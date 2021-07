"Coronavirus en France : l'OMS redoute l'arrivée de la quatrième vague, est-elle inévitable ?"

CORONAVIRUS. Le scénario d'une quatrième vague à l'automne inquiète, mais les scientifiques estiment qu'elle peut être évitée si l'on maintient les consignes sanitaires. L'OMS redoute que le phénomène n'intervienne en Europe dès la fin de l'été.

[Mis à jour le 1er juillet 2021 à 14h12] "Il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés", a alerté le docteur et directeur régional de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors d'un point presse ce 1er juillet. L'ombre d'une quatrième vague épidémique planait déjà au-dessus des Français, mais c'est tout le continent qui pourrait être concerné. L'OMS a noté une augmentation du nombre de cas de 10% en une semaine. En France, certains scientifiques juge la quatrième vague inévitable mais d'autres continuent d'appeler à la responsabilité pour essayer d'éviter que le scénario annoncé ne se produise. "Tout va dépendre du degré du respect des consignes et de la couverture vaccinale" estime le professeur Didier Pittet sur RTL, ce jeudi matin. L'épidémiologiste rappelle que "c'est normal que des nouveaux variants plus contagieux prennent la place d'anciens" et qu'il est possible d'empêcher l'arrivée d'une nouvelle vague mais qu'encore une fois "tout dépend de notre capacité à reconnaitre les clusters, à les circonscrire immédiatement, à les stopper. Il faut faire beaucoup de tests de manière à ce qu'on puisse maintenir le taux de positivité le plus bas possible pour contrôler tous ces clusters, s'ils ne sont pas maitrisés ils peuvent devenir de plus en plus importants et produire une nouvelle vague." Le conseil scientifique exprimait déjà cette idée dans son dernier rapport du 29 juin, il indiquait que sans un minimum de consignes sanitaires une quatrième vague interviendrait à l'automne.

Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy précisait toutefois lors de son passage dans la matinale de France Inter, le 30 juin, que la quatrième vague si elle arrive sera "beaucoup plus nuancée que les trois précédentes" grâce à la couverture vaccinale. La vaccination et le respect des protocoles sanitaires restent donc les meilleures armes face à la propagation du virus et de son variant Delta. Le gouvernement insiste sur ces points et invite une nouvelle fois les Français à s'y tenir et à se faire vacciner, d'autant plus que "le taux d'incidence ne semble plus diminuer au niveau national" comme le rapportait Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres, mercredi 30 juin. Malgré les inquiétudes et les discours sur la quatrième vague, le voyants restent au vert puisque la situation continue de s'améliorer lentement dans les hôpitaux avec toujours moins de 2500 patients.

L'OMS redoute une quatrième vague en Europe

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé note, ce 1er juillet, une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 après dix semaines de recul de l'épidémie. L'institution fait savoir que la semaine dernière le nombre de cas recensés avait augmenté de 10% "en raison de l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sociales". Pour l'OMS Europe, la situation n'est pas étrangère à la propagation du variant Delta. "Cette évolution s'inscrit dans le contexte d'une situation qui évolue rapidement, d'un nouveau variant préoccupant - le variant Delta - et dans une région où, malgré les efforts considérables des États membres, des millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées" a notamment souligné le directeur régional de l'OMS en Europe, Hans Kluge. L'OMS s'attend à ce que la mutation devienne "dominante d'ici fin août sur le Vieux continent" et représente jusqu'à 90% des cas positifs. "Il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés", a également prévenu le médecin.

Avec 2 457 cas de coronavirus supplémentaires ce mercredi 30 juin 2021, la France voit son nombre de nouvelles contaminations repartir légèrement à la hausse. 143 cas de plus que mardi et même 137 de plus que mercredi dernier sont en effet recensés. En revanche, dans les hôpitaux, le phénomène semble encore minime. Si 158 nouvelles admissions ont été enregistrées à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, c'est 24 de plus que la veille, mais toujours neuf de moins comparé à mercredi dernier. Pareil du côté des réanimations, avec 31 admissions, on compte deux arrivants de plus que mardi, mais toujours 11 de moins que mercredi dernier. Voici les dernières données :

5 775 301 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 2 457 de plus

111 082 décès au total (Ehpad compris), soit 25 de plus

84 609 décès à l'hôpital, soit 25 de plus

8 451 personnes actuellement hospitalisées, soit 176 de moins

1 204 personnes actuellement en réanimation, soit 46 de moins

158 nouveaux admis à l'hôpital (+24) et 31 en réanimation (+2)

384 051 personnes sorties de l'hôpital, soit 283 de plus

Comme chaque jeudi, Santé publique France a dressé le bilan de la situation du coronavirus en France le 24 juin 2021 dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, portant sur la semaine 24 (du 14 au 20 juin). Grâce notamment à la vaccination, la tendance à la baisse amorcée il y a plus d'un mois se poursuit. L'agence sanitaire constate une diminution du taux d'incidence, des hospitalisations et admissions en soins critiques avec une "forte diminution de la circulation du SARS-CoV-2 dans toutes les régions". Mais le variant Delta inquiète. Voici e qu'il faut retenir :

Les indicateurs toujours à la baisse. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, continuent de diminuer. Le taux de positivité a été évalué à 0,9% en S24 (contre 1,4% en S23, soit -0,5 point). Quant aux taux d'incidence national il était de 24 pour 100 000 habitants en S24, encore en forte diminution par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (40 cas/100 000 habitants en S23, soit -40%). En Outre-mer, "la situation reste préoccupante en Guyane, territoire qui présentait les taux d'incidence, d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques les plus élevés de France", notamment à cause du variant gamma, majoritaire sur place. Mais là aussi Santé Publique France note une légère amélioration.

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent encore un peu plus la tête de l'eau. Le nombre d'admissions baisse progressivement depuis la S15. La diminution du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations, observée depuis S15, s'est poursuivie en S24 : 1 337 patients contre 2 056 en S23, soit une baisse de 35%.

Concernant les variants préoccupants, au niveau national, sur la semaine du 14 au 20 juin 2021, 10 224 tests PCR et antigéniques ont fait l'objet de tests additionnels de criblages. Les données disponibles de l'enquête Flash (du 08 juin 2021) confirmaient la prédominance du variant préoccupant Alpha, mais une tendance à la diminution face au variant Delta.

Le variant Alpha représente 81,9% des séquences interprétables, le variant préoccupant Beta représente 6,1% des résultats, 0,6% pour le variant Gamma. Mais le variant Delta observe lui une importante augmentation, passant de 0,8% dans l'enquête flash précédente à 7,0% dans la dernière en date, "du fait notamment d'une forte participation en Nouvelle-Aquitaine, où des clusters liés à ce variant étaient en cours d'investigation".

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et exhorte au respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "L'adoption systématique des gestes barrières demeure indispensable pour tous, même chez ceux qui ont été vaccinés. Il est essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19 s'isole immédiatement et réalise un test dans les plus brefs délais. Le maintien des activités d'identification des contacts et l'incitation à la vaccination, notamment des personnes à risque de développer des formes graves de la maladie, restent importants pour contribuer à maintenir à la baisse la dynamique de l'épidémie et lutter contre la diffusion des variants préoccupants."

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.