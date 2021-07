"Coronavirus en France : le variant Delta explose, nouvelles restrictions en vue"

COVID. Cette fois, le répit aura été de courte durée. Le coronavirus est en plein rebond en France, avec déjà une 4e vague annoncée par les autorités comme par les épidémiologistes dès cet été. Véritable moteur de cette reprise épidémique, le variant Delta devrait devenir majoritaire dès ce week-end...

Des "mesures nationales contraignantes" qui seraient injustifiées pour un épidémiologiste L'actu du 10 juillet (1). Pour lutter contre la progression du variant Delta du Covid-19, devenu majoritaire en France, le Conseil scientifique a rendu public vendredi ses recommandations, notamment le "retour de mesures partielles", dans les zones les plus touchées, et ce, dès ce mois de juillet. Pourtant, malgré le risque de quatrième vague de l’épidémie de coronavirus en France, "l'augmentation des contaminations ne justifie pas la mise en œuvre de mesures nationales contraignantes", selon le Dr Philippe Amouyel. Pour l'épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, la situation sanitaire n’est en effet pas exactement la même que l’été dernier. "On a la vaccination aujourd'hui. L'été passé, on ne savait pas qu'on était dans cette dynamique de nouvelle vague épidémique. (..) Maintenant, on connaît les scénarios. On peut maintenant anticiper les choses et essayer de convaincre en faveur de la vaccination", a-t-il justifié. Selon le Dr Philippe Amouyel, "si on arrivait à ne pas aller jusqu'à 20 000 cas quotidiens – on peut l'espérer – en essayant de respecter encore un peu les mesures barrières, on pourrait peut-être avoir au final une 'vaguelette', pas une vague comme celles qu'on a connu précédemment en France", a-t-il estimé.

4 580 nouveaux cas de Covid-19 ce vendredi Lire l'article CHIFFRES COVID. Dernier bilan du coronavirus en France Vendredi 9 juillet 2021, à 19h30. En France, le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus continue d'augmenter, avec 138 nouveaux cas de plus par rapport à hier, ce qui représente 1 897 cas de plus que mercredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 3 291 cas, soit près de 1 250 en plus par rapport à la semaine dernière. Le nombre de personnes hospitalisées, qui était décroissant ces derniers jours repart aussi à la hausse. Dans les services hospitaliers, il y avait 47 personnes de plus qu'hier et dans les services de réanimation, il y avait 4 personnes de plus que jeudi 8 juillet 2021. Alors que le variant Delta tend à devenir majoritaire dans les prochains jours, voire les prochaines heures, et que certaines villes françaises ont rétabli le port du masque en extérieur, Emmanuel Macron s'exprimera lundi 12 juillet 2021 à 20h sur la situation épidémique en France. 5 803 687 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 580 de plus

111 302 décès au total (Ehpad compris), soit 18 de plus

84 829 décès à l'hôpital, soit 18 de plus

7 275 personnes actuellement hospitalisées, soit 109 de moins

953 personnes actuellement en réanimation, soit 18 de moins

147 nouveaux admis à l'hôpital (+47) et 30 en réanimation (+4)

385 950 personnes sorties de l'hôpital, soit 230 de plus

Taux de positivité des tests : 1,04%, soit 0,06 point de plus

Taux d'incidence : 29,48 cas/100 000, soit 2,21 points de plus

Emmanuel Macron apportera sa réponse au rebond du coronavirus lundi Lire l'article Discours de Macron : une allocution confirmée lundi 12 juillet, pour dire quoi ? L’actu du 9 juillet - 18h12. C'est désormais confirmé : Emmanuel Macron prendra la parole lundi soir, à 20 heures, lors d'une allocution télévisée. Le chef de l'Etat devrait donner des éléments de réponse au rebond de l'épidémie de coronavirus observé en France depuis deux semaines. La vaccination obligatoire des personnels soignants est sur la table. D'autres mesures restrictives pourraient aussi être annoncées, quelques jours à peine près la dernière étape du déconfinement (les boîtes de nuit rouvrent leurs portes seulement ce vendredi soir...). Les ministres (Gabriel Attal, Olivier Véran) ont multiplié les interventions médiatiques cette semaine comme pour préparer à un nouveau tour de vis sur le front sanitaire. Ce vendredi, le Conseil scientifique a aussi dévoilé un nouvel avis, daté du 6 juillet, dans lequel il s'inquiète d'un "relâchement" généralisé depuis deux semaines. Le groupe de scientifiques en charge de conseiller le gouvernement depuis le début de la crise livre aussi ses recommandations pour freiner cette 4e vague qui débute parmi lesquelles figure l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers ou en Ehpad. Une préconisation qu'Emmanuel Macron pourrait reprendre à son compte. Verdict lundi 12 juillet au soir.

Les préconisations du Conseil scientifique face à la 4e vague de Covid L’actu du 9 juillet - 16h30. Le Conseil scientifique se saisit de la menace liée à la progression du variant Delta du coronavirus, en passe de devenir majoritaire en France dès ce week-end. Au point de focaliser son dernier avis, publié ce vendredi, sur les moyens de lutter contre cette souche beaucoup plus contagieuse. Dans leur rapport, intitulé "Réagir maintenant pour limiter une nouvelle vague associée au variant Delta", les membres du Conseil font ainsi part de leur "inquiétude grandissante" face à l’augmentation des nouveaux cas liés à ce variant. "Le variant Delta représente 40% des nouvelles contaminations en France métropolitaine et sa présence est hétérogène selon les territoires", écrivent-ils. Selon eux, la quatrième vague de l’épidémie de Covid-19 "doit être anticipée car "elle ne pourra pas être complètement absorbée par le niveau élevé de la vaccination". "L’épidémie ne pourra être contrôlée qu’avec 90% à 95% de personnes vaccinées ou infectées", est-il précisé. Dans ce contexte, le Conseil scientifique estime qu’"une stratégie de rappel par une 3e dose ARNm semble justifiée". Outre la vaccination, ses membres recommandent aussi de revenir à "des mesures partielles de restriction doit pouvoir être envisagée, y compris en juillet et en août et dans des zones de vacances", dans le cas où un territoire verrait son taux d’incidence remonter de manière conséquente.

Une quatrième vague "quasi certaine", selon Karine Lacombe L’actu du 9 juillet - 13h30. La France doit se préparer à une quatrième vague de l’épidémie de Covid-19 "quasi certaine", selon Karine Lacombe. "On l’avait déjà plus ou moins anticipé, ce qu’on ne savait pas c’était son intensité et surtout quand elle allait arriver. On pensait plutôt vers l’automne, mais vu le taux de transmission extrêmement élevé du variant Delta, elle va arriver probablement au mois d’août", a prévenu l’épidémiologiste sur le plateau de RMC/BFMTV ce vendredi matin, soulignant que ce rebond de l’épidémie de Covid-19 en France "n’est pas une surprise". Selon Karine Lacombe, "on sait depuis quelques semaines que le variant Delta est beaucoup plus transmissible que les variants précédents, quasi 60% de risque de transmission en plus". Pour autant, l’épidémiologiste rappelle que l’intensité de cette quatrième vague va aussi beaucoup dépendre "de nos comportements à tous, et surtout, de l’accès à la vaccination".

Le variant Delta "bientôt majoritaire" en France L'actu du 9 juillet - 10h24. "La situation est la suivante : le variant Delta, venu initialement de l’Inde, est en train de remplacer progressivement tous les autres virus." Ce vendredi matin, sur France Inter, Olivier Véran a confirmé ce que les courbes des indicateurs de l’épidémie de Covid-19 en France indiquaient déjà : la hausse des nouveaux cas de coronavirus en lien avec le variant Delta. "Il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays. Il entraîne une augmentation à nouveau des contaminations en France, et dans beaucoup de pays qui nous entourent", a précisé le ministre de la Santé. Près de 50% des nouveaux cas de Covid-19 en France seraient liés au variant Delta actuellement, selon le ministre, qui a confirmé une prise de parole du président dans la République dans les jours à venir. "Le président va s’exprimer prochainement, et nous aurons les réponses aux questions qui se posent légitimement", a-t-il indiqué. Ce vendredi, le Conseil scientifique a notamment recommandé dans son dernier avis d’instaurer des "mesures partielles de restrictions" dans les départements où il circule le plus, "y compris en juillet et août".

La vaccination doit s'accélérer L'actualité du 8 juillet - 21h30. L'épidémie de coronavirus continue de se propager dans l'hexagone, en partie à cause du variant Delta qui progresse dans de nombreuses régions françaises, et ce, malgré la vaccination. Face à cette recrudescence du nombre de cas, le gouvernement mise avant tout sur l'accélération de cette dernière. Il a, par exemple, ouvert des centres de vaccination dans les lieux de vacances plébiscités des Français. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme s'est par ailleurs exprimé, ce jeudi 8 juillet 2021 au micro de BFMTV, enjoignant les Français à rester en France durant l'été pour ne pas aggraver la situation : "Je lance cet appel à un été bleu blanc rouge (...) En France, on a tout". Ses propos viennent s'ajouter à ceux de Clément Beaune, ministre des Affaires européennes qui préconisait, sur le plateau des 4 vérités, de ne pas se rendre au Portugal où en Espagne, des pays qui font actuellement face à des flambées des cas de Covid-19 liées au variant Delta. Le personnel soignant est également pointé du doigt car, en étant exposé à des personnes à risque, ils deviennent des vecteurs de contamination, s'ils ne sont pas vaccinés. Aussi, le professeur Didier Raoult s'est exprimé, lors d'un déjeuner, ce jeudi 8 juillet 2021, en faveur d'une vaccination des soignants, estimant qu'il (sic, le personnel soignant) "qui est exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination". A ce jour, seulement "40% des aides-soignants ont reçu deux doses" de vaccin, "neuf généralistes sur dix ont reçu leur première dose" et dans les Ehpad, "59% des personnels de santé ont reçu une dose et moins de la moitié les deux doses", rappelle FranceTv.