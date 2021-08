"Coronavirus en France : les indicateurs restent stables, bientôt la fin de la quatrième vague ?"

"Aujourd’hui, le risque de ne pas se faire vacciner, c'est la forme grave", a rajouté le directeur de l’ARS. La situation sanitaire liée au Covid-19 est actuellement contenue dans les hôpitaux normands, puisqu’environ 26% de leurs capacités sont occupées par des patients Covid-19. "On a des régions, y compris en France métropolitaine, qui ont dépassé les 60-70 %. Je pense à PACA ou Occitanie. Donc grâce à la vaccination, ici, en Normandie, on a une situation plutôt contenue", a poursuivi Thomas Deroche.

Invité ce lundi 30 août sur le plateau de France Bleu Normandie, le directeur de l'Agence régionale de santé normande Thomas Deroche a évoqué la question de la vaccination contre le coronavirus. "C'est grâce à cela que l'épidémie est contenue", a-t-il affirmé. "On sait que quand on est vacciné, on se contamine six fois moins et on est à peu près huit fois moins hospitalisé. Aujourd'hui, on a 75% des patients qui sont dans les lits en réanimation. On en a 65 dans la région et ça continue d'augmenter. Ce sont 75% de ces patients qui sont des non vaccinés. Donc c'est vraiment une épidémie de personnes non vaccinées", a-t-il détaillé.

Selon le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, en date du 30 août, 3 795 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit 9 835 cas de moins qu'hier et 1 371 de moins que lundi dernier. 98 décès sont à déplorer, soit 45 de plus qu'hier et 10 de moins que lundi dernier. Du côté des services de réanimation, 159 nouveaux patients ont été pris en charge, soit 88 de plus qu'hier et 76 de moins que lundi dernier. Enfin, 725 personnes ont été admises à l’hôpital en 24 heures, soit 414 de plus qu'hier et 218 de moins comparé à lundi dernier.

47 400 décès évités grâce au vaccin ?

Le 30 août - 16h. Des chercheurs ont réalisé une étude pour confirmer l'efficacité des vaccins contre le Covid-19. En France, selon les résultats de cette dernière, 'entre janvier 2021 et le 20 août 2021", sans la vaccination, il y aurait 39 100 admissions en réanimation et en soins intensifs ainsi que 47 400 décès supplémentaires en France, avec une marge d'erreur comprise entre 36 200 et 62 800 concernant les décès. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'Université de Montpellier, associés aux CHU de Nîmes et de Caen, ont comparé la courbe réelle des décès et des admissions en soins critiques et une projection de courbe comme si aucun vaccin contre le Covid-19 n'avait été injecté.

Si cette étude doit encore être confirmée, pour l'épidémiologiste Mahmoud Zureik cité par Le Parisien, "c’est un travail sérieux et les résultats ne sont pas surprenants, mais il faut les prendre comme un ordre de grandeur et non pas comme un bilan précis". De son côté, Florence Débarre, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) explique qu'"on peut toujours trouver des choses à redire sur ce type d’approche consistant à imaginer et modéliser une situation qui n’a pas eu lieu. Leur travail se base cependant sur un modèle solide".