"Coronavirus en France : le variant Delta se propage, la baisse des indicateurs ralentit"

CORONAVIRUS. La baisse des taux d'incidence n'est plus aussi flagrante et le nombre de cas remonte légèrement par endroit, alors que le variant Delta gagne du terrain. La mutation pourrait être à l'origine du phénomène, Santé publique France surveille son évolution de près.

[Mis à jour le 2 juillet 2021 à 8h45] Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis plusieurs jours, le nombre de nouveaux cas recensés quotidiennement repart légèrement à la hausse. À ce rythme-là, le cap des 3 000 cas par jour pourrait prochainement être dépassé. À l'hôpital aussi, un sentiment de stagnation semble s'installer. Si le nombre de patients continue de diminuer, la décrue est plus subtile. Parfois même, plus de nouveaux entrants que la veille sont recensés.

Le variant Delta ne serait pas étranger à se changement de tendance. Le dernier rapport hebdomadaire de Santé publique France confirme que la mutation progresse sur le territoire français tandis que le variant préoccupant Alpha perd de la vitesse. L'enquête Flash#11, du 8 juin, indique que la mutation "a fortement augmenté" passant de 0,8% dans la dernière enquête à 8,2%. L'hypothèse des scientifiques sur la capacité du variant Delta à devenir majoritaire pourrait se confirmer, et la France ne serait pas la seule dans cette situation. Après dix semaines de recul de l'épidémie de coronavirus en Europe, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi 1er juillet. La semaine dernière, le nombre de cas a augmenté de 10%, a-t-elle averti. En cause ? "L'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sociales", avance l'OMS. "Il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés", a prévenu jeudi le directeur régional de l'OMS en Europe, Hans Kluge. Déplorant le fait que de nombreuses personnes ne sont pas encore vaccinées, l'OMS s'attend à ce que la mutation devienne "dominante d'ici fin août sur le Vieux continent" et représente jusqu'à 90% des cas positifs.

En France, certains scientifiques jugent la quatrième vague inévitable, mais d'autres continuent d'appeler à la responsabilité pour essayer d'éviter que le scénario annoncé ne se produise. "Tout va dépendre du degré du respect des consignes et de la couverture vaccinale", a estimé le professeur Didier Pittet sur RTL, jeudi matin. L'épidémiologiste a rappelé que "c'est normal que des nouveaux variants plus contagieux prennent la place d'anciens" et qu'il est possible d'empêcher l'arrivée d'une nouvelle vague, mais qu'encore une fois "tout dépend de notre capacité à reconnaître les clusters, à les circonscrire immédiatement, à les stopper. Il faut faire beaucoup de tests de manière à ce qu'on puisse maintenir le taux de positivité le plus bas possible pour contrôler tous ces clusters. S'ils ne sont pas maîtrisés, ils peuvent devenir de plus en plus importants et produire une nouvelle vague". Le Conseil scientifique exprimait déjà cette idée dans son dernier rapport du 29 juin. Il indiquait que sans un minimum de consignes sanitaires, une quatrième vague interviendrait à l'automne.

Comme chaque jeudi, Santé publique France a dressé le bilan de la situation du coronavirus en France le 1er juillet 2021 dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, portant sur la semaine 25 (du 21 au 27 juin). L'organisation confirme que la tendance à la baisse s'est poursuivie mais dans une moindre mesure comparée aux semaines précédentes. La vaccination a elle aussi connu une baisse de régime notamment auprès des personnes âgées. Face à ce léger recul, elle rappelle la nécessité "de maintenir un haut niveau d'adhésion aux mesures de prévention", d'autant plus dans un contexte où le variant Delta progresse.

Les indicateurs toujours à la baisse. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, continuent de diminuer. Le taux de positivité a été évalué à 0,8% en S25 (contre 0,9% en S24, soit -0,1 point). Quant aux taux d'incidence national il était de 19 pour 100 000 habitants en S25, encore en diminution par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (24 cas/100 000 habitants en S24, soit -23%). En Outre-mer, la situation reste préoccupante en Guyane. Le territoire présente les taux d'incidence, d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques les plus élevés de France, mais en une semaine, Santé publique France a noté une légère amélioration avec une baisse du taux d'incidence de 18 points (234/ 100 000 en S25 contre 285/100 000 en S24). En Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ce taux progressé de quelques points, mais reste contenu, seule l'île de l'océan Indien atteint les 140 cas/100 000 habitants.

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent encore un peu plus la tête de l'eau. Le nombre d'admissions baisse progressivement depuis la S15. La diminution du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations, observée depuis S15, s'est poursuivie en S25 : 957 patients contre 1 337 en S24, soit une baisse de 28%. En réanimation, cette diminution continue de s'observer avec 159 patients admis en S25 contre 227 en S24.

Concernant les variants préoccupants, au niveau national, sur la semaine du 21 eu 27 juin 2021, 8 1111 tests PCR et antigéniques ont fait l'objet de tests additionnels de criblages. Les résultats indiquent que le variant Delta se propage rapidement, il a était repéré dans 20,5% des tests criblées contre 10,5% en S24, il tend à devenir dominant dans la prochaines semaine à la place du variants préoccupant Alpha.

Le variant Alpha représente 77,4% des séquences interprétables dans les résultats de l'enquête Flash#11 contre 86,5 dans la Flash#10. Le variant préoccupant Beta, majoritaire à La Réunions représente 9,5% des résultats, 0,4% pour le variant Gamma, majoritaire en Guyane. Mais le variant Delta observe lui une importante augmentation, passant de 0,8% dans l'enquête Flash#10 à 8,2% dans la dernière en date, "du fait notamment d'une forte participation en Nouvelle-Aquitaine, où des clusters liés à ce variant étaient en cours d'investigation et où cette proportion atteignait 31%."

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et exhorte au respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "L'adoption systématique des gestes barrières demeure indispensable pour tous, même chez ceux qui ont été vaccinés. Il est essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19 s'isole immédiatement et réalise un test dans les plus brefs délais. Le maintien des activités d'identification des contacts et l'incitation à la vaccination, notamment des personnes à risque de développer des formes graves de la maladie, restent importants pour contribuer à maintenir à la baisse la dynamique de l'épidémie et lutter contre la diffusion des variants préoccupants."

Ce jeudi 1er juillet 2021, la tendance de ces tout derniers jours se confirme. Si dans les hôpitaux la décrue se poursuit, quoiqu'un ralentissement semble s'opérer, le nombre de nouveaux cas augmente petit à petit. 2 664 ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, c'est 207 de plus que la veille et même 657 de plus par rapport à jeudi dernier. Sur sept jours, la moyenne passe à 1 948 cas contre 1 854 mercredi. Dans les hôpitaux, 109 nouvelles admissions ont quant à elles été répertoriées ces dernières 24 heures. C'est 49 de moins que mercredi et 31 de moins comparé à jeudi dernier. Mais en réanimation, on compte 30 nouveaux arrivants, soit un de moins par rapport à mercredi et trois de plus que jeudi dernier. Voici les dernières données :

5 777 965 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 2 664 de plus

111 111 décès au total (Ehpad compris), soit 29 de plus

84 638 décès à l'hôpital, soit 29 de plus

8 232 personnes actuellement hospitalisées, soit 219 de moins

1 162 personnes actuellement en réanimation, soit 42 de moins

109 nouveaux admis à l'hôpital (-49) et 30 en réanimation (-1)

384 338 personnes sorties de l'hôpital, soit 287 de plus

Taux de positivité des tests : 0,77%, soit 0,01 point de plus

Taux d'incidence : 18,85 cas/100 000, soit 0,17 point de plus

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.