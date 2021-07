"Coronavirus en France : nouvelle hausse des cas, nouvelles restrictions à venir ?"

COVID. D'après le dernier bilan de Santé publique France, 4 151 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans les dernières 24 heures. Une recrudescence est observée dans les hôpitaux, avec 306 nouvelles admissions dans la journée, dont 76 en réanimation. Face à la situation épidémique particulièrement inquiétante dans certains départements, les autorités ont décidé de serrer la vis.

Dernières actualités

Recevoir nos alertes live !

4 151 nouveaux cas de coronavirus lundi 19 juillet Lire l'article CHIFFRES COVID. Bilan du coronavirus en France, lundi 19 juillet 2021 Le 19 juillet 2021 à 19h48. Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 19 juillet 2021, fait état de 4 151 nouveaux cas. Du côté de l'hôpital, 360 nouvelles admissions ont été recensées au cours des dernières 24 heures, soit 306 de plus que la veille. En réanimation, on parle de 76 nouveaux arrivants, c'est 67 de plus par rapport à dimanche. Voici tous les chiffres du jour : 5 871 881 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 151 de plus

111 492 décès au total (Ehpad compris), soit 20 de plus

84 987 décès à l'hôpital, soit 20 de plus

7 041 personnes actuellement hospitalisées, soit 105 de plus

902 personnes actuellement en réanimation, soit 11 de plus

360 nouveaux admis à l'hôpital (+306) et 76 en réanimation (+67)

387 703 personnes sorties de l'hôpital, soit 234 de plus

Taux de positivité des tests : 2,32%, soit 0,32 point de plus

Taux d'incidence : 74,57 cas/100 000, soit 11,05 point de plus

Le Conseil d'État valide l'extension du pass sanitaire et le principe d'isolement de dix jours 19 juillet, 18h45. Le Conseil d'État donne son feu vert. La haute juridiction a validé ce lundi 19 juillet 2021, le principe d'élargissement du pass sanitaire, selon les informations de LCI et BFMTV. L'institution émet toutefois quelques réserves quant à l'application de cette mesure dans les grands centres commerciaux. Par ailleurs, la juridiction administrative annonce que la sanction en cas de non-respect du pass sanitaire "sera revue à la baisse". Pour rappel, le projet de loi prévoyait une amende de 45 000 euros et un an de prison pour les personnes refusant de se plier à la règle. L'exécutif pourrait baisser le montant de l'amende, sauf pour les directeurs d'hôpitaux. BFMTV évoque un montant à 1 000 euros tandis que LCI indique une amende à 1 500 euros, puis 9 000 euros en cas de récidive. Aussi, le Conseil d'État valide le principe d'isolement de dix jours pour les personnes positives au Covid-19. Jusqu'à maintenant, cette période d'isolement était vivement recommandée par l'assurance-maladie, mais ne faisait l'objet d'aucun texte de loi. Le texte doit être adopté en fin de journée par le Conseil des ministres, avant de passer mardi 20 juillet 2021 en commission à l'Assemblée nationale puis dans l'hémicycle de la chambre basse le lendemain. Il sera ensuite présenté au Sénat jeudi 22 juillet 2021. De quoi fixer les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19, alors que la circulation du variant Delta inquiète au plus haut point.

Le taux d'incidence avoisine les 500 cas en Martinique

19 juillet, 17h35. La Martinique est désormais le territoire le plus touché par le virus, la quatrième vague semble déjà frapper l'île aux fleurs avec un taux d'incidence enregistré à 483 cas pour 100 000 habitants à la date du 15 juillet selon les chiffres de Santé publique France. C'est presque 200 points de plus que le taux des Pyrénées-Orientales déjà préoccupant pour un département largement plus petit. "La situation épidémiologique de la Covid-19 continue à se dégrader rapidement et le pic de la 3è vague est d’ores et déjà dépassé", faisait savoir l'ARS de Martinique dans son bilan hebdomadaire du 13 juillet. Face à l'évolution inquiétante de la situation sanitaire, l'ARS et le CHU ont tiré la sonnette d'alarme et multiplie les appels à la vaccination. L'incitation couplée aux annonce d'Emmanuel Macron, notamment le placement de l'île des Antilles en état d'urgence sanitaire a permis de faire décoller le nombre de volontaires pour la vaccination. A la date du 13 juillet, on comptait 61 227 premières injections administrés soit 20,80% de la population adulte de l'île. C'est peu mais le chiffre a nettement augmenté en une semaine, et ce nouvel engouement se fait ressentir dans les centres de vaccination, comme celui du Lamentin, géré par les sapeurs-pompiers. "L’amplitude horaire journalière est augmentée d’une heure", a indiqué le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), vendredi 16 juillet.

La barre des 10 000 cas quotidiens dépassée depuis trois jours consécutifs

19 juillet, 15:29. Le nombre de contaminations quotidiennes poursuit sa hausse amorcée il y presque deux semaines, mais depuis quelques jours l'indicateur dépasse la barre des 10 000 nouveaux cas recensés et suggère que la propagation du variant Delta gagne de la vitesse. Selon les données de Santé publique France, 12 532 contaminations ont été enregistrées dans la journée du 18 juillet, c'est le troisième jours consécutif avec un indicateur sanitaire supérieur à 10 000. Toutefois, l'agence sanitaire national explique que le chiffre est biaisé par le rattrapage de données non comptabilisées dans le bilan quotidien du samedi 17 juillet. "Le chiffre quotidien publié ce jour (+12 532) n’est donc pas à interpréter comme une augmentation exceptionnelle du nombre de cas quotidien, dans un contexte néanmoins de dynamique forte de l’évolution du nombre de cas" précise Santé publique France sans donner d'informations sur l'importance du rattrapage en question. Malgré le rattrapage, il est indéniable que le nombre de contaminations progresse vite, il y a sept jours l'agence comptait 4 256 nouveaux cas soit trois fois moins qu'hier. Dans son bilan hebdomadaire publié le 16 juillet elle indiquait : "En semaine 27 (du 5 au 11 juillet), la dégradation de la situation épidémiologique s’est accélérée. La valeur du taux de reproduction effectif à 1,5 témoigne du très fort dynamisme de la transmission de l’infection. Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 continuait de progresser passant de 16 669 en semaine 26 à 27 044 en semaine 27, soit une évolution de +62 %."

"Il y aura d'autres mesures à prendre" en plus de la vaccination selon Philippe Amouyel

19 juillet, 13h32. Interrogé sur BFMTV ce matin, Philippe Amouyel, le professeur de Santé publique au CHU de Lille, confirme que la progression de la vaccination est la solution à privilégier pour limiter le nombre de contaminations et donc l'impact de la quatrième vague. Il précise toutefois que deux publics doivent être particulièrement ciblés pour "juguler la transmission très importante" du virus : les moins de cinquante ans qui sont "essentiellement" à l'origine des foyers de contaminations et les plus de 65 ans qui ne sont pas encore vaccinés puisque ce sont eux qui risquent d'entrer à l'hôpital. "C'est le moyen d'écrêter la vague épidémique n°4 qui arrive avec ce variant Delta" souligne-t-il mais le professeur estime également que d'autres manières d'empêcher les contaminations existent : "A côté de ça, il y aura d'autres mesures à prendre, beaucoup plus ciblées, plus localisées, qui vont être des restrictions individuelles et qui ont déjà bien marché antérieurement, qu'on sera obligé de prendre tant qu'on n'aura pas ce seuil de vaccination suffisant pour ralentir l'épidémie"

Dans 37 départements, le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte

19 juillet, 11:36. En l'espace d'une semaine 25 nouveaux départements ont vu leur taux d'incidence s'élever au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, faisant passer le nombre de territoires à surveiller de 12 à 37. L'outre-mer, la région parisienne et les départements des littoraux français, atlantique et méditerranéen, sont les zones les plus affectées par les signes du rebond épidémique. Parmi les 37 départements concernés, trois ont dépassé la barre des 150 cas : la Haute-Corse (249), la Guyane (176) et la Réunion (160). Pour l'heure, seules les Pyrénées-Orientales ont surpassé le seuil suivant et frôle désormais les 300 cas pour 100 000 habitants. L'augmentation du nombre de cas recensés dans ces départements est la conséquence directe de la propagation du variant Delta, 60% plus contagieux que la mutation Alpha, dite britannique et dominante avant que la nouvelle version du virus ne prenne le pas. Cette tendance à la hausse se répercute sur les indicateurs sanitaires nationaux puisqu'à l'échelle du pays le taux d'incidence s'élève à 63 cas pour 100 000 habitants et dépasse lui aussi le seuil d'alerte.

Le retour du couvre-feu en France à cause du rebond épidémique ? 19 juillet, 10h11. Au regard de la tendance épidémique, qui fait craindre une explosion des nouveaux cas quotidiens de contaminations au Covid-19 en France, le gouvernement ne ferme aucune porte. Sur BFMTV, le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, a été interrogé sur l'éventualité d'un retour du couvre-feu dans les départements où le taux d'incidence repart à la hausse. "C'est une possibilité, même s'il ne faut pas être alarmiste", a-t-il prévenu, en mettant en avant un seuil à partir duquel de nouvelles restrictions pourraient intervenir : "Ce n'est pas exclu, le président de la République l'a dit dans son intervention lundi dernier, il a parlé d'un seuil d'incidence de 200, c'est adapté en fonction de ce que les préfets estiment nécessaire. [...] Il faut avoir cette arme entre les mains, si une situation devient incontrôlée". Pour l'heure, le gouvernement n'a pas officiellement communiqué sur un seuil épidémique à partir duquel serait instauré un couvre-feu dans les villes ou départements les plus touchés par la reprise épidémique. Certains territoires sont nettement plus concernés par la recrudescence de la circulation du virus, pour davantage de précisions, rendez-vous sur notre article consacré à la circulation du coronavirus en France par département.

Le gouvernement inquiet du cluster découvert en boîte de nuit à Bordeaux, vers de nouvelles mesures ? Le 9 juillet, 09h10. Invité ce lundi 19 juillet à l'antenne de France Info, le porte-parole du gouvernement a fait un point sur un événement qui préoccupe les autorités : la découverte d'au moins 35 cas de contaminations au Covid-19, issues d'une soirée ayant eu lieu en boîte de nuit à Bordeaux ces derniers jours. "Nous regardons avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe à Bordeaux", a affirmé Gabriel Attal, indiquant que l'exécutif "se posera la question" de l'éventualité d'une nouvelle fermeture des discothèques s'il est établi que les contrôles ne sont pas effectués comme il se doit ou si le protocole sanitaire mis en place n'est pas assez efficace. Les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes au début du mois de juillet, mais le protocole strict instauré interrogent certains experts virologues, qui considèrent que le variant Delta peut créer une explosion des cas de contamination lors de rassemblement en intérieur. De nouvelles précisions devraient être rapidement apportées sur l'évolution possible du protocole sanitaire dans les discothèques pour cet été.

"Sur le long terme, avec ce rush vaccinal, on vient de faire un pas de géant… pour éviter la cinquième vague" L'info 3 du 18 juillet. Doit-on s'attendre à de nouvelles mesures de restriction locales ? Il semble que cela ne soit pas à exclure. Dans le Journal du dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a tenu à souligner que "la dynamique épidémique est clairement plus forte que lors des vagues précédentes" et ce, "même si l'on part de plus bas". Et le ministre de noter : "Le R [nombre de personnes contaminées par un cas ndlr.] pourrait atteindre 2, ce qui atteste de la contagiosité plus forte du variant Delta, de sorte que le nombre de nouveaux cas double tous les cinq jours." Une situation qui justifie selon lui l'élargissement du pass sanitaire. "Si on était tous vaccinés, le virus ne trouverait plus personne à infecter, mais on n'y est pas encore. D'où la logique du pass sanitaire, pour lutter contre les contaminations dans les lieux clos à risque, pour éviter des clusters." Et un expert de renchérir, également dans les colonnes du JDD : "Sur le long terme, avec ce rush vaccinal, on vient de faire un pas de géant… pour éviter la cinquième vague."

Vive attaque du porte-parole du gouvernement contre certains antivax L'info 2 du 18 juillet. Gabriel Attal ne mâche pas ses mots. Dans Le Parisien, dimanche 18 juillet, le porte-parole du gouvernement a alerté sur le fait que "la France est repassée au-dessus du seuil d’alerte avec un taux d’incidence de plus de 50 sur 100 000 habitants, en augmentation de 80% sur une semaine". "Du jamais-vu depuis le début de la crise", a-t-il insisté, avant de taper du poing sur la table : "Il faut être clair : dorénavant, c’est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral. Il n’y a pas d’alternative." Questionné sur les manifestations de ces derniers jours contre l'élargissement du pass sanitaire, Gabriel Attal n'a pas hésité à diviser les Français en trois catégories. "Il y a une France laborieuse et volontariste, qui veut mettre le virus derrière elle et travailler. Elle est largement majoritaire. Et puis il y a une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l’inactivité", a-t-il dénoncé, avant de tempérer son propos : "Entre les deux, il y a évidemment des Français qui doutent sincèrement, à convaincre." Le porte-parole du gouvernement a donc appelé chaque vacciné à aider l'exécutif à convaincre les plus réticents.