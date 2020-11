"Coronavirus en France : le nombre de patients hospitalisés est proche du pic du printemps, dernières infos"

CORONAVIRUS FRANCE. L'épidémie de Covid-19 serait proche du pic selon les experts. Le nombre de reproduction du virus "R" est passé sous le chiffre déterminant de 1. Mais le nombre de personnes hospitalisées continue de progresser rapidement et devrait dépasser ce jeudi soir le pic du printemps dernier...

11:19 - Un vaccin efficace sur le long terme est en développement La société nantaise OSE Immunotherapeutics est en train de travailler sur un vaccin qui serait plus efficace sur le long terme. Ce dernier permettrait de ne recevoir qu'une seule injection, puis de nous protéger pendant plusieurs années. C'est à l'image du vaccin contre la tuberculose. Cela est possible puisque le vaccin nantais fait réagir nos globules blancs, et non nos anticorps, ce qui fonctionne sur toutes les formes connues du coronavirus. À l'heure actuelle, les grands laboratoires travaillent quant à eux sur un vaccin qui agit sur nos anticorps. Si le virus vient à muter, le vaccin serait moins efficace, ce qui nous obligerait à nous faire vacciner chaque année. Pour rappel, une mutation du Covid-19 a déjà été découverte. Au Danemark, les visons ont transmis à l'homme une version mutée de la maladie. La mise sur le marché de ce vaccin n'aurait lieu qu'au plus tôt à la fin de l'année 2021. L'avantage de ce remède est qu'il est plus simple à conserver. OSE Immunotherapeutics a aussi promis que le vaccin ne coûtera pas plus de dix euros. 11:00 - 2133 patients hospitalisés dans le Grand Est Selon le dernier bilan de Santé publique France daté du 11 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 2133 patients dans le Grand Est, avec 198 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. La région a dénombré 303 malades en réanimation, avec 26 nouvelles entrées dans la journée. Le R effectif mesuré le 10 novembre 2020 dans la région était de 1,01. 10:38 - Pour les soignants, "c'est une fatigue physique et morale" La propagation du Covid-19 en France épuise les soignants depuis la première vague au printemps. Cette fatigue sur le long terme n'affecte pas seulement le physique, mais aussi le moral de certains d'entre-eux. C'est notamment le cas d'une infirmière libérale bordelaise, qui a témoigné au micro de France Bleu sur cette situation : "C'est une fatigue physique et morale parce qu'on ne sait pas si un patient est Covid ou cas contact. Ça veut dire que nous aussi, malgré le port du masque, le lavage des mains ou la distanciation, on peut attraper le Covid, être malade et rapporter ça à la maison. C'est toujours une angoisse qui est pesante sur nos épaules." 10:20 - Les derniers chiffres dans la région PACA 3245 patients étaient hospitalisés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 11 novembre. 213 nouvelles admissions ont été recensées en l'espace de 24 heures. Les services de réanimation étaient occupés par 512 personnes sur le territoire, selon les données de Santé publique France. La PACA a déploré 2065 décès depuis le début de la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays. 10:00 - L'Auvergne-Rhône-Alpes toujours aussi touchée par le coronavirus Selon le dernier bilan du Covid en Auvergne-Rhône-Alpes daté de ce mercredi 11 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 6888 patients dans la région, avec 555 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 833 malades sont en réanimation, avec 73 nouvelles entrées dans la journée. 3631 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie de coronavirus, soit 60 de plus en 24 heures. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 11 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 149%, justifiant des transferts de patients. Le taux d'incidence était de 840,0 cas pour 100 000 habitants. Le R effectif mesuré le 10 novembre 2020 dans la région était de 0,98. 09:50 - Le taux de positivité des tests et le taux d'incidence en baisse également On le voit aussi dans les chiffres et les courbes du Covid que nous suivons quotidiennement depuis la mi mars : le taux de positivité des tests est aussi en baisse depuis une dizaine de jours, tout comme le taux d'incidence au niveau national. Un autre signe que la vague pourrait entamer une décrue, même s'il faut rester très prudent sur les conclusions. Comme l'indique France info, le taux d'incidence baisse dans toutes les classes d'âge, sauf chez les enfants (où il reste globalement bien plus faible). De quoi poser la question de nouvelles mesures dans les écoles. 09:40 - Un patient contamine aujourd'hui moins d'une personne en moyenne C'est l'autre chiffre encourageant des derniers jours sur le front du coronavirus en France : le nombre de reproduction du virus (le fameux R) est désormais inférieur à 1 et ce pour le deuxième jour consécutif. Il était de 0,98 le 6 novembre et a été pointé à 0,93 le 7 novembre, selon les derniers chiffres communiqués hier par Santé publique France et Data.gouv (il y a toujours quelques jours de décalage dans ces statistiques exploitant les données des tests). Cela signifie qu'un malade contamine en moyenne moins d'une autre personne, où que 10 malades n'en contaminent plus que 9 en moyenne. Mathématiquement, le virus est en voie de régression. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, des températures clémentes de cette fin-octobre/début-novembre au couvre feu qui pourrait commencer à porter ses fruits. 09:30 - Moins de complications liées au Covid et moins de transferts en réanimation Pour le même niveau d'hospitalisations, on compte moins de personne en réanimation qu'au début du mois d'avril, nous indiquent les statistiques du coronavirus en France. Ce sont en effet 4 803 personnes qui sont enregistrées, selon le dernier bilan, dans les services de réanimation (SR), de soins intensifs (SI) et les unités de surveillance continue (USC) qu'on regroupe communément sous le terme de "réanimations". Elles étaient entre 6500 et plus de 7000 à l'époque. Une bonne nouvelle qui signifie que les hospitalisations semblent à ce stade déboucher sur un nombre nettement plus faible de complications. Le résultat des enseignements du printemps et donc d'une meilleure prise en charge dans les hôpitaux. 09:21 - Près de 32 000 contaminations, le pic d'avril approche Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de nouveau aujourd'hui de suivre les dernières évolutions de la situation sanitaire en France, en pleine épidémie de coronavirus. Les derniers chiffres communiqués hier soir, le 11 novembre, font état de près de 36 000 cas supplémentaires et de près de 330 morts en 24 heures. Le chiffre clé actuellement est celui du nombre de patients hospitalisés qui est de 31 946 selon le dernier bilan. Un niveau proche du pic de 32 292 patients atteint le 14 avril dernier.

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué le mercredi 11 novembre 2020, fait état 35 879 cas de plus en 24 heures et de 328 décès supplémentaires. On avoisine désormais les 32 000 hospitalisations en cours et on dépasse 4800 personnes en réanimation. Découvrez les derniers chiffres :

1865 538 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 35 879 de plus

42 535 décès au total (Ehpad compris), soit 328 de plus

29 272 décès à l'hôpital, soit 328 de plus

31 946 hospitalisations en cours, soit 441 de plus

4803 personnes actuellement en réanimation, soit 53 de plus

2588 nouveaux admis à l'hôpital (-581) et 351 en réanimation (-122)

133 696 personnes sorties de l'hôpital, soit 1776 de plus

Taux de positivité des tests : 19,5%, soit -0,1 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

L'épidémie de coronavirus en France est bel et bien en train d'exploser, et ce dans tout le pays. Jeudi 5 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. Le dernier relève une "poursuite de l’augmentation du nombre de cas, des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès" dans l'ensemble du pays. Voici les points clés à retenir :

Le nombre de cas de coronavirus en France continue à progresser fortement , avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés.

, avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés. La situation dans les services médicaux et les hôpitaux s'aggrave : le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre.

: le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre. Les personnes âgées sont désormais fortement touchées. En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux".

En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". Le nombre de décès à l'hôpital et en Ehpad progresse de manière plus marquée que la semaine précédente. On a déploré 2 242 morts en semaine 44 contre 1550 la semaine précédente, soit +45%.

