"Coronavirus en France : les cas en hausse, un boom durant l'été ? Le point par région"

CORONAVIRUS. Le Covid-19 circule toujours en France et les autorités sanitaires constatent depuis quelques semaines que les malades sont de plus en plus nombreux. Faut-il craindre une résurgence du coronavirus ? De quelle ampleur ?

10:08 - A Roissy-Charles de Gaulle, combien de tests chaque jour ? Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que les dépistages dans les aéroports français seront généralisés. "Les aéroports qui accueillent des voyageurs internationaux devront être prêts au plus tard’ en août", détaille RFI. À Roissy-Charles de Gaulle, le personnel devra effectuer près de 3 000 dépistages par jour. Jean Castex a défendu un dispositif "plus fort que ceux des pays voisins". Il a estimé qu’il était indispensable car "le virus circule de nouveau dans l’hexagone où les contaminations augmentent depuis maintenant trois semaines." 10:02 - Que sait-on des cas de Covid à Quiberon ? À Quiberon, dans le Morbihan, 54 personnes ont été infectées par le coronavirus. Le patient zéro aurait passé une soirée dans un bar, l’Hacienda Café, une ancienne discothèque reconvertie en bar de nuit. Les voisins assurent pourtant que l’établissement respectait toutes les mesures barrières. Le préfet du Morbihan lui a toutefois ordonné une fermeture administrative de deux mois. 09:52 - Le point dans le Grand Est : près de 700 malades à l'hôpital La région du Grand Est a recensé lors de son dernier point 3 608 victimes depuis le début de l'épidémie en France, 696 patients sont encore hospitalisés dont 20 en réanimation. Bonne nouvelle : 12 652 personnes ont pu sortir de l'hôpital. Les départements de la Moselle et du Haut-Rhin sont les plus durement touchés par la crise sanitaire avec 839 victimes et 824 morts. 09:44 - Pour la Fête de l’Aïd, pas de prière collective Le Conseil français du culte musulman a appelé ses fidèles à respecter scrupuleusement les gestes barrière à l'occasion de la fête de l'Aïd, prévue ce vendredi. "S'agissant d'une période de rassemblements à haut risque", le CFCM demande "aux personnes vulnérables à se protéger davantage et à ne pas se rendre aux rassemblements". Il suggère aux mosquées qui ne peuvent pas faire respecter les mesures barrière de "s'abstenir d'organiser les prières collectives de l'Aïd et du vendredi". 09:36 - 1,8 million de personnes en priorité “très élevée” pour les futurs vaccins L’avis rendu par les autorités sanitaires il y a quelques jours explique que près de 1,8 million de personnes devront être prioritaires dans l’administration d’un vaccin contre le coronavirus, qui suscite encore de nombreux essais cliniques dans le monde. Ces personnes prioritaires appartiennent à des "groupes les plus exposés (ex : urgences, infectiologie, pneumologie, SAMU, médecins généralistes et hospitaliers, SOS médecins, infirmiers, services de réanimation, dentistes, kinésithérapeutes, brancardiers, ambulanciers, personnel de radiologie, personnel de laboratoire…)" ou sont des "personnels au contact de populations plus vulnérables". 09:32 - Le personnes asymptomatiques de plus en plus testées C'est l'une des informations mis en avant par le ministère de la Santé. D’après le dernier communiqué du point épidémiologique de Santé publique France, publié le 23 juillet, les personnes asymptomatiques sont de plus en plus testées. "Il est observée une forte augmentation des nombres de personnes testées jusqu’en semaine 27, puis une stabilisation à compter de cette semaine", explique le rapport. "Pour les personnes symptomatiques, il est observé une augmentation des personnes testées à partir de la semaine 27", poursuit-il. 09:31 - A Quiberon, les plages fermées la nuit La ville de Quiberon, très inquiète de l'évolution de l'épidémie et soucieuse de préserver le tourisme pour les semaines à venir, a fait savoir que l'accès aux plages et aux jardins publics était interdit la nuit. Une mesure qui prend effet de 21hà 7h, avec pour objectif de réduire les rassemblements, notamment des plus jeunes. Rappelons que dans la commune, les tests ont permi d'identifier 54 cas de coronavirus, touchant de jeunes personnes. 09:26 - Les tests à l'aéroport, est-ce vraiment efficace ? "Ce n’est pas du tout ce qu'il faut faire sur le plan épidémiologique" a estimé le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, samedi dernier sur franceinfo. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé rendre obligatoire dans les aéroports les tests pour les voyageurs en provenance de seize pays d'ici le 1er août. Mais pour Eric Caumes, "ces voyageurs doivent être placés en quarantaine". "La seule solution efficace quand on ne veut pas fermer les frontières, c'est la quarantaine", a-t-il déclaré. "Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne, en Italie, dans les pays du Royaume-Uni, enfin dans beaucoup de pays européens. Donc, pourquoi ça ne se passe pas comme ça en France, reste une source de mystère pour moi", s’interroge-t-il.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 24 juillet par Santé publique France, dans la soirée. Si le nombre d'hospitalisations en cours continue de diminuer, 1000 nouveaux cas supplémentaires ont été confirmés en 24 heures, et 10 nouveaux décès ont été enregistrés. Le dernier communiqué du ministère de la Santé précise que "la circulation virale est en nette augmentation en France avec un R à 1,3". "Avec un nombre de cas journaliers supérieur à 1 000, nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin de la période du confinement. Nous avons ainsi effacé une bonne partie des progrès que nous avions accomplis dans les premières semaines du déconfinement", précise le communiqué. Voici les derniers chiffres :

180 528 cas confirmés par PCR, soit 1130 de plus

soit 1130 de plus 30 192 décès au total, soit 10 de plus

soit 10 de plus 19 676 décès à l'hôpital, soit 10 de plus

soit 10 de plus Décès en Ehpad non communiqués

5720 hospitalisations en cours, soit 237 de moins

soit 237 de moins 410 personnes actuellement en réanimation, soit 26 de moins

soit 26 de moins 80 815 personnes sorties de l'hôpital , soit 343 de plus

, soit 343 de plus Taux de positivité des tests : 1,2%

1,2% 127 clusters en cours d'investigation, soit 7 de plus

soit 7 de plus 7 départements en vulnérabilité, soit 1 de plus (Nord)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 106 643 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres nets, tenant compte des guérisons et des décès. Entre jeudi 23 juillet et vendredi 24 juillet, en brut, 126 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 16 admissions en réanimation.

Vendredi 24 juillet, Jean Castex s’est exprimé depuis l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le premier ministre a annoncé la mise en place d'une généralisation des dépistages à l'arrivée dans les aéroports à partir du 1er août. Seize pays "où la circulation virale est particulièrement forte" vont être classés en "liste rouge". Les passagers en provenance de ces pays devront présenter un document qui prouve qu’ils ont réalisé un test PCR négatif. En l’absence de test effectué avant le voyage, le passager devra se soumettre à un dépistage au sein de l’aéroport. En cas de refus, la personne pourra être placée en quarantaine. "Nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée", a annoncé Jean Castex. Voici la liste des 16 pays classés à risque : Emirats arabes unis, Etats-Unis, Bahreïn, Panama, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar, Inde et Oman. Ces nouvelles mesures sanitaires devront être mises en place "dans les jours qui viennent et, au plus tard, au 1er août". Par ailleurs, le Premier ministre a recommandé aux Français de ne pas se rendre en Catalogne, région la plus touchée en Espagne (270 166 cas et 28 429 morts au total dans le pays). Près de 8 000 nouveaux cas ont été recensés au cours des 14 derniers jours faisant craindre une seconde vague dans le pays.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, samedi 25 juillet, le remboursement intégral des tests PCR. "N'importe qui" peut "bénéficier d'un test PCR" a-t-il indiqué dans une interview au Parisien. Ces tests, qui coûtent 54 euros et qui sont "entièrement remboursés" par l'Assurance maladie, sont disponibles "sans avoir besoin d'une ordonnance et sans avoir à se justifier de la démarche ou présenter des symptômes". L'arrêté prévoit également des renforts pour mener à bien le dépistage massif contre l’épidémie de coronavirus en France. Désormais, les pompiers, secouristes, aides-soignants et étudiants en santé sont autorisés à réaliser les prélèvements pour tester des patients potentiellement infectés par le virus. Une stratégie mise en place pour pallier le manque de bras dans les laboratoires. L'arrêté confirme par ailleurs la distribution gratuite de masques aux Français les plus précaires, une promesse qui avait été annoncée par Olivier Véran mercredi 22 juillet. 40 millions de masques seront délivrés aux 7 millions de Français bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'État.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Dans un entretien accordé au Parisien, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait part de sa préoccupation face au regain de l’épidémie de Covid-19 en France, qui frappe notamment les plus jeunes. De son côté, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée d’un reconfinement, mais souhaite limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" au niveau économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés". "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

Derniers articles sur le coronavirus