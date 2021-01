Coronavirus en France : le rebond annoncé se profile, plus de 19 000 cas pour le 1er janvier

COVID FRANCE. Plus de 19 000 cas de coronavirus supplémentaires ont été recensés en France ce vendredi 1er janvier 2021. Vivement critiqué sur le rythme de vaccination, le gouvernement a annoncé l'accélération de la campagne...

Pour ce 1er janvier 2021, Santé publique France rapporte encore plus de 19 300 cas supplémentaires de coronavirus dans le pays. Un chiffre élevé alors que le nombre de contaminations semble reparti à la hausse, comme les prévisions pessimistes de ces derniers jours le prévoyaient. Ce jeudi 31 décembre, le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures frôlait les 20 000, il était de plus de 26 000 la veille. Le taux de positivité pour ce premier jour de la nouvelle année est de 3,8% alors qu'il était tombé à 2,8% fin décembre, du fait de la ruée sur les tests à l'occasion des fêtes. Il aura repris un point en trois jours. Les données hospitalières ne sont pas consolidées en ce jour férié, mais on note une augmentation assez nette du nombre de patients en réanimation. On dénombre enfin 133 décès supplémentaires et la barre des 65 000 morts du Covid en France est désormais proche. Voici toutes les données du soir :

2 639 773 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 348 de plus

64 765 décès au total (Ehpad compris), soit 133 de plus

44 985 décès à l'hôpital, soit 133 de plus

24 263 hospitalisations en cours, soit 177 de moins

2609 personnes actuellement en réanimation, soit 75 de plus

677 nouveaux admis à l'hôpital (-633) et 99 en réanimation (-77)

194 870 personnes sorties de l'hôpital, soit 649 de plus

Taux de positivité des tests : 3,8%

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Elles sont issues du site Geodes, de Santé publique France et ne sont pas des données consolidées en ce jour férié. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous

"L’espoir est là, dans ce vaccin que le génie humain a fait advenir en un an", a déclaré Emmanuel Macron, lors de ses vœux, jeudi 31 décembre. Évoquant la campagne vaccinale, le président a indiqué qu’il ne voulait pas d’une "lenteur injustifiée"." "Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques", a ajouté le chef d’État. Peu avant l’allocution, le ministre de la Santé a fait des annonces sur Twitter. "La campagne vaccinale va bientôt prendre de l’ampleur", a-t-il écrit, alors que le gouvernement est critiqué sur le rythme de cette dernière. À partir du lundi 4 janvier, les soignants pourront donc se faire vacciner et des centres de vaccination vont ouvrir en ville avant février d’abord pour les personnes de plus de 75 ans. Par ailleurs, un premier cas de la variante sud-africaine du Covid-19 a été détecté en France. Il s’agit d’un homme vivant dans le Haut-Rhin, qui a présenté des symptômes lors de son retour d’Afrique du Sud. La personne désormais guérie a été "isolée à son domicile dès l’apparition des symptômes", a précisé le ministère de la Santé, jeudi.

