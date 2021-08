"Coronavirus en France : la fin de l'épidémie contrariée par un nouveau variant ?"

COVID. Le gouvernement fait part de son optimisme depuis quelques jours sur un potentiel retour à la vie normale, mais un nouveau variant pourrait tout chambouler. Les dernières infos en direct.

En direct

Un plan pour vacciner un maximum d'élèves ? Actu 31 août - 15h30. Alors que la rentrée est prévue ce jeudi 2 septembre, la contamination entre les enfants et la vaccination des 12 - 17ans est un véritable enjeu pour le gouvernement. À Toulouse, un plan va être mis en place selon Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Toulouse. "Les préfets sont à la manœuvre, avec les Dasen (directeur académique des services de l’Education nationale, NDLR) et les ARS, via un comité de pilotage régional pour faire en sorte qu’un maximum d’élèves soient vaccinés". Comme l'explique la Dépêche du Midi, sur le terrain, ce sont les chefs d’établissement qui auront la responsabilité de récolter deux documents : l’autorisation des parents et les informations de santé de chaque enfant en lien avec la vaccination. Le recteur a précisé que deux cas de figure pouvaient se présenter : si un établissement scolaire se trouve à proximité d’un centre de vaccination, alors les élèves se rendront là-bas pour obtenir leur injection. Mais dans le cas où il n’y a pas de centre de vaccination à proximité, ce sont alors des équipes mobiles dédiées qui se rendront dans les établissements."

Pour Alain Fischer aussi, "le retour à la vie normale est proche" Actu 31 août - 12h39. Dans une interview accordée à BFM TV, le Monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer a surfé sur la vague de l'optimisme expliquant que le "retour à la vie normale est proche". Attention toutefois au relâchement trop précoce puisque l'immunologue n'est "pas capable de dire quand on pourra reprendre nos activités comme avant la crise sanitaire". "Je ne suis pas capable d'entrer dans ce degré de précision. On n'est pas très loin du retour à une vie proche de la normale, mais je ne peux pas être plus précis car ça dépend de l'adhésion de la population à la vaccination, du respect des gestes barrières." Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale explique que "nous allons vivre avec le virus un certain temps" et que ce dernier "ne va pas disparaître complètement. Ce qu'il nous faut obtenir, c'est que le taux d'incidence reste très très faible, qu'il ne perturbe pas le système de santé, qu'il ne perturbe pas la scolarité des enfants, la vie économique, la vie sociale, la vie affective…" a-t-il détaillé.

Une quatrième vague du coronavirus totalement "maitrisée à ce stade" ? Actu 31 août - 11h30. Depuis plusieurs jours, la tendance est meilleure même si la rentrée de jeudi est une réelle source d'inquiétude pour le gouvernement et les épidémiologistes. Mais pour le moment, un vent d'optimisme souffle sur la France. En déplacement ce 31 août dans le Bas-Rhin, le Premier ministre a indiqué que les choses "vont dans le bon sens" et que la France était sur "le bon chemin" d'un retour à la "vie normale". "Oui, on est sur le bon chemin car l'on connaît l'origine du bon chemin, c'est la vaccination" a également lancé le chef du gouvernement depuis le centre de vaccination mobile d'Illkirch-Graffenstaden. "On veut retrouver une vie normale. On n'est pas loin, j'espère. Cette quatrième vague – et je parle avec prudence – est maîtrisée à ce stade" selon Jean Castex. "Mais je considère qu'il y a encore du travail, il y a encore des populations qui ne sont pas vaccinées et donc qui sont exposées et quelque part qui sont en danger". Pour rappel, environ 48,5 millions de Français ont reçu au moins une dose à ce lundi, et 43,9 millions, soit 65,1% de la population, sont considérés comme complètement vaccinés.

Un foyer détecté à Coulounieix-Chamiers Actu 31 août - 10h35. Alors qu'une situation de plus en plus "normale" semble apparaitre en France selon les mots du Premier ministre Jean Castex et du monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer, un nouveau cluster a été détecté cette semaine du côté de l'aire de la Rampinsolle à Coulounieix-Chamiers. C'est le Grand Périgueux qui a fait savoir ce 31 août qu'un cluster a été identifié dans l’aire des gens du voyage. Au total, ce sont 3 cas positifs qui ont été dénombrés sur cette structure qui accueille actuellement 76 personnes dont 26 enfants. Pour lutter contre ce foyer de contamination et éviter sa propagation, l’Agence régionale de santé (ARS) a décidé de mener une campagne de dépistage à partir de ce mardi. Par ailleurs, la Protection civile va également effectuer des tests PCR sur toutes les personnes présentes. Un arrêté de fermeture de l’aire qui interdit toute nouvelle installation a été instauré et l’Agglomération demande aussi aux familles séjournant sur place de limiter au maximum leurs déplacements, le temps que la situation s’améliore.

Un nouveau variant qui rendrait les vaccins actuels inefficaces ? Le 31 août / 8h44. L'épidémie de coronavirus n'est déjà pas de même nature qu'il y a un an et les épidémiologistes redoutent que de nouvelles mutations l'amènent à développer de nouvelles formes qui échapperaient aux vaccins actuellement inoculés à la population. Une étude publiée par des chercheurs sud-africains - non encore validée par des pairs -, révèle qu'une nouvelle mutation du Covid-19, appelée pour l'heure C.1.2, a développé des caractéristiques très éloignées de celles qui composaient la souche originelle. L’épidémiologiste Eric Feigl-Ding en alerte la communauté scientifique sur son compte Twitter, expliquant que la tendance est hélas à une recrudescence du nombre de mutations. Selon les auteurs de l'étude préliminaire, la mutation C.1.2 est susceptible de transformer le virus de manière à ce qu'il échappe "aux anticorps déjà développés par la population". Ils pointent aussi le fait que cette nouvelle souche est très différente de la souche originelle et de la mutation Delta. La multiplication des variants pourrait entraîner une résistance significative voire totale aux réponses immunitaires contre le Covid-19, "même chez les patients qui ont déjà été infectés par les souches Alpha ou Beta".