"Coronavirus en France : où en est l'épidémie ? Les derniers chiffres sur le Covid-19"

CORONAVIRUS. Si le variant Delta gagne du terrain et continue d'inquiéter, la situation sanitaire poursuit son amélioration en France. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation passe en dessous de 1 500, son niveau le plus bas depuis le mois d'octobre.

La France se déconfine, le masque disparaît peu à peu. Tous les départements de France métropolitaine sont désormais passés sous un taux d'incidence de 50 cas pour 100 000 habitants (voir notre carte du Covid ). L'épidémie de coronavirus est-elle enfin terminée ? Il est bien évidemment trop tôt pour l'assurer. Linternaute.com va continuer à répondre à vos interrogations sur le Covid-19 en France, avec un suivi minutieux des données du ministère de la Santé. Cet article en rendait compte sous forme de direct, il sera désormais mis à jour quotidiennement, avec les chiffres de Santé Public France et les informations clés sur l'épidémie dans le pays.

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 19h51] "Nous devons tous être vigilants" face à la propagation du variant Delta, a expliqué le président de la République française, jeudi 24 juin, à Bruxelles, en marge d'un sommet européen. La mutation observée pour la première fois en Inde inquiète, car elle "se diffuse beaucoup plus rapidement que les précédents variants", a précisé Emmanuel Macron. Au-delà de ces préoccupations, la situation sanitaire française continue de s'améliorer, selon les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires, jeudi 24 juin. 1 439 personnes se trouvent dans les services de réanimation, un niveau bas qui n'avait pas été atteint depuis octobre. Un peu plus de 2 000 nouvelles contaminations ont été recensées. Retrouvez le bilan détaillé de l'épidémie en France ci-dessous :

5 764 329 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 2 007 de plus

110 906 décès au total (Ehpad compris), soit 44 de plus

84 450 décès à l'hôpital, soit 44 de plus

9 392 personnes actuellement hospitalisées, soit 379 de moins

1 439 personnes actuellement en réanimation, soit 70 de moins

140 nouveaux admis à l'hôpital (-27) et 27 en réanimation (-15)

382 593 personnes sorties de l'hôpital, soit 469 de plus

Taux de positivité des tests : 0,86%, soit -0,06 point(s) de moins

Taux d'incidence : 22,17 cas/100 000, soit -1,89 point(s) de moins

Chaque jeudi, Santé publique France dresse le bilan de la situation épidémique en France. Dans son dernier point, elle revient sur les évolutions de la semaine 23 (du 7 au 13 juin). La tendance à la baisse amorcée il y a plus d'un mois se poursuit grâce à la vaccination et l'agence sanitaire constate une diminution des taux d’incidence, d’hospitalisations et d’admissions en soins critiques. La mortalité toutes causes confondues est à nouveau dans les valeurs attendues au niveau national.

Les indicateurs toujours à la baisse. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, continuent de diminuer. Le taux de positivité a été évalué à 1,4% en S23 (contre 2,3% en S22, soit -0,9 point). Quant aux taux d'incidence national il était de 40 pour 100 000 habitants en S23, en diminution par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (68 cas/100 000 habitants en S22, soit -41%). En Outre-mer, les taux sont encore plus bas sauf en Guyane, région en proie aux variants Delta, le taux d’incidence en S23, corrigé pour le 10 juin (jour férié en Guyane), était de 331/100 000 habitants, en augmentation par rapport à la semaine précédente (299 en S22, soit +11%). Le taux de dépistage corrigé était également en augmentation en S23 (2 382 vs 2190 en S22 ; soit +9%).

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent la tête de l'eau. Le nombre d'admissions baisse progressivement depuis la S15. La diminution du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations, observée depuis S15, s’est poursuivie en S23 : 2 056 patients contre 2 847 en S22, soit une baisse de 28%.

Concernant les variants préoccupants, au niveau national, sur la semaine du 8 au 14 juin 2021, 12 105 résultats de criblages ont été saisis. Les données disponibles de l’enquête Flash (du 25 mai 2021) confirmaient la prédominance du variant préoccupant Alpha et montraient une stabilisation de la part des variants portant les mutations E484K ou E484Q à 11,8% même si cette part restait élevée. Dans le détail, 1 842 résultats positifs pour la mutation E484K ont été enregistrés, soit 17,7% des PCR criblées, 45 résultats positifs pour la mutation E484Q ont été enregistrés, soit 0,8% des PCR criblées en nouvelle nomenclature, 320 résultats positifs pour la mutation L452R ont été enregistrés, soit 5,7% des PCR criblées.

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et exhorte au respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "L’adoption systématique des gestes barrières demeure indispensable pour tous, même chez ceux qui ont été vaccinés. Il est essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19 s’isole immédiatement et réalise un test dans les plus brefs délais. Le maintien des activités d’identification des contacts et l’incitation à la vaccination, notamment des personnes à risque de développer des formes graves de la maladie, restent importants pour contribuer à maintenir à la baisse la dynamique de l’épidémie et lutter contre la diffusion des variants préoccupants."

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.