"Coronavirus en France : la circulation du Covid freinée, Noël sauvé ?"

COVID FRANCE. Ce lundi 16 novembre, les chiffres sur l'épidémie de Covid en France rendent compte d'une légère amélioration de la situation. Le point sur le l'évolution de la maladie.

09:42 - Quelle situation dans les hôpitaux en Île-de-France ? 6693 patients Covid sont hospitalisés en Île-de-France, 1107 malades sont en réanimation. 10032 personnes sont mortes du coronavirus, 4811 sont sorties de l'hôpital. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 15 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 96,5%. Le taux d'incidence était de 232,5 cas pour 100 000 habitants, soit 14,9 points de moins par rapport à samedi. Le R effectif mesuré le 13 novembre 2020 dans la région était de 0,69. 09:31 - "Un net ralentissement de l'épidémie à Paris", selon un médecin généraliste Le couvre-feu puis le confinement ont-ils permis d'améliorer les choses dans la capitale ? Selon Agnès Giannotti, vice-présidente Fédération Française des Médecins Généralistes, la situation sanitaire à Paris semble s'améliorer. "Il y a un net ralentissement à Paris", dit-elle sur RTL ce matin, ajoutant que ce constat n'est pas partagé par tous les praticiens. "Ce que nous voyons chez les généralistes préfigure ce qui va se passer dans les 15 jours dans les hôpitaux",. "Nous voyons tous les patients, y compris ceux qui sont peu symptomatiques. À l'hôpital, il n'y a que les cas graves qui arrivent. [...] Si on ne veut pas se retrouver confinés tous les deux mois, avec des reflambées épidémiques, il faut qu'on continue à se faire tester, surveiller, s'isoler". 09:21 - Encore plus de 7000 patients Covid dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhônes-Alpes Dans la région, selon le tout dernier bilan du ministère de la Santé, le nombre de personnes hospitalisées est de 7004. 858 malades sont actuellement en réanimation. 4001 personnes sont mortes du coronavirus dans la région depuis le début de l'épidémie de coronavirus, et 17721 sont sorties de l'hôpital. Le taux d'incidence reste à 529,7 cas pour 100 000 habitants, soit -43,4 points de plus/moins par rapport à samedi. Le R effectif mesuré le 13 novembre 2020 dans la région était de 0,84. 08:57 - En France, l'épidémie a fait "des victimes non-Covid" Philippe Juvin, ​chef du service des urgences à l’hôpital Georges Pompidou, regrette ce matin sur Europe 1 que l'épidémie de coronavirus tue au-delà des effets direct de la maladie. "Il y a déjà des victimes non-Covid du Covid, qui n'ont pas été soignées pour d'autres pathologies à cause de la désorganisation du système. Les études montrent que quatre semaines de confinement conduisent à une surmortalité pour tous les types de cancer. Il y a d'une part les décès liés au Covid que l'on identifie et ceux liés à la désorganisation du système [..] Et l'économie, quand elle sombre, fait aussi des victimes.", estime-t-il. 08:51 - "Sur le terrain, les hôpitaux sont toujours pleins" "C'est vrai qu'il y a moins de cas qui se présentent actuellement aux urgences, il y a moins d'entrées. C'est une chose. Il semble qu'il y ait une inflexion de la courbe du nombre de nouveaux cas, mais les hôpitaux sont toujours pleins, les services de réanimation sont toujours pleins, donc on n'y est pas encore", martèle ce lundi matin sur Europe 1 le professeur Philippe Juvin, interrogé sur les déclarations du ministre de la Santé, qui espère qu'un pic épidémique a été franchi. Ce matin, @olivierveran affirmait que la France avait atteint un pic. "Sur le terrain, les hôpitaux sont toujours pleins. C'est vrai qu'il y a moins de cas." tempère @philippejuvin.



Europe Matin avec @MattBelliard sur #Europe1 pic.twitter.com/9NOlhHPSkv — Europe 1 ???????????? (@Europe1) November 16, 2020

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué ce dimanche 15 novembre 2020, fait état de 302 décès supplémentaires à l’hôpital. On dénombre par ailleurs plus de 27 200 cas de SARS-Cov-2 de plus en France en 24 heures. Les données du week-end sont généralement incomplètes. Le détail des chiffres ci-dessous :

1981 827 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 27 228 de plus

44 548 décès au total (Ehpad compris), soit 302 de plus

30 809 décès à l'hôpital, soit 302 de plus

33 050 hospitalisations en cours, soit 551 de plus

4880 personnes actuellement en réanimation, soit 9 de plus

1574 nouveaux admis à l'hôpital (-620) et 270 en réanimation (-56)

139 779 personnes sorties de l'hôpital, soit 639 de plus

Taux de positivité des tests : 16,9%, soit -0,4 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus sont issues des données non consolidées de Geodes.fr. Elles correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Jeudi 12 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 45 (du 2 au 8 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En quelques mots, le Covid-19 circule encore beaucoup sur le territoire, mais tout de même moins par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas diminue, mais les décès augmentent et les régions les plus touchées restent l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voici les points clés à retenir :

Les indicateurs de circulation du Covid-19 sur le territoire national sont en baisse, même s'ils restent à un niveau élevé. Le taux de positivité des tests au niveau national, établi à 21% en semaine 44, est désormais à 19,5% en S45. Le taux d'incidence national, autrement dit le nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants, diminue lui aussi : de 496,7 en S44, il passe à 427,6 en S45, soit une baisse de 14%. Ce taux reste toujours très élevé si l'on regarde les zones très touchées, comme les départements de la Savoie (1 106/100 000 habitants), la Haute-Savoie (1 092), la Haute-Loire (1 046) et la Loire (1 014), même si ces chiffres sont en baisse par rapport à S44.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

