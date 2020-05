DIRECT. Coronavirus en France : la circulation du Covid-19 mieux évaluée dans le pays

CORONAVIRUS. Trois nouveaux indices sont venus renforcer la mesure de circulation du coronavirus en France, de moins en moins intense. Découvrez les dernières infos.

Pour établir la carte de synthèse avec les départements en vert, en orange, ou en rouge, le gouvernement a renforcé son dispositif de mesure de circulation du virus. Ainsi, trois nouveaux indices ont fait leur apparition. On retrouve la courbe d'évolution du "R", qui représente le nombre de personnes contaminées par chaque malade, actuellement de 0,77. En mars dernier, ce taux a atteint plus de 2,5 pour rappel. Il y a également désormais l'indicateur départemental du taux de positivité des tests virologiques qui, sur l'ensemble du territoire français, est de 1,9%. Et enfin, on connaît désormais le nombre de cas positifs par semaine pour 100 000 habitants par département. Actuellement, pour 100 000 habitants, 6,14 tests sont positifs. Ces nouveaux éléments, globalement positifs quant à la circulation du coronavirus en France, ont donc poussé le gouvernement à assouplir considérablement les mesures de déconfinement.

Le dernier bilan du coronavirus en France a été publié ce jeudi 28 mai, en début de soirée, par la Direction générale de la Santé. Alors que le gouvernement a présenté ses nouvelles mesures pour la 2e phase du déconfinement, un recul de l'épidémie est encore constaté à l'hôpital ce soir, avec 472 patients de moins à l'hôpital et 72 de moins en réanimation. Les données de mortalité font état de 18 326 décès à l'hôpital. Comme hier, Santé publique France n'a pas donné le nombre de morts en établissements médicaux-sociaux, dont font partie les Ehpad, dans les dernières 24 heures. Ces données seront actualisées ce vendredi 29 mai, mais en attendant, le bilan total, incomplet, fait état de 28 662 décès. Le communiqué du ministère de la Santé précise ce soir que "les cas confirmés grâce au système SI-DEP sont pris en compte pour la première fois dans le total du nombre de cas de ce jour", ce qui explique l'excès de cas de +3 325 par rapport aux données d'hier. Concrètement, SI-DEP est une plateforme sécurisée où sont systématiquement enregistrés les résultats des laboratoires de tests COVID-19, permettant un décompte désormais plus exhaustif et donc plus proche de la réalité de l'épidémie de France.

149 071 cas confirmés par PCR , soit 3325 de plus

, soit 3325 de plus 28 662 décès au total , soit 66 de plus (incomplet)

, soit 66 de plus (incomplet) 18 326 décès à l'hôpital , soit 66 de plus

, soit 66 de plus 15 208 hospitalisations en cours, soit 472 de moins

1429 personnes actuellement en réanimation, soit 72 de moins

67 191 personnes sorties de l'hôpital, soit 607 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101 220 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 253 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 36 admissions en réanimation.

