"Coronavirus en France : la pandémie continue de reculer, toutes les infos"

COVID. Depuis plusieurs semaines, la pandémie recule en France, et les indicateurs sanitaires sont au vert. Néanmoins, des spécialistes alertent sur la menace d'une nouvelle vague durant l'automne.

Questions / Réponses

Combien de vaccins la France va-t-elle donner aux pays pauvres ? La France va doubler le nombre de vaccins donnés aux pays pauvres, comme le rapporte Paris Match, et donner 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19. "L'injustice, c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. À cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée – on doit aller plus vite, plus fort", a affirmé le chef de l'État français dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen, samedi 25 septembre.

Quel est le troisième traitement recommandé par l’OMS ? L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement recommandé un troisième traitement contre le Covid-19, comme le rapporte Paris Match : les anticorps de synthèse de Regeneron. Attention néanmoins, car ce traitement est préconisé dans certains cas bien précis. Conçu par la société de biotechnologies Regeneron et commercialisé par le laboratoire Roche sous le nom de Ronapreve, ce traitement au coût élevé combine deux anticorps fabriqués en laboratoire, le casirivimab et l'imdevimab, détaillent nos confrères. Injectés en intraveineuse, ils sont censés épauler le système immunitaire pour neutraliser le coronavirus.

Quel est le bilan épidémiologique en France ce samedi 25 septembre ? Le dernier bilan du coronavirus en France, daté du samedi 25 septembre 2021 et publié par Santé Publique France, fait état de 6 012 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit 133 cas de plus qu'hier et 1 402 de moins que samedi dernier. 29 décès (hors Ehpad) sont à déplorer dans les dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, 7 980 patients sont pris en charge, dont 1 571 en réanimation. Enfin, le nombre moyen en une semaine des nouvelles contaminations continue de baisser dans l'Hexagone, avec 5 728 nouveaux cas en moyenne.

Le coronavirus, à l’origine d’allergies aux teintures capillaires ? Des scientifiques britanniques de l’Imperial College de Londres se penchent actuellement sur une hypothèse qui peut sembler insolite : les personnes ayant été infectées par le Covid-19 développeraient des allergies aux teintures pour les cheveux. Ouest France rapporte que plusieurs coiffeurs du Royaume-Uni ont en effet remarqué que des clients récemment guéris d’une infection au coronavirus développaient cette nouvelle allergie. Il s’agirait d’éruptions cutanées et de brûlures. Cela découlerait du fait que le Covid-19 puisse reprogrammer notre système immunitaire, précisent nos confrères.

Est-il possible d'atteindre l'immunité collective ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique."

Où en est la recherche sur des médicaments anti Covid-19 ? Alors que la plupart des gros laboratoires ont tout misé sur les vaccins contre le coronavirus, la recherche sur des médicaments capables de traiter le Covid-19 en est toujours à ses débuts, rapporte 20 Minutes. Néanmoins, plusieurs pistes nouvelles sont source d’espoir. Certains traitements marchent déjà, comme les corticoïdes, le tocilizumab et le sarilumab ou ronapreve… D’autres sont actuellement testés : antiviraux par voie orale, anticorps de nouvelle génération… Enfin, certains ont déçu et ne fonctionnent pas, comme l’hydroxychloroquine.

Où en est la situation sanitaire en Guyane ? La Guyane traverse une phase épidémiologique particulièrement difficile, liée à la pandémie de Covid-19. "Jamais la Guyane n’avait enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation" depuis le début de l'épidémie de Covid-19, d’après le bulletin épidémiologique de Santé publique France, publié vendredi 24 septembre. Lors des sept derniers jours, "21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint" a, pour sa part, souligné l'Agence régionale de santé (ARS), vendredi, dans son bulletin quotidien. En revanche, si le nombre d'hospitalisations a atteint le niveau du pic de la troisième vague la semaine dernière comme la précédente, il reste encore inférieur au pic de la première, rapporte Paris Match. Enfin, nos confrères indiquent que le variant delta a été soupçonné dans 99% des tests positifs criblés la semaine dernière.

Combien de personnes restent actuellement hospitalisées ? Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés s’apprête à repasser sous la barre des 8 000, comme le rapporte La Provence. Selon le dernier point quotidien de l'agence sanitaire Santé publique France, daté du vendredi 24 septembre, le nombre de patients hospitalisés se chiffrait précisément à 8 107, contre près de 9 300 une semaine auparavant et 11 000 début septembre. Parmi ces patients touchés par le coronavirus, 1 586 sont hospitalisés dans les services de soins intensifs, réservés aux cas les plus graves, contre 1 950 une semaine auparavant et près de 2 300 début septembre, détaillent nos confrères.

Quelle est la situation épidémiologique ce vendredi 24 septembre ? La pandémie continue de reculer en France. Ce vendredi 24 septembre, 5 879 cas supplémentaires ont été enregistrés en France, au cours des dernières 24 heures. Ce sont 350 cas de moins qu'hier, et 1 494 de moins que vendredi dernier. La moyenne sous sept jours passe de 5 928 cas, contre 6 141 hier. Par rapport à vendredi dernier, ce sont 1 831 cas de moins environ sur une moyenne en sept jours. Ce vendredi 24 septembre, 296 personnes ont été admises à l'hôpital, soit 5 de moins qu'hier. 49 personnes (hors Ehpad) sont décédés du Covid-19, soit 13 de moins que la veille et 17 de moins par rapport à la semaine dernière. Du côté des réanimations, il y a eu 72 nouvelles admissions en réanimation, soit une de plus qu'hier et 9 de moins par rapport à la semaine dernière.