"Coronavirus en France : le point par région, le masque obligatoire dans les entreprises ?"

CORONAVIRUS. L'épidémie de coronavirus poursuit sa propagation et suscite l'inquiétude, notamment dans les entreprises où le port du masque obligatoire sera préconisé. Dans tous les lieux clos collectifs, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a conseillé le port du masque "systématique". Les dernières infos.

11:53 - Les Français plus inquiets par le risque sanitaire que par le risque économique Un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, réalisé les 13 et 14 août, rapporte que 53% des Français sont inquiets du risque sanitaire liée à l'épidémie et 29% du risque économique et 18% pour les libertés publiques. Concernant leur confiance envers le gouvernement dans la gestion de la crise : elle a peu évolué depuis le début de l'été. 52% des Français estiment que le gouvernement est à même d'aider les entreprises en difficultés, une donnée stable depuis mai. 10:42 - Entreprises : le port du masque obligatoire préconisé ? Le port du masque obligatoire se généralise, même dans les entreprises. Dans un entretien au Journal du dimanche, la ministre du Travail, Élisabeth Borne a déclaré dimanche que "nous présenterons mardi aux partenaires sociaux les premières évolutions que nous proposons d'introduire". Elle a ajouté que ces décisions devront être prises “dans les jours qui viennent, pour que les nouvelles règles puissent s'appliquer d'ici à la fin août". Plus en détails : "le port obligatoire du masque" sera recommandé "dans les salles de réunion où il n'y a pas d'aération naturelle (et) les espaces de circulation". En revanche, "il n'est sans doute pas nécessaire" dans les bureaux individuels, a-t-elle détaillé.

Le bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus communiqué le samedi 15 août 2020 par le ministère de la Santé rapporte plusieurs indicateurs en hausse, notamment le nombre de nouveaux cas diagnostiqués et le nombre de patients transférés en réanimation. Voici les chiffres :

215 521 cas confirmés par PCR, soit 3 310 de plus en 24h

30 409 décès au total, soit 4 de plus en 24h (dans les hôpitaux)

19 904 décès à l'hôpital, soit 4 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (dernier bilan communiqué, daté du mardi 11 août)

4 857 hospitalisations en cours, soit 29 de plus en 24h

376 personnes en réanimation, soit 9 de plus en 24h

Taux de positivité des tests : 2,6%

252 clusters en cours d'investigation, soit 17 de plus en 24h

23 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

