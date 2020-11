"Coronavirus en France : l'épidémie semble légèrement fléchir"

CORONAVIRUS FRANCE. Le Covid-19 continue de se propager dans le pays, mais à un rythme moins soutenu. Le fameus "R", le taux de reproduction du virus, est passé à 0,93 dans l'Hexagone. Lles hospitalisations sont toutefois toujours en hausse en France ce jeudi.

15:14 - Un centre de dépistage devant la gare de Bordeaux À Bordeaux, un centre de dépistage sous forme de contenair a été installé devant la Gare Saint-Jean de la métropole. Il a été inauguré aujourd'hui et devrait rester en place pendant "au moins six mois" selon la SNCF. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard puisque la fréquentation y est élevée et diversifiée : Il y a "beaucoup de personnes qui viennent travailler à Bordeaux, qui partent pour Paris. [...] Un lieu essentiel pour que les personnes puissent avoit une solution de test facile pendant leur trajet quotidien", a détaillé le directeur territorial de SNCF Gares & Connexions, Stéphane Lambert. Il faut cependant prendre rendez-vous pour pouvoir se faire dépister, excepté si un créneau horaire est libre. Les personnes présentant des symptômes et les cas contacts sont prioritaires, et pourront se faire dépister le matin.

14:37 - Le Covid-19 influe t-il sur l'alimentation des patients ? Le médecin nutritionniste Éric Fontaine a lancé l'alerte suite à l'importante perte de poids de patients hospitalisés pour cause de Covid-19. Le praticien qui officie au CHU de Grenoble dans l'Isère a expliqué au Parisien qu'il avait mené une étude sur le sujet auprès de 403 patients : "70 % des gens hospitalisés en raison du Covid-19 ressortaient en état de dénutrition avec en moyenne 6,5 kg en moins". L'importance de l'alimentation est réitérée par la présidente de la Fédération française de nutrition, Agathe Raynaud-Simon, au Parisien. "Quand les patients très malades ont du mal à respirer, sont placés sous oxygène, se retrouvent isolés dans leur chambre et ne bénéficient pas d'une prise en charge nutritionnelle suffisante, ils maigrissent énormément", a expliqué la cheffe du service de gériatrie de l'hôpital Bichat à Paris. La professeure a ajouté : "Or, on estime qu'à maladie égale, les patients dénutris meurent plus souvent. A l'inverse, lorsqu'ils sont bien nourris, ils ont moins de complications postopératoires".

14:15 - Le port du masque obligatoire dans les villes de plus de 5000 habitants du Morbihan Dans le Morbihan, le port du masque obligatoire est élargi aux agglomérations de communes de plus de 5000 habitants. La préfecture justifie cette mesure suite à l'augmentation du taux d'incidence dans le département, qui "est passé de 145,6 cas pour 100 000 habitants à 181,3 cas pour 100 000 habitants du 30 octobre au 9 novembre 2020". Le communiqué de la préfecture du Morbihan indique que 34 villes sont concernées par cette décision, qui a pour objectif "d'accompagner et de renforcer les efforts réalisés par chacun et chacune dans la perspective de favoriser un déconfinement le plus rapide possible". [#Covid19]????⚠️????

13:25 - Le bilan dans la Sarthe Dans la Sarthe, 186 personnes étaient hospitalisées le 11 novembre. Parmi ces derniers, 22 malades sont en réanimation. Le département déplore 129 personnes décès depuis le début de l'épidémie en France. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

12:49 - Un centre de tests antigéniques à l'aéroport de Roissy Un centre de tests antigéniques de dépistage du coronavirus a ouvert à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce dernier est réservé aux passagers en provenance de pays classés "rouge". La France demande aux personnes venant de ces lieux de fournir un test pour entrer sur le territoire. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se faire tester avant leur voyage sont orientés vers ce nouveau centre, tenu par des secouristes de la Protection civile. Les voyageurs issus des nations de l'espace Schengen et de l'Union Européenne ne sont pas concernés par cette mesure. La préfète déléguée à la sécurité et à la sûreté des plateformes aéroportuaires, Sophie Wolfermann, a précisé que 600 voyageurs sur les 3000 arrivés à l'aéroport hier ont dû faire ce test.

12:29 - 79,4% des lits de réanimation sont occupés en Centre-Val de Loire Selon le dernier bilan de Santé publique France, daté du 11 novembre, 971 patients étaient hospitalisés dans la région Centre-Val de Loire. 78 nouveaux admis ont été dénombrés dans les dernières 24 heures. Les services de réanimation étaient occupés par 143 malades. À l'échelle régionale, cela représente 79,4% d'occupation des lits de réanimation. Le R effectif mesuré le 10 novembre 2020 dans la région était de 0,94.

12:04 - Valérie Pécresse propose un "testing massif dans les lycées" La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a proposé au micro de BFMTV un "testing massif dans les lycées." La femme politique a ajouté que "si on y parvenait, on serait dans une meilleure situation pour protéger à la fois nos enseignants, nos personnels et nos étudiants". Covid-19: Valérie Pécresse propose "un testing massif dans les lycées" d'Île-de-France pic.twitter.com/8lfyrzmd90 — BFMTV (@BFMTV) November 12, 2020

11:37 - "La France a réussi à contrôler la deuxième vague de l'épidémie" Pour le professeur Antoine Flahault, "la France a réussi à contrôler la deuxième vague de l'épidémie". L'épidémiologiste, qui a fait cette déclaration au micro de BFMTV ce matin, a ajouté qu'"il ne peut y avoir d'épidémie quand ce R est en dessous de 1. Le R c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous infectez quand vous-mêmes êtes infectés, en moyenne. Si vous infectez moins d'une personne en moyenne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épidémie". Hier, le R est passé à 0,93 dans le pays. Le docteur en médecine a tout de même rappelé qu'il était nécessaire de "prolonger les efforts". La baisse du R n'est pas encore synonyme de fin de l'épidémie : "Quand le R est à 1, ce qui est à peu près le cas en France en ce moment, on est en plateau. […] Il faut que le R diminue encore pour arriver en zone de sécurité et retrouver le contrôle de l'épidémie. [...] Pour que l'épidémie s'éteigne, il va falloir que le R descende à 0,70 ou 0,60".

11:19 - Un vaccin efficace sur le long terme est en développement La société nantaise OSE Immunotherapeutics est en train de travailler sur un vaccin qui serait plus efficace sur le long terme. Ce dernier permettrait de ne recevoir qu'une seule injection, puis de nous protéger pendant plusieurs années. C'est à l'image du vaccin contre la tuberculose. Cela est possible puisque le vaccin nantais fait réagir nos globules blancs, et non nos anticorps, ce qui fonctionne sur toutes les formes connues du coronavirus. À l'heure actuelle, les grands laboratoires travaillent quant à eux sur un vaccin qui agit sur nos anticorps. Si le virus vient à muter, le vaccin serait moins efficace, ce qui nous obligerait à nous faire vacciner chaque année. Pour rappel, une mutation du Covid-19 a déjà été découverte. Au Danemark, les visons ont transmis à l'homme une version mutée de la maladie. La mise sur le marché de ce vaccin n'aurait lieu qu'au plus tôt à la fin de l'année 2021. L'avantage de ce remède est qu'il est plus simple à conserver. OSE Immunotherapeutics a aussi promis que le vaccin ne coûtera pas plus de dix euros.

11:00 - 2133 patients hospitalisés dans le Grand Est Selon le dernier bilan de Santé publique France daté du 11 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 2133 patients dans le Grand Est, avec 198 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. La région a dénombré 303 malades en réanimation, avec 26 nouvelles entrées dans la journée. Le R effectif mesuré le 10 novembre 2020 dans la région était de 1,01.

10:38 - Pour les soignants, "c'est une fatigue physique et morale" La propagation du Covid-19 en France épuise les soignants depuis la première vague au printemps. Cette fatigue sur le long terme n'affecte pas seulement le physique, mais aussi le moral de certains d'entre-eux. C'est notamment le cas d'une infirmière libérale bordelaise, qui a témoigné au micro de France Bleu sur cette situation : "C'est une fatigue physique et morale parce qu'on ne sait pas si un patient est Covid ou cas contact. Ça veut dire que nous aussi, malgré le port du masque, le lavage des mains ou la distanciation, on peut attraper le Covid, être malade et rapporter ça à la maison. C'est toujours une angoisse qui est pesante sur nos épaules."

10:20 - Les derniers chiffres dans la région PACA 3245 patients étaient hospitalisés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 11 novembre. 213 nouvelles admissions ont été recensées en l'espace de 24 heures. Les services de réanimation étaient occupés par 512 personnes sur le territoire, selon les données de Santé publique France. La PACA a déploré 2065 décès depuis le début de la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

10:00 - L'Auvergne-Rhône-Alpes toujours aussi touchée par le coronavirus Selon le dernier bilan du Covid en Auvergne-Rhône-Alpes daté de ce mercredi 11 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 6888 patients dans la région, avec 555 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 833 malades sont en réanimation, avec 73 nouvelles entrées dans la journée. 3631 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie de coronavirus, soit 60 de plus en 24 heures. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 11 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 149%, justifiant des transferts de patients. Le taux d'incidence était de 840,0 cas pour 100 000 habitants. Le R effectif mesuré le 10 novembre 2020 dans la région était de 0,98.

09:50 - Le taux de positivité des tests et le taux d'incidence en baisse également On le voit aussi dans les chiffres et les courbes du Covid que nous suivons quotidiennement depuis la mi mars : le taux de positivité des tests est aussi en baisse depuis une dizaine de jours, tout comme le taux d'incidence au niveau national. Un autre signe que la vague pourrait entamer une décrue, même s'il faut rester très prudent sur les conclusions. Comme l'indique France info, le taux d'incidence baisse dans toutes les classes d'âge, sauf chez les enfants (où il reste globalement bien plus faible). De quoi poser la question de nouvelles mesures dans les écoles.

09:40 - Un patient contamine aujourd'hui moins d'une personne en moyenne C'est l'autre chiffre encourageant des derniers jours sur le front du coronavirus en France : le nombre de reproduction du virus (le fameux R) est désormais inférieur à 1 et ce pour le deuxième jour consécutif. Il était de 0,98 le 6 novembre et a été pointé à 0,93 le 7 novembre, selon les derniers chiffres communiqués hier par Santé publique France et Data.gouv (il y a toujours quelques jours de décalage dans ces statistiques exploitant les données des tests). Cela signifie qu'un malade contamine en moyenne moins d'une autre personne, où que 10 malades n'en contaminent plus que 9 en moyenne. Mathématiquement, le virus est en voie de régression. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, des températures clémentes de cette fin-octobre/début-novembre au couvre feu qui pourrait commencer à porter ses fruits.

09:30 - Moins de complications liées au Covid et moins de transferts en réanimation Pour le même niveau d'hospitalisations, on compte moins de personne en réanimation qu'au début du mois d'avril, nous indiquent les statistiques du coronavirus en France. Ce sont en effet 4 803 personnes qui sont enregistrées, selon le dernier bilan, dans les services de réanimation (SR), de soins intensifs (SI) et les unités de surveillance continue (USC) qu'on regroupe communément sous le terme de "réanimations". Elles étaient entre 6500 et plus de 7000 à l'époque. Une bonne nouvelle qui signifie que les hospitalisations semblent à ce stade déboucher sur un nombre nettement plus faible de complications. Le résultat des enseignements du printemps et donc d'une meilleure prise en charge dans les hôpitaux.