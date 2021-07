"Coronavirus en France : nouvelles restrictions pour contenir la 4e vague ?"

COVID. Les chiffres montrent clairement une recrudescence nouvelle de l'épidémie du Covid-19, Olivier Véran parle du "début d'une nouvelle vague". Emmanuel Macron s'exprime ce soir devant les Français pour faire un point sur les mesures anti-Covid qui pourraient être mises en place cette semaine.

Dominique Costagliola veut écarter les soignants non vaccinés des patients covid Le 12 juillet à 11h05. L'épidémiologiste Dominique Costagliola, invitée de BFM ce matin et interrogée sur l'éventualité de rendre la vaccination des soignants obligatoires, a jugé nécessaire que les soignants refusant de se faire vacciner, doivent être écartés des patients covid. "Il ne faudrait pas qu'ils soient au contact des patients, on les met à l'écart" explique-t-elle. En revanche, en ce qui concerne des éventuelles sanctions et un licenciement, l'épidémiologiste souhaiterait qu'on analyse "au cas par cas, voir comment ça se passe". Selon la directrice de recherche de l'Inserm, "on va s'en sortir (face au variant Delta) si on arrive à vacciner plus de 90% de la population." Mais pour cette dernière, il faut aller encore beaucoup plus loin et revenir aux mesures "d'avant le 30 juin". "Il faut des mesures plus immédiates. Y compris quand on parle d'élargir le pass sanitaire, il faut le législatif donc il faut encore attendre 3 semaines. Il faut revenir à des mesures abandonnées le 30 juin dont les jauges en intérieur, et les normes d'aération. Cela va demander du temps mais il faut que ce soit en œuvre dans tous les lieux accueillant les collectivités".

Le Covid repart en Île-de-France Le 12 juillet 2021 à 8h50. Serge Smadja, le président de SOS Médecins Grand Paris et secrétaire général de SOS Médecins France est l'un des professionnels de santé qui mettent en garde. Hier soir sur France Info, il faisait ce constat : "Pour l’instant, nous n’avons pas une explosion de cas de Covid-19, mais nous avions une baisse, ça s’était stabilisé la semaine dernière et depuis quelques jours nous constatons que ça repart en Île-de-France. [...] Il est important de surveiller ces chiffres de la médecine de ville, cela présage ce qu’il risque de se passer dans les services d’urgences et hélas de réanimation dans une semaine ou deux". Selon les dernières données épidémique de Santé publique France, le taux d'incidence en Île-de-France est de 50,5, le seuil d'alerte est donc dépassé. le taux d'incidence a doublé dans la région francilienne depuis le 25 juin, tous les départements d'Île-de-France, sauf la Seine-et-Marne, sont au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 35. Les autorités sanitaires sont particulièrement inquiètes de l'évolution de l'épidémie dans cette région, avant les grands départs en vacances, synonymes de brassages de populations.

4 256 nouveaux cas de Covid-19 ce dimanche Lire l'article CHIFFRES COVID. Dernier bilan du coronavirus en France Dimanche 11 juillet 2021, à 20h30. Les contaminations sont toujours à la hausse en France, avec 4256 cas de coronavirus de plus en 24 heures. Le bilan détaillé de l’épidémie de Covid-19 en France : 5 812 639 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 256 de plus

111 354 décès au total (Ehpad compris), soit 4 de plus

7 183 personnes actuellement hospitalisées

947 personnes actuellement en réanimation

101 nouveaux admis à l'hôpital (-46) et 9 en réanimation (-21)

386 141 personnes sorties de l'hôpital, soit 19 de plus

Taux de positivité des tests : 1,2%

Taux d'incidence : 35 cas/100 000, soit 2,51 points de plus

Le variant Delta, un "ennemi nouveau" L'actu du 11 juillet (3). "Nous sommes au départ de quelque chose qui ressemble à une vague épidémique." Ce dimanche, au micro de Radio J, Olivier Véran a de nouveau alerté sur la progression du variant Delta du coronavirus, devenu majoritaire en France. Une nouvelle souche que le ministre de la Santé a qualifiée d’"ennemi nouveau, parce que beaucoup plus contagieux", qui pourrait conduire à une hausse des hospitalisations, après plusieurs semaines de décrue. Les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en France pourraient ainsi passer à "6 000 dans une semaine, 10 000 dans 15 jours et monter au-dessus de 20 000 début août si nous n’agissons pas", estime le ministre. "La charge hospitalière pour l’instant n’augmente pas, mais il va se passer la même chose que l’été dernier, c’est-à-dire que les jeunes vont contaminer les moins jeunes, et, parce que tout le monde n’est pas vacciné, vous allez avoir une augmentation de la pression sanitaire, une augmentation des cas graves et des hospitalisations", projette ainsi Olivier Véran. En veut pour preuve, selon lui, une "petite hausse" de l’activité de SOS médecins, notamment en Île-de-France.

Des centres de vaccination bientôt réservés aux fonctionnaires L'actu du 11 juillet (2). La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, a annoncé dans le Journal du dimanche (JDD) la création dans les prochains jours de centre de vaccination contre le coronavirus réservés aux fonctionnaires. Des créneaux seront également bloqués pour cette catégorie dans les centres de vaccination existants. L’objectif de la mesure, "lever les derniers freins existants pour accélérer la vaccination" et convaincre les 10 à 20 % de fonctionnaires qui rencontreraient encore des difficultés pour recevoir leur vaccin contre le Covid-19 en France, a précisé la ministre. "Cette mobilisation logistique doit permettre de faciliter l’organisation des agents publics, dont beaucoup sont mobilisés pendant la période estivale. Plus personne ne pourra dire ne pas pouvoir se faire vacciner", a souligné Amélie de Montchalin. Pour autant, la ministre a estimé que la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires n’était pas encore à l’ordre du jour. La création des centres de vaccination dédiés sera assurée par les 100 préfectures et les quelque 200 sous-préfectures du territoire, détaille le JDD.

Une cinquantaine de cas détectés en Haute-Corse L'actu du 11 juillet (1). La préfecture de Haute-Corse et l’Agence régionale de Santé de Corse ont annoncé qu’une cinquantaine de cas positifs de Covid-19 ont été "identifiés à la suite d’évènements festifs en Balagne, datant d’il y a environ une semaine et auxquelles plusieurs centaines de personnes ont participé". Des clusters "d’une ampleur jamais vue en Corse jusqu’à présent", qui pourrait déboucher sur "de nombreux autres cas dans les jours à venir", précisent la préfecture et l’ARS dans leur communiqué. Selon les institutions, "des personnes présentant des symptômes auraient participé" aux soirées concernées. "Si cela se confirmait, il s’agirait d’un comportement particulièrement irresponsable et dangereux pour la santé de la population", écrivent-elles. L’identification des cas contact se poursuit, et les autorités sanitaires procèdent actuellement au séquençage et au criblage des cas pour déterminer la souche à l’origine de ces cas de coronavirus. "Ces clusters vont entraîner une sévère dégradation de la situation sanitaire dans le département et, s’ils devaient se traduire par des hospitalisations, faire peser un risque réel sur le système hospitalier", alertent la préfecture et l’ARS.

Les Académies de médecine et de pharmacie plaident pour la vaccination obligatoire dès 12 ans L’actu du 10 juillet (3). Au lendemain de la publication des recommandations du Conseil scientifique, l’Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie appellent dans un communiqué commun à rendre la vaccination obligatoire contre le coronavirus en France, et ce, dès l’âge de 12 ans. Une mesure qui "constitue la seule option réaliste en termes de responsabilisation personnelle et d’engagement solidaire permettant de préserver sa santé, celle des autres et de parvenir à l’immunité collective", selon les institutions. "Une vaccination efficace et bien tolérée peut maîtriser une infection sévère, potentiellement mortelle et incontrôlable par tout autre moyen", poursuivent-elles, estimant que "le Covid-19 réunit toutes les caractéristiques justifiant l’obligation vaccinale". Les deux académies recommandent également de mettre en place un "passe vaccinal [pour] attester du respect de cette obligation" et de déployer une campagne "nationale de communication" avec une "pédagogie ciblée de la responsabilité partagée, évitant toute stigmatisation, dans le cadre d’un engagement démocratique".

70% de la population peut désormais être vaccinée en Europe L'actu du 10 juillet (2). Alors que plusieurs pays européens font face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19, dont la France, en raison de la progression du variant Delta, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne est en mesure de vacciner au moins 70 % de sa population adulte. "Ce weekend, nous avons livré suffisamment de vaccins aux États membres pour vacciner complètement au moins 70 % de la population adulte ce mois-ci. D'ici demain, quelque 500 millions de doses auront été distribuées dans toutes les régions d'Europe", a-t-elle déclaré. Pour autant, la présidente de la Commission européenne a appelé à ne pas baisser la garde. "Le Covid-19 n'est pas encore vaincu. Mais nous sommes prêts à continuer à fournir des vaccins - également contre de nouveaux variants. Maintenant, les États membres doivent faire tout leur possible pour que la vaccination progresse. Ce n'est qu'alors que nous serons tous en sécurité", a-t-elle affirmé.