"Coronavirus en France : pas de rebond constaté, les indicateurs sont au vert"

COVID. Malgré les craintes d'un rebond du coronavirus en France avec la rentrée et le début de l'automne, les chiffres sont toujours au vert sur l'ensemble du territoire.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les indicateurs du Covid-19 sont au vert et un décret publié au Journal Officiel ce jeudi 30 septembre valide la fin du masque obligatoire dans les écoles primaires là où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Ils seront 47 au total, voici la liste.

En revanche, Gabriel Attal s'est exprimé mercredi 29 septembre à l'issue du Conseil des ministres sur la prolongation du pass sanitaire. "Ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été [2022], la possibilité d'y recourir", a-t-il expliqué.

Le dernier bilan publié par Santé publique France, mercredi 29 septembre 2021, est plutôt optimiste. Si l'on déplore toujours 42 nouveaux décès liés au Covid-19 à l'hôpital, le nombre de nouveaux cas a baissé de près de 1 000 en 24 heures, passant de 6 765 à 5 835. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'améliorer de jour en jour. Moins de personnes sont hospitalisées, que ce soit de manière générale à l'hôpital (7 726, soit -75) ou dans les services de soins critiques (1 466, soit -58). Les nouvelles admissions sont également moins nombreuses, 254 à l'hôpital (-50) et 52 en réanimation (-27). Pour en savoir plus sur l'épidémie, le bilan détaillé est à retrouver en bas de cette page.

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : L’Aisne / L’Allier / Les Ardennes / L’Aveyron / Le Calvados / Le Cantal / La Charente-Maritime / La Corrèze / La Côte-d’Or / Les Côtes-d’Armor / La Creuse / Les Deux-Sèvres / La Dordogne / L’Eure / Le Finistère / Le Gers / La Haute-Loire / La Haute-Marne / La Haute-Saône / L’Indre / L’Indre-et-Loire / L’Isère / Les Landes / Le Loir-et-Cher / La Loire / La Loire-Atlantique / Le Loiret / La Lozère / Le Maine-et-Loire / La Manche / La Marne / La Meurthe-et-Moselle / La Meuse / Le Morbihan / La Nièvre / L’Orne / Le Pas-de-Calais / La Saône-et Loire / La Sarthe / La Seine-Maritime / La Somme / Le Tarn / Le Tarn-et-Garonne / La Vendée / La Vienne / Les Vosges / L’Yonne. Jusqu'à quand le pass sanitaire sera-t-il en place ? Instauré cet été, le pass sanitaire a permis aux restaurants, bars, cinémas, théâtres et autres lieux de loisirs, de culture et de consommation de rester ouverts malgré l'arrivée du variant Delta. Alors que ce dispositif, adopté dans la nuit du 25 au 26 juillet, court jusqu'au 15 novembre, le gouvernement souhaite maintenir la possibilité d'y recourir au-delà. Mercredi 29 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé qu'un projet de loi va être présenté le 13 octobre prochain en Conseil des ministres. "Ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir", a-t-il confié, à l'issue du Conseil des ministres. L'objectif serait ainsi "d'enjamber l'échéance de l'élection présidentielle" pour se laisser la capacité, si nouveau rebond épidémique il devait y avoir, de "remettre le pass sanitaire dans le cadre d'une campagne où le Parlement ne siège plus". Quelle est la situation épidémiologique de ce mercredi 29 septembre ? Un peu moins de 6 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, 5 835 pour être exact, soit près de 1 000 cas de moins que mardi. Dans les hôpitaux, 42 nouveaux décès liés au Covid-19 ont encore malheureusement été rapportés. Néanmoins, la pression hospitalière continue de décroître. Désormais, 7 726 personnes sont hospitalisées, soit 75 de moins en 24 heures, parmi lesquelles 1 466 se trouvent en réanimation (-58). Du côté des nouvelles admissions, on parle de 254 arrivées à l'hôpital (-50) et 52 en réanimation (-27). Le taux d'incidence poursuit également sa baisse, en passant à 57,2 cas pour 100 000 habitants, soit 0,39 point de moins. Où en est la recherche sur des médicaments anti Covid-19 ? Alors que la plupart des gros laboratoires ont tout misé sur les vaccins contre le coronavirus, la recherche sur des médicaments capables de traiter le Covid-19 en est toujours à ses débuts, rapporte 20 Minutes. Néanmoins, plusieurs pistes nouvelles sont source d’espoir. Certains traitements marchent déjà, comme les corticoïdes, le tocilizumab et le sarilumab ou ronapreve… D’autres sont actuellement testés : antiviraux par voie orale, anticorps de nouvelle génération… Enfin, certains ont déçu et ne fonctionnent pas, comme l’hydroxychloroquine. Combien de vaccins la France va-t-elle donner aux pays pauvres ? La France va doubler le nombre de vaccins donnés aux pays pauvres, comme le rapporte Paris Match, et donner 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19. "L'injustice, c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. À cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée – on doit aller plus vite, plus fort", a affirmé le chef de l'État français dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen, samedi 25 septembre. L'immunité collective peut-elle être atteinte ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique." Mon ado sera-t-il soumis au pass sanitaire ? Mis en place depuis cet été en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus, le pass sanitaire concerne jusqu'ici les personnes âgées de 18 ans et plus. Mais à partir du jeudi 30 septembre 2021, la présentation de ce document sera obligatoire pour les adolescents âgés entre 12 ans (et deux mois) et 17 ans. Ils seront ainsi tenus de le montrer qu'ils sont complètement vaccinés, qu'ils ont un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rémission du Covid-19 de moins de six mois pour pouvoir accéder aux bars, restaurants, cinémas et dans tous les lieux concernés par le pass sanitaire. Tous les détails sont à retrouver dans notre article. Quelle est la situation épidémiologique de ce mardi 28 septembre ? 6 765 nouveaux cas de Covid-19 sont rapportés par Santé publique France ce mardi 28 septembre 2021. Un chiffre qui porte le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie à 7 002 393 cas confirmés par PCR (Ehpad compris). 58 nouveaux décès, pour un total de 116 586, sont également recensés. Du côté des hôpitaux, on compte 7 801 patients, parmi lesquels 304 nouveaux admis (-39 en 24 heures). Dans les services de réanimation, le nombre de malades du coronavirus s'élève à ce jour à 1 524, dont 79 nouveaux arrivants (-15). Le taux d'incidence continue quant à lui à diminuer, passant à 57,52 cas pour 100 000 habitants, soit 1,31 point de moins en 24 heures. Pour qui les dépistages resteront gratuits à partir du 15 octobre ? Le gouvernement l'a annoncé depuis plusieurs semaines : à date du 15 octobre, les tests PCR deviendront payants. Une manière d'inciter fortement les plus réticents à la vaccination, alors que le pass sanitaire sera maintenu. Mais Jean Castex a précisé les contours de la mesure. Les dépistages payants seront ceux de "confort". Dans le détail, les tests resteront gratuits pour ceux réalisés sur prescription médicale ou pour toute personne vaccinée, même si elle n'a pas de prescription médicale. Par ailleurs, tous les dépistages de mineurs seront pris en charge par l'assurance maladie. Quel est le nouveau protocole sanitaire à l'école ? Bientôt des nouvelles règles sanitaires à l'école ? Mardi 28 septembre 2021, Jean-Michel Blanquer a annoncé l'expérimentation d'un nouveau protocole dans les écoles d'une dizaine de départements, dont la liste n'a pas encore été communiquée. Le ministre de l'Education nationale a expliqué que, désormais, lorsqu'un élève est positif au Covid-19, toute la classe se fera tester et seuls les élèves positifs devront être placés à l'isolement. En cas de refus de dépistage par les parents, l'enfant devra rester à son domicile. Il devrait être lancé "dès le début de la semaine prochaine". Tout ce qu'il faut savoir sur le protocole sanitaire à l'école est à retrouver dans notre article. Quand est-ce que les contraintes sanitaires seront levées ? Masques, pass sanitaire... devra-t-on vivre avec longtemps ? Depuis le début de l’épidémie, trois indicateurs ont guidé les décisions du gouvernement : le taux d’incidence, la saturation des services de réanimation et le taux de reproduction. Au niveau national en date du 24 septembre 2021 (dernières données disponibles), le taux d’incidence est descendu à 58,69 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le seuil d’alerte est fixé à 50 et la moitié des départements est en-dessous de ce seuil. Dans les hôpitaux, 31,06% des lits sont occupés au 27 septembre par des patients atteints d’une forme grave du Covid. Le gouvernement s’est fixé un seuil maximal de 30%. Enfin, le taux de reproduction (nombre moyen de personnes qu’une personne infectée peut contaminer) est de 0,72, alors que la vigilance était de mise lorsqu’il était supérieur à 1,5 (derniers chiffres publiés en date du 18 septembre). Autant d'éléments qui poussent Emmanuel Macron à envisager une levée des restrictions localement, tout en maintenant la vigilance. LIRE PLUS

Le dernier bilan, établi mercredi 29 septembre 2021, fait état de 5 835 cas de coronavirus en plus, en 24 heures. C'est 930 cas de moins par rapport à mardi et même 959 de moins comparé à mercredi dernier. Un chiffre qui fait passer la moyenne sur sept jours à 5 248 cas contre 5 385 mardi. Avec 42 décès de plus à l'hôpital en 24 heures, Santé publique France enregistre 16 morts de moins que la veille et 17 de moins par rapport à mercredi dernier. Enfin, la pression hospitalière continue de baisser, avec 254 nouvelles admissions à l'hôpital mercredi, soit 50 de moins comparé à mardi, et 107 de moins qu'une semaine plus tôt. En réanimation, 52 nouveaux arrivants ont été comptabilisés, c'est 27 de moins que 24 heures plus tôt, et 16 de moins qu'il y a une semaine. Voici tous les chiffres du jour :

7 008 228 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 5 835 de plus

217 933 cas en Ehpad, soit 36 de plus depuis mardi

116 629 décès au total (Ehpad compris), soit 43 de plus

89 793 décès à l'hôpital, soit 42 de plus

26 836 décès en Ehpad, soit un de plus depuis mardi

7 726 personnes actuellement hospitalisées, soit 75 de moins

1 466 personnes actuellement en réanimation, soit 58 de moins

254 nouveaux admis à l'hôpital (-50) et 52 en réanimation (-27)

420 934 personnes sorties de l'hôpital, soit 289 de plus

Taux de positivité des tests : 1,22%, stable

Taux d'incidence : 57,2 cas/100 000, soit 0,39 point de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 37, du 13 au 19 septembre, la circulation du coronavirus en France poursuit sa décrue sur l'ensemble de la métropole ainsi que dans les Antilles (Martinique et Guadeloupe). En Guyane, la situation est en revanche jugée comme "très préoccupante". Santé publique France indique également que les taux d’incidence les plus élevés concernent la Guyane, la ville de Marseille et l'île de la Martinique. Concernant les taux d'hospitalisation, ils sont les plus importants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , comme en région Île-de-France. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 73 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente.

, comme en région Île-de-France. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 73 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans plus de 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 31 août.

La mutation a été détectée dans plus de 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 31 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 37, avec 28% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 2 527 nouvelles hospitalisations de patients Covid-19 à l'hôpital et 636 nouvelles admissions en soins critiques (baisse de 32%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.