles mesures."

Selon l'Agence régionale de Santé, près d'un millier de nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en une seule semaine dans l'ensemble de la région. Le taux d’incidence du Covid-19 est en augmentation, passant de 19,5 cas pour 10000 habitants à 27,8. Si les cinq départements des Pays-de-la-Loire sont concernés par cette hausse, la Sarthe est le département le plus touché, avec un taux de 72,5 alors que le seuil d'alerte fixé par les autorités sanitaires est de 50 cas pour 100 000 habitants par semaine. Le taux de positivité des tests a légèrement augmenté de 0,2 point cette semaine passant de 2,8 % contre 2,6 % la semaine passée. En revanche, il y a une bonne nouvelle dans la région avec le département de la Mayenne. En vulnérabilité très élevée au début du mois de juillet, le taux d'incidence est revenu à la normale ces derniers jours avec un taux de 23,3. Jean Castex, le Premier ministre, a d'ailleurs pris en exemple le département sur la gestion du rebond épidémique dans un entretien sur France Inter ce mercredi 26 août. "La Mayenne, ce n'est pas si vieux, on a fait confiance aux acteurs locaux que nous avons soutenus. On avait des indicateurs qui s'étaient dégradés. Des mesures correctrices ont été prises, parfois difficiles. Les chiffres de la Mayenne, nonobstant le mouvement national de reprise épidémique, sont revenus dans des proportions raisonnables".

