"Coronavirus en France : le Covid bientôt contenu et sous contrôle ?"

L'’OMS Europe incite par ailleurs tous les pays à accélérer la vaccination des enfants de plus de 12 ans avec des comorbidités. L'organisation pointe également les efforts nécessaires à mettre en place pour l'amélioration de l’environnement scolaire, notamment concernant la ventilation des classes, la distanciation physique et le dépistage régulier dans les établissements scolaires.

Le 30 août - 10h00. Le gouvernement français n'a pas rendu la vaccination des enseignants obligatoire, mais se félicite que 78% des professeurs sont déjà entièrement vaccinés contre le Coivid-19. Les autorités sanitaires considèrent, de fait, que le contrôle de l'épidémie de Covid-19 passe passe une couvertures vaccinale très élevée chez les personnes encadrant les cours donnés aux enfants. Ce lundi 30 août, l'OMS a publié un communiqué pour faire savoir que la vaccination des enseignants devait être une "priorité". "Ceci est d’une importance capitale pour l’éducation, la santé mentale et les compétences sociales des enfants, pour que les écoles contribuent à donner à nos enfants les moyens d’être des membres heureux et productifs de la société", écrit ainsi le directeur Europe de l’OMS, Hans Kluge.

Témoignages de patients aux Antilles

29 août 18h00 - Stéphanie Mulot professeure des universités en sociologie, recueille des témoignages de patients et de soignants sur la dramatique crise sanitaire qui affecte la Guadeloupe, comme le rapporte La 1ère. L’un des premiers constats repose sur une mauvaise interprétation du risque. "Les personnes pensaient qu'elles s'étaient refroidies et n'ont pas pensé au Covid-19. Sur cette base, elles ont pris des thés pour soigner le refroidissement pendant deux, trois jours, ce qui n'a pas donné lieu à une amélioration. À partir de ce moment-là, elles sont allées chercher sur les réseaux sociaux des recettes à base de Rimèd Razié, des suppléments alimentaires (…). Elles sont particulièrement concernées par ce virus mais certaines n’ont pas eu l’impression qu’elles prenaient des risques et se sont retrouvées dans un état assez dégradé au bout de six jours." Vient ensuite la défiance vis-à-vis des scientifiques, ainsi que des remords et de la colère contre les réseaux sociaux.