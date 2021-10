"Coronavirus en France : le taux d'incidence bientôt à 50 en France ?"

COVID. D'après le dernier bilan de Santé publique France, le taux d'incidence en France passera bientôt en dessous de la barre des 50 contaminations pour 100 000 habitants. Le point sur l'épidémie.

Quelle est la situation en Guyane ? Vendredi 1er octobre, des renforts supplémentaires sont arrivés en Guyane pour faire face à la crise sanitaire. Et pour cause, la situation ne s'arrange pas. Selon le dernier bilan du Covid en Guyane daté du 1 octobre 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 119 patients, avec 11 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 33 malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle admission dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 28 septembre 2021, était de 14,9% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 543,2 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 261 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont quatre décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en masque obligatoire à l'école et en zone rouge.

Comment va se dérouler la nouvelle expérimentation dans les écoles ? Dès le début de la semaine prochaine, les masques ne seront plus obligatoires dans les écoles des départements avec un taux d'incidence inférieur à 50. Mais ce n'est pas tout. D'après une information révélée par Le Parisien, dix départements vont également être concernés par une nouvelle expérimentation. En effet, le protocole sanitaire obligeant la fermeture de la classe dès le premier cas positif au Covid-19 ne sera plus en vigueur. Sont concernés l’Aisne, l’Ariège, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var. S'ils pourront continuer à suivre les cours en classe, les élèves devront toutefois être testés.

Le vaccin est-il vraiment efficace contre le Covid-19 ? D'après les dernières données de Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), il semblerait que oui ! Sur la période du 13 au 19 septembre dernier, il y avait huit fois plus de tests positifs chez les personnes non vaccinées que chez celles présentant un schéma complet de vaccination.

Quelle est la situation épidémiologique de ce vendredi 1er octobre ? Selon le dernier bilan de Santé publique France (SpF), au cours des dernières 24 heures, 4 935 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistrés en France, soit une diminution de 269 cas en 24 heures. 46 décès (hors Ehpad) liés au coronavirus sont à déplorer, soit dix de moins par rapport à la veille. De plus, la pression hospitalière poursuit sa décrue, avec 7 410 patients actuellement hospitalisés, soit 155 de moins en 24 heures, parmi lesquels 1 355 occupent un lit en réanimation (-59). Le taux d'incidence baisse lui d'un point, et est désormais de 54,05 cas pour 100 000 habitants.

Puis-je contracter le Covid-19 si je suis vacciné ? Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid-19. Comme tout vaccin, il ne protège donc pas à 100%. Toutefois, il évite dans la grande majorité des cas la contraction d'une forme sévère de la maladie et réduit drastiquement la contagiosité du virus.

Pour qui les dépistages resteront gratuits à partir du 15 octobre ? Le gouvernement l'a annoncé depuis plusieurs semaines : à date du 15 octobre, les tests PCR deviendront payants. Une manière d'inciter fortement les plus réticents à la vaccination, alors que le pass sanitaire sera maintenu. Mais Jean Castex a précisé les contours de la mesure. Les dépistages payants seront ceux de "confort". Dans le détail, les tests resteront gratuits pour ceux réalisés sur prescription médicale ou pour toute personne vaccinée, même si elle n'a pas de prescription médicale. Par ailleurs, tous les dépistages de mineurs seront pris en charge par l'assurance maladie.

Combien de classes fermées à cause du Covid-19 en France ? Ce vendredi 1er octobre, le ministère de l'Éducation nationale a publié un nouveau point de situation. Combien d'établissements scolaires sont-ils désormais touchés par l'épidémie ? D'après les données arrêtées au jeudi 30 septembre, huit structures scolaires (0,013%) ont dû fermer leurs portes, dont 7 écoles et 1 lycée. En tout, 1 692 classes font désormais cours en distanciel, soit 0,32% des classes françaises. En une semaine, 5 242 élèves et 235 personnels ont été contaminés par le coronavirus. C'est l'académie de Versailles qui relève le plus de classes fermées, avec 211 classes, suivie par l'académie de Créteil (142) et de Lyon (139).

Faut-il encore mettre son masque à l'intérieur des bars et restaurants ? Non ! Si la mesure est un peu passée à la trappe à la fin de l'été, il est bon de rappeler que le masque n'est désormais plus obligatoire à l'intérieur de certains lieux, comme les bars et les restaurants. En effet, depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire est en vigueur dans la plupart des lieux accueillant du public. Dans les bars et restaurants, clients et salariés peuvent donc désormais faire tomber le masque, sauf avis contraire du préfet en fonction de l'évolution épidémique. Toutefois, dans certains lieux comme les trains par exemple, le voyageur devra se munir à la fois de son pass sanitaire et de son masque.

Jusqu'à quand le pass sanitaire sera-t-il en place ? Instauré cet été, le pass sanitaire a permis aux restaurants, bars, cinémas, théâtres et autres lieux de loisirs, de culture et de consommation de rester ouverts malgré l'arrivée du variant Delta. Alors que ce dispositif, adopté dans la nuit du 25 au 26 juillet, court jusqu'au 15 novembre, le gouvernement souhaite maintenir la possibilité d'y recourir au-delà. Mercredi 29 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé qu'un projet de loi va être présenté le 13 octobre prochain en Conseil des ministres. "Ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir", a-t-il confié, à l'issue du Conseil des ministres. L'objectif serait ainsi "d'enjamber l'échéance de l'élection présidentielle" pour se laisser la capacité, si nouveau rebond épidémique il devait y avoir, de "remettre le pass sanitaire dans le cadre d'une campagne où le Parlement ne siège plus".

Quel est le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France ? D'après le dernier bilan épidémiologique publié par Santé publique France jeudi 30 septembre 2021, la situation liée au coronavirus continue de s'améliorer progressivement dans les régions de France métropolitaine. Dans les Outre-mer, la décrue se poursuit aux Antilles (Martinique et Guadeloupe), alors que la situation sanitaire en Guyane est toujours préoccupante. Le taux d’incidence a continué de diminuer en S38 avec 57 cas pour 100 000 habitants (-22%), correspondant à 5 484 cas diagnostiqués en moyenne par jour. Ce dernier est en baisse dans toutes les classes d’âge et était le plus élevé chez les adultes de moins de 50 ans. A l'hôpital, la baisse du nombre des nouvelles admissions s’est poursuivie, avec 1 495 nouvelles hospitalisations (-32%) et 405 nouvelles admissions en soins critiques (-30%). Au 28 septembre, on dénombrait 7 862 patients COVID-19 en cours d’hospitalisation, dont 1 537 en soins critiques.