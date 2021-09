"Coronavirus en France : où en est la circulation de l'épidémie ?"

COVID. Depuis plusieurs mois et malgré les craintes d'une reprise épidémique au moment de la rentrée scolaire, les indicateurs épidémiques du coronavirus en France sont au vert.

L'immunité collective peut-elle être atteinte ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique."

Mon ado sera-t-il soumis au pass sanitaire ? Mis en place depuis cet été en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus, le pass sanitaire concerne jusqu'ici les personnes âgées de 18 ans et plus. Mais à partir du jeudi 30 septembre 2021, la présentation de ce document sera obligatoire pour les adolescents âgés entre 12 ans (et deux mois) et 17 ans. Ils seront ainsi tenus de le montrer qu'ils sont complètement vaccinés, qu'ils ont un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rémission du Covid-19 de moins de six mois pour pouvoir accéder aux bars, restaurants, cinémas et dans tous les lieux concernés par le pass sanitaire. Tous les détails sont à retrouver dans notre article.

Quelle est la situation épidémiologique de ce mardi 28 septembre ? 6 765 nouveaux cas de Covid-19 sont rapportés par Santé publique France ce mardi 28 septembre 2021. Un chiffre qui porte le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie à 7 002 393 cas confirmés par PCR (Ehpad compris). 58 nouveaux décès, pour un total de 116 586, sont également recensés. Du côté des hôpitaux, on compte 7 801 patients, parmi lesquels 304 nouveaux admis (-39 en 24 heures). Dans les services de réanimation, le nombre de malades du coronavirus s'élève à ce jour à 1 524, dont 79 nouveaux arrivants (-15). Le taux d'incidence continue quant à lui à diminuer, passant à 57,52 cas pour 100 000 habitants, soit 1,31 point de moins en 24 heures.

Pour qui les dépistages resteront gratuits à partir du 15 octobre ? Le gouvernement l'a annoncé depuis plusieurs semaines : à date du 15 octobre, les tests PCR deviendront payants. Une manière d'inciter fortement les plus réticents à la vaccination, alors que le pass sanitaire sera maintenu. Mais Jean Castex a précisé les contours de la mesure. Les dépistages payants seront ceux de "confort". Dans le détail, les tests resteront gratuits pour ceux réalisés sur prescription médicale ou pour toute personne vaccinée, même si elle n'a pas de prescription médicale. Par ailleurs, tous les dépistages de mineurs seront pris en charge par l'assurance maladie.

Quel est le nouveau protocole sanitaire à l'école ? Bientôt des nouvelles règles sanitaires à l'école ? Mardi 28 septembre 2021, Jean-Michel Blanquer a annoncé l'expérimentation d'un nouveau protocole dans les écoles d'une dizaine de départements, dont la liste n'a pas encore été communiquée. Le ministre de l'Education nationale a expliqué que, désormais, lorsqu'un élève est positif au Covid-19, toute la classe se fera tester et seuls les élèves positifs devront être placés à l'isolement. En cas de refus de dépistage par les parents, l'enfant devra rester à son domicile. Il devrait être lancé "dès le début de la semaine prochaine". Tout ce qu'il faut savoir sur le protocole sanitaire à l'école est à retrouver dans notre article.

Quand est-ce que les contraintes sanitaires seront levées ? Masques, pass sanitaire... devra-t-on vivre avec longtemps ? Depuis le début de l’épidémie, trois indicateurs ont guidé les décisions du gouvernement : le taux d’incidence, la saturation des services de réanimation et le taux de reproduction. Au niveau national en date du 24 septembre 2021 (dernières données disponibles), le taux d’incidence est descendu à 58,69 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le seuil d’alerte est fixé à 50 et la moitié des départements est en-dessous de ce seuil. Dans les hôpitaux, 31,06% des lits sont occupés au 27 septembre par des patients atteints d’une forme grave du Covid. Le gouvernement s’est fixé un seuil maximal de 30%. Enfin, le taux de reproduction (nombre moyen de personnes qu’une personne infectée peut contaminer) est de 0,72, alors que la vigilance était de mise lorsqu’il était supérieur à 1,5 (derniers chiffres publiés en date du 18 septembre). Autant d'éléments qui poussent Emmanuel Macron à envisager une levée des restrictions localement, tout en maintenant la vigilance.

Pourra-t-on se faire vacciner avec un vaccin français ? Des vaccins américains, allemands, britanniques, suédois... et bientôt français ? Pas si sûr. Neuf mois après le début de la campagne vaccinale en France, aucune dose provenant d'un laboratoire hexagonal n'a été injectée. Sanofi travaille pourtant sur le sujet depuis mars 2020. Mais mardi 28 septembre 2021, le groupe tricolore a annoncé qu'il ne mènerait pas la phase 3 d'essais de son vaccin, basé sur le même principe que les vaccins Pfizer et Moderna. "Il n'y a pas de besoin de santé publique d'avoir un autre vaccin à ARN messager", a expliqué Thomas Triomphe, vice-président de la branche vaccins de Sanofi. Pour autant, Sanofi n'abandonne pas l'idée de mettre au point un traitement contre le Covid-19. En effet, le laboratoire travaille en parallèle sur un vaccin à protéine recombinante. En quoi cela consiste-t-il ? Il s'agit d'utiliser une protéine du virus, appelée "spike", comme "antigène pour aider l’organisme à reconnaître, et idéalement, combattre le virus si une personne est infectée" détaille Sanofi. La phase 3 d'essais a été lancée. Les résultats sont attendus d'ici la fin d'année. Avant une mise sur le marché s'ils s'avèrent être concluants ? Les détails sont à retrouver dans notre article.

Quelle est la situation épidémiologique de ce lundi 27 septembre? Le lundi survenant juste après le week-end, lors duquel moins de tests sont réalisés, "seuls" 1 309 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, ce sont désormais quelque 6 995 628 cas qui ont été confirmés par PCR (Ehpad compris). Ce 27 septembre, 74 nouveaux décès sont à déplorer. Dans les hôpitaux, 7 980 patients Covid-19 sont comptabilisés, soit 14 de moins par rapport à dimanche. Parmi eux, 1 571 occupent un lit en réanimation. C'est six de moins que la veille. Enfin, du côté des nouveaux arrivants, on compte 343 admissions à l'hôpital lundi (+254) et 94 en réanimation (+59).



À quelle date les tests PCR deviendront-ils payants ? Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les tests PCR permettant de dépister toute personne suspectée d'avoir contractée le coronavirus sont gratuits en France. Mais le gouvernement a annoncé changer son fusil d'épaule et rendre les dépistages payants, en vue d'inciter à la vaccination. Ainsi, à partir du vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR dits "de confort" deviendront payants, idem pour les tests antigéniques. Le prix, qui n'a pas encore été tranché, devrait varier entre 29 et 49€. Toutefois, ils resteront remboursés dans certains cas : seuls les dépistages prescrits via une ordonnance médicale pourront faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale.

Quel est le bilan épidémiologique en France dimanche 26 septembre ? Le dernier bilan du coronavirus en France, daté du dimanche 26 septembre 2021 et publié par Santé publique France, fait état de 4 706 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. 14 décès (hors Ehpad) sont à déplorer dans les dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, 7 994 patients sont pris en charge, dont 1 577 en réanimation. Dans l'Hexagone, 30% des lits de réanimation sont occupés par des patients touchés par une forme grave du Covid.