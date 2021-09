"Coronavirus en France : les indicateurs se maintiennent au vert, toutes les infos"

COVID. La pandémie a reculé en France, et les indicateurs sanitaires sont désormais au vert. Néanmoins, l'arrivée de l'automne pourrait provoquer une nouvelle vague, selon plusieurs spécialistes.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le dernier bilan du coronavirus en France, daté du vendredi 24 septembre 2021 et publié par Santé Publique France, fait état de 5 879 nouveaux cas de Covid-19, soit 350 de moins que la veille. 49 décès (hors Ehpad) sont à déplorer dans les dernières 24 heures. Ce sont 13 de moins que jeudi. Dans les hôpitaux, 8 107 patients sont pris en charge, dont 1 586 en réanimation. Pour en savoir plus sur l'épidémie, le bilan détaillé est à retrouver en bas de cette page.

La situation épidémiologique s’améliore en France depuis plusieurs semaines. Le nombre de nouveaux cas quotidien est notamment en baisse, tout comme la pression hospitalière. Le nombre de patients hospitalisés en raison du Covid-19 devrait en effet repasser sous la barre des 8 000. Le taux d’incidence décroit également.

Si les signaux sont au vert, l'arrivée de l'automne inquiète cependant des spécialistes. Ces derniers ont appelé à maintenir la vigilance face au coronavirus. Parmi eux, le Pr Arnaud Fontanet affirme que la baisse des températures, couplée à un nombre encore important de personnes non vaccinées, pourrait déclencher une nouvelle vague épidémique d'ici la fin de l'année. Il milite ainsi pour un maintien du pass sanitaire. "Nous ne sommes pas tirés d'affaire", prévient le membre du Conseil scientifique.

Questions / Réponses

Recevoir nos alertes live !

Où en est la situation sanitaire en Guyane ? La Guyane traverse une phase épidémiologique particulièrement difficile, liée à la pandémie de Covid-19. "Jamais la Guyane n’avait enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation" depuis le début de l'épidémie de Covid-19, d’après le bulletin épidémiologique de Santé publique France, publié vendredi 24 septembre. Lors des sept derniers jours, "21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint" a, pour sa part, souligné l'Agence régionale de santé (ARS), vendredi, dans son bulletin quotidien. En revanche, si le nombre d'hospitalisations a atteint le niveau du pic de la troisième vague la semaine dernière comme la précédente, il reste encore inférieur au pic de la première, rapporte Paris Match. Enfin, nos confrères indiquent que le variant delta a été soupçonné dans 99% des tests positifs criblés la semaine dernière. Combien de personnes restent actuellement hospitalisées ? Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés s’apprête à repasser sous la barre des 8 000, comme le rapporte La Provence. Selon le dernier point quotidien de l'agence sanitaire Santé publique France, daté du vendredi 24 septembre, le nombre de patients hospitalisés se chiffrait précisément à 8 107, contre près de 9 300 une semaine auparavant et 11 000 début septembre. Parmi ces patients touchés par le coronavirus, 1 586 sont hospitalisés dans les services de soins intensifs, réservés aux cas les plus graves, contre 1 950 une semaine auparavant et près de 2 300 début septembre, détaillent nos confrères. Quelle est la situation épidémiologique ce vendredi 24 septembre ? La pandémie continue de reculer en France. Ce vendredi 24 septembre, 5 879 cas supplémentaires ont été enregistrés en France, au cours des dernières 24 heures. Ce sont 350 cas de moins qu'hier, et 1 494 de moins que vendredi dernier. La moyenne sous sept jours passe de 5 928 cas, contre 6 141 hier. Par rapport à vendredi dernier, ce sont 1 831 cas de moins environ sur une moyenne en sept jours. Ce vendredi 24 septembre, 296 personnes ont été admises à l'hôpital, soit 5 de moins qu'hier. 49 personnes (hors Ehpad) sont décédés du Covid-19, soit 13 de moins que la veille et 17 de moins par rapport à la semaine dernière. Du côté des réanimations, il y a eu 72 nouvelles admissions en réanimation, soit une de plus qu'hier et 9 de moins par rapport à la semaine dernière.



Qu'est-ce qu'un TROD sérologique ? TROD est une anagramme qui se traduit par "Test Rapide d'Orientation de Dépistage". Autrement dit, il s'agit d'un test sérologique (via le sang) rapide qui permet de déterminer si vous avez déjà été contaminé par le Covid-19, en détectant, dans un délai compris entre quinze et trente minutes, la présence ou l'absence d'anticorps dans votre organisme. Pour le réaliser, rien de plus simple : une simple piqûre au doigt vous prélève une goutte de sang. Celle-ci est ensuite mise en contact avec un réactif qui détecte ou non la présence d'anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2, rapporte le ministère de la Santé. Quand est-ce que les tests PCR deviendront payants ? Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les tests PCR permettant de dépister toute personne suspectée d'avoir contractée le coronavirus sont gratuits en France. Mais le gouvernement a annoncé changer son fusil d'épaule et rendre les dépistages payants, en vue d'inciter à la vaccination. Ainsi, à partir du vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR dits "de confort" deviendront payants, idem pour les tests antigéniques. Le prix, qui n'a pas encore été tranché, devrait varier entre 29 et 49€. Toutefois, ils resteront remboursés dans certains cas : seuls les dépistages prescrits via une ordonnance médicale pourront faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. J'ai déjà eu le Covid-19, dois-je me faire vacciner ? Initialement, les autorités scientifiques estimaient que la vaccination n'était pas nécessaire pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19, du fait de la production d'anticorps en réponse à l'infection. Avec le développement de variants du Covid notamment, la position des autorités sanitaires a évolué. Désormais, le fait d'avoir contracté la maladie est considéré équivalent à une première injection de vaccin. Pour cette raison, il est recommandé aux personnes ayant été infectées par le Covid-19 de se faire vacciner, en une seule injection au lieu de deux, avec un délai de 3 à 6 mois entre l'infection (considérée comme une primo-injection), et la vaccination. Puis-je contracter le Covid-19 si je suis vacciné ? Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid-19. Comme tout vaccin, il ne protège donc pas à 100%. Toutefois, il évite dans la grande majorité des cas la contraction d'une forme sévère de la maladie et réduit drastiquement la contagiosité du virus. Au 24 septembre, combien de classes sont fermées à cause du Covid en France ? D'après un communiqué de presse divulgué vendredi 24 septembre 2021 par le ministère de l'Éducation nationale, 2 366 classes sont fermées en France métropolitaine et dans les Outre-mer, selon des chiffres arrêtés au jeudi 23 septembre à 13h. Dans le détail, ces classes fermées représentent 0,45% des classes du pays qui sont au nombre de 527 000. Au total, ce sont 19 structures scolaires qui sont entièrement fermées (18 écoles primaires et 1 collège). Pour rappel, une classe de primaire doit fermer dès lors qu'un cas de Covid-19 est identifié parmi les élèves. Quels sont les symptômes du Covid-19 ? Comment savoir si on a contracté le Covid-19 ? Plusieurs symptômes caractéristiques de la maladie apparaissent au bout de trois à cinq jours (la période d’incubation peut toutefois monter jusqu’à 14 jours) : une toux sèche, couplée à quelques jours de fièvre, des douleurs musculaires, des nausées et diarrhées, associées à de la fatigue. La perte de goût et de l’odorat sont également des symptômes du coronavirus. Toutefois, des personnes peuvent contracter la maladie sans qu’aucun de ces symptômes n’apparaissent. Elles sont alors qualifiées d’asymptomatiques. La vaccination contre le coronavirus va-t-elle s'étendre aux moins de 12 ans en France ? À l'heure actuelle, cette question épineuse n'est toujours pas tranchée. Cependant, lundi 20 septembre 2021, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont expliqué que le vaccin mis au point contre le Covid-19 était "sûr" et "bien toléré" par les enfants âgés entre 5 et 11 ans après avoir effectué des essais sur des participants de cette tranche d'âge. Ce sont pas moins de 2 268 jeunes qui ont reçu deux doses de 10 µg à 21 jours d'intervalle, contre 30 µg pour la tranche d'âge au-dessus. "Le vaccin a été bien toléré, avec des effets secondaires généralement comparables à ceux observés chez les participants âgés de 16 à 25 ans" ont précisé les laboratoires, ajoutant qu'une demande d'approbation du vaccin pour les plus jeunes serait déposée auprès de l'Agence américaine du médicament. Par ailleurs, une telle mesure est déjà en vigueur au Cambodge depuis le 17 septembre, en dépit d'une absence d'approbation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). LIRE PLUS

En savoir plus

L'épidémie de coronavirus continue de reculer en France, ce vendredi 24 septembre 2021. 5 879 nouveaux cas de Covid-19 sont à déplorer en 24 heures, soit 350 cas de moins qu'hier et 1 494 de moins que vendredi dernier. Le nombre moyen en une semaine des nouvelles contaminations continue de baisser dans l'Hexagone, avec 5 928 nouveaux cas en moyenne. Du côté des hospitalisations, 296 nouvelles admissions sont comptabilisées, soit 5 de moins qu'hier et 75 de moins comparé à vendredi dernier. Enfin, du côté des réanimations, 72 admissions ont été recensées, soit 1 de plus qu'hier et 9 de moins que vendredi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :



● 5 879 cas supplémentaires = -350 cas de moins qu'hier et -1494 de moins que vendredi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 5 928 cas contre 6 141 hier, -1831,14285714286 de moins que la semaine dernière

● 49 morts en 24h (hors Ehpad) = -13 de moins qu'hier et -17 de moins que vendredi dernier.

● 296 admis à l'hosto en 24h = -5 de moins qu'hier et -75 de moins comparé à vendredi dernier

● 72 admissions en réa = 1 de plus qu'hier et -9 de moins que vendredi dernier

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 37, du 13 au 19 septembre, la circulation du coronavirus en France poursuit sa décrue sur l'ensemble de la métropole ainsi que dans les Antilles (Martinique et Guadeloupe). En Guyane, la situation est en revanche jugée comme "très préoccupante". Santé publique France indique également que les taux d’incidence les plus élevés concernent la Guyane, la ville de Marseille et l'île de la Martinique. Concernant les taux d'hospitalisation, ils sont les plus importants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , comme en région Île-de-France. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 73 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente.

, comme en région Île-de-France. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 73 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans plus de 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 31 août.

La mutation a été détectée dans plus de 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 31 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 37, avec 28% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 2 527 nouvelles hospitalisations de patients Covid-19 à l'hôpital et 636 nouvelles admissions en soins critiques (baisse de 32%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.