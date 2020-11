"Coronavirus en France : plus de 1200 morts dans le dernier bilan à cause d'un rattrapage en Ehpad"

CORONAVIRUS FRANCE. Le dernier bilan du coronavirus en France est particulièrement dramatique avec plus de 1200 décès communiqués ce mardi, qui portent le bilan à plus de 42 200 morts au total. Ce chiffre est notamment lié à un rattrapage dans les Ehpad. Toutes les infos ci-dessous.

22:45 - Le point sur la campagne de dépistage en Essonne L’Agence régionale de santé (ARS), en lien avec le conseil départemental de l’Essonne, a lancé il y a quelques jours une campagne de dépistage du Covid-19 dans le sud et le centre du département rapporte actu.fr. Son but est de proposer à la population essonnienne des tests de dépistage du coronavirus dans les secteurs non urbains de l’Essonne. Cette campagne de dépistage Covid-19, qui a lieu les mardis et jeudis, est gratuite et ne nécessite pas de prescription médicale, précise le site. 22:24 - "Pour l’instant, il n’y a pas plus de vaccin à disposition que de traitement contre la Covid-19" Au lendemain de l’annonce d’un possible vaccin, la maire de Besançon Anne Vignot a visité les services Covid-19 du CHU avant de donner une conférence de presse, comme le rapporte l’Est Républicain. À cette occasion, le professeur Catherine Chirouze, chef du pôle maladie infectieuse, a préféré rester prudente : "La messe n’est pas dite. Ce vaccin c’est une bonne nouvelle scientifique qu’il va falloir traduire en santé publique." Toujours selon l’Est Républicain, le professeur a rajouté : "La seule arme à notre disposition sont les gestes barrières !" 22:05 - Le Covid-19 peut-il survivre sur les cheveux ? Puisque le coronavirus peut se trouver sur nos mains, qu’en est-il lorsque l’on passe celles-ci dans nos cheveux ? Le site Doctissimo fait le point avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Selon lui, il ne faut pas s’inquiéter : “Les virus ne vivent pas tout seuls, ils se développent avec un hôte vivant. Cela veut dire qu’il faut qu’ils passent d’une personne malade ou asymptomatique, mais en tout cas infectée, à une autre personne. Quand ils sont sur des supports inertes - les cheveux sont de la matière vivante, mais la kératine autour est inerte -, les risques de contamination sont très faibles.” 21:47 - La vitamine D, une aide face au coronavirus ? À partir du mois de décembre, les personnes âgées et vulnérables du Royaume-Uni recevront gratuitement, pendant quatre mois, de la vitamine D, comme le rapporte CNews. C’est ce qu’a annoncé samedi dernier le secrétaire d’État à la Santé et à la Protection sociale britannique. Selon Futura-sciences, le gouvernement britannique se base notamment sur une étude publiée récemment dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l'académie d’Oxford. Elle révélait que 82% des patients hospitalisés pour le Covid-19 avaient une carence en vitamine D. 21:30 - Quels sont les deux scénarios possibles en Occitanie ? L'Institut Pasteur a élaboré 2 scénarios pour la suite de la pandémie de Covid-19 en Occitanie, détaillés par France 3 Régions : le scénario optimiste où le taux de reproduction du virus (R) se rapproche de 0,9 - le pic d'hospitalisation en réanimation serait alors atteint mi-novembre avant d'amorcer une baisse

le scénario pessimiste où le taux de reproduction du virus (R) reste au-dessus de 1 (1,2 par exemple) à l'horizon de décembre - ce qui signifierait une mise sous pression du système hospitalier et une augmentation du besoin de places en réanimation 21:13 - 466 décès en 24 heures en France D’après le dernier bilan officiel, 466 décès ont été recensés en 24 heures en France des suites du coronavirus. 1 829 659 cas de Covid-19 ont été confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 22 180 de plus. 28 944 décès sont survenus à l'hôpital, soit 466 de plus. 21:10 - "L’effort est là, mais l'effort n'est pas terminé" La situation est plus grave qu'au printemps dernier, comme l’a expliqué l'Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) lors d'une conférence de presse ce mardi 10 novembre. France 3 Régions rapporte que l’ARS insiste sur la nécessité de respecter le confinement et les gestes barrières pour soulager les hôpitaux. Si "l’effort est là" selon le directeur de l’ARS, il n’est "pas terminé". "Tout reste à faire pour que la situation s’améliore", a-t-il déclaré. 20:52 - Quatre malades transférés de Lyon vers Paris Ce mardi 10 novembre, quatre patients atteints du coronavirus et en réanimation ont quitté Lyon pour la région parisienne, comme le rapporte France 3 Régions. Le transfert s'est effectué par avion militaire à la mi-journée, précise le média. La semaine dernière, quatre malades touchés par le Covid-19 avaient été acheminés ainsi vers Nantes. 20:34 - La transmission par les animaux de compagnie doit-elle inquiéter ? Alors que l’attention se porte sur une mutation du Covid-19 transmise aux hommes par les visons, qu’en est-il des chats et des chiens ? Jean-Luc Angot, président de l'Académie vétérinaire de France, rappelle auprès du Parisien qu’aucun cas de contamination de l’animal vers l’homme n’a été recensé en dehors des personnes travaillant dans des élevages de visons. "Rien ne prouve que les animaux de compagnie participent à la propagation de la pandémie chez l'homme", ajoute-t-il. 20:15 - La situation sanitaire dans les Ehpad du Lot-et-Garonne À l’Ehpad des Violettes de Nérac, la situation sanitaire liée au coronavirus s’améliore. Il n’y a plus que 15 résidents positifs au coronavirus (dont 0 hospitalisé), contre 49 positifs (dont 4 hospitalisés) fin octobre, rapporte actu.fr. Néanmoins, le Covid-19 inquiète à l’Ehpad Pompeyrie d’Agen. Il y a désormais 40 résidents et 14 membres du personnel positifs au coronavirus, contre 29 résidents et 12 membres du personnel positifs au coronavirus fin octobre, rapporte le média. 19:55 - 49 cas de coronavirus dans un Ehpad du Lot-et-Garonne À l’Ehpad Capuran de Damazan, en Lot-et-Garonne, 32 résidents et 17 membres du personnel sont positifs au coronavirus, comme le rapporte le site actu.fr. Parmi ces 32 résidents positifs, le média précise que trois sont hospitalisés. 19:37 - Une application aide l’État à gérer les stocks de médicaments de réanimation Fin mars 2020, la planète entière s’est mise à commander en même temps cinq médicaments d’anesthésie vitaux pour la prise en charge des malades du Covid-19 en réanimation : deux hypnotiques et trois curares, comme le rapporte le site weka.fr. La plate-forme en ligne MaPUI "Ma pharmacie à usage intérieur", du nom des pharmacies hospitalières, est alors contactée pour aider à gérer les stocks. Désormais, la jeune pousse rennaise s’apprête à passer le relais à l’État, qui a développé en interne son propre outil de remontée des stocks, précise le site. 19:18 - Compiègne accueille un nouveau centre de dépistage Un nouveau centre de dépistage a été créé pour deux mois à Compiègne, en partenariat avec l'ARS et la Communauté Territoriale des Professionnels de Santé, comme le rapporte evasionfm.com. Il a été mis service hier au 7, square du Puy du Roy, précise le site. Les tests PCR sont destinés à des patients dits "cas contact" ou symptomatiques, qui doivent prendre rendez-vous sur Doctolib. Un accès sans rendez-vous est également possible. Les tests sont réalisés, du lundi au vendredi, de 14h à 16h, précise evasionfm.com. 18:59 - Combien d’interventions déprogrammées en Occitanie ? Afin de lutter au mieux contre l’épidémie de coronavirus, des interventions doivent être déprogrammées. C’est notamment le cas en Occitanie, comme l’a rapporté le directeur de l’Agence régionale de santé Occitanie Pierre Ricordeau : "Entre 30% et 50% de déprogrammations, c'est la cible que nous allons sans doute atteindre. Mais nous espérons ne pas dépasser les 50%. Nous ne pouvons de toute façon sans doute pas aller au-delà, étant donné la nature de certaines interventions qui ne pourront pas être repoussées." 18:40 - Après les métropoles, les zones rurales touchées en Occitanie Lors de son point presse, donné ce mardi 10 novembre 2020, le directeur de l’Agence régionale de santé Occitanie Pierre Ricordeau a affirmé : "Les configurations des métropoles, avec des échanges courants, étaient propices à la diffusion du coronavirus. Mais désormais, la probabilité de croiser quelqu'un de positif sur l'ensemble du territoire est tellement forte, que les zones plus rurales sont également touchées au même niveau. C'est ce qu'illustre l'absence de fléchissement de l'épidémie dans des départements comme la Lozère, le Lot ou le Gers, comme je vous l'expliquais plus tôt." 18:20 - Face au coronavirus, les enseignants en grève pour obtenir plus de moyens Une "grève sanitaire" a lieu ce mardi 10 novembre dans toute la France suite à l’appel des principaux syndicats enseignants, comme le rapporte France 3 Régions. Les professeurs dénoncent un protocole sanitaire inapplicable dans la lutte face au Covid-19 et réclament plus de moyens pour éviter une éventuelle fermeture des écoles, comme le précise le média. 18:02 - En Saône-et-Loire, retour du dispositif d’exonération des cotisations sociales Afin de "faire face à l’épidémie de coronavirus", le préfet de Saône-et-Loire a annoncé dans un tweet que "le dispositif d’exonération des cotisations sociales (était) rétabli pour la durée du confinement". Ce dispositif concerne uniquement certaines catégories de travailleurs et structures, détaillées dans le tweet. Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez écrire à accompagnement.bourgogne@urssaf.fr. ???? #Covid19 #Entreprises #Confinement

Pour faire face à l'épidémie de #Coronavirus, le dispositif d'exonération des cotisations sociales est rétabli pour la durée du confinement pic.twitter.com/6Y9uV8sTCm — Préfet de Saône-et-Loire (@Prefet71) November 10, 2020 17:55 - Médecins Sans Frontières lance un appel pour soutenir les Ehpad Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé un appel afin de constituer des équipes de "médecins, d'infirmiers et de psychologues" qui seraient déployées dans les Ehpad, notamment en Ile-de-France. Cette opération a pour objectif "d’y renforcer la prise en charge médicale". Dans son communiqué, MSF a ajouté que "l’association pilotera ainsi des équipes médicales mobiles qui seront mises à disposition en urgence en fonction des besoins les plus pressants remontant des Ehpad". ????#COVID19france : Appel d'urgence à la mobilisation pour les #EHPAD. L'objectif : constituer des équipes de #médecins, d’#infirmiers et de #psychologues, pour accompagner les structures les plus fragilisées et renforcer la prise en charge médicale. https://t.co/AArZhliu67 — MSF France (@MSF_france) November 10, 2020 17:25 - Les derniers chiffres dans le Grand Est Dans le Grand Est, 1941 personnes sont hospitalisées selon le communiqué de Santé publique France, à la date du 9 novembre. 225 individus ont été admis lors des dernières 24 heures. 277 malades sont en réanimation, avec 37 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation à l'échelle régionale était de 59,6%. 16:41 - Il est "trop tôt" pour décider de la distribution du futur vaccin en France À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a expliqué qu'il était "trop tôt" pour décider des conditions de déploiement d'un vaccin efficace en France. Il a également ajouté que "le vaccin ne pourra pas être une solution à la deuxième vague que nous vivons", tout en soulignant que l'annonce d'un remède efficace est "encourageante". La Haute autorité de santé (HAS) commence déjà à réfléchir à la manière de distribuer le futur vaccin dans le pays. 16:07 - Quels sont les derniers chiffres en Saône-et-Loire ? Selon les données du 9 novembre de Santé publique France, 429 patients sont hospitalisés en Saône-et-Loire. 39 malades sont en réanimation. Dans le département de Bourgogne-Franche-Comté, 345 personnes sont décédées à cause du coronavirus. Le R effectif mesuré le 3 novembre 2020 dans la région était de 1,18. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 15:52 - "Deux ou trois" vaccins disponibles d'ici début 2021 selon un expert britannique John Bell, un professeur de médecine à l'Université d'Oxford, a déclaré que "deux ou trois" vaccins pourraient être disponibles d'ici début 2021 : "Je ne serais pas surpris si nous arrivions à la nouvelle année avec deux ou trois vaccins qui pourraient être tous distribués". M. Bell, qui est aussi membre du comité scientifique conseillant le gouvernement britannique durant la crise sanitaire, a également ajouté ceci : "Je suis assez optimiste quant au fait d'administrer suffisamment de vaccins lors du premier trimestre de l'an prochain pour que les choses commencent à sembler bien plus normales d'ici au printemps qu'elles ne le sont maintenant". Cette éventualité a 70 à 80% de chances de se produire selon le professeur de médecine. Ces déclarations ont été faites devant une commission parlementaire. 15:27 - Un patient a été transféré en Allemagne Un patient atteint du Covid-19 a été déplacé de l'hôpital de Roubaix, dans les Hauts-de-France, à celui de Steinfurt en Allemagne ce mardi. Le transfert a été effectué par avion. Ce dernier a décollé de l'aéroport de Lille. Vol spécial transfert malade COVID encadré par équipes de l'ARS et du CHU de Lille.

Tous mobilisés avec l’appui Gendarmerie Transport Aérien pour mettre à disposition les infrastructures de l'aéroport en soutien services sanitaires de la région.@SamuNord @ARS_HDF @CHU_Lille pic.twitter.com/WM0NLKYwzp — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) November 10, 2020 15:03 - 18 contaminations dans un foyer pour handicapés près de Périgueux Un cluster a été découvert mardi de la semaine dernière dans un foyer de vie pour handicapés. Ce dernier a pour nom Lysander, et est situé à Bassillac près de Périgueux en Nouvelle-Aquitaine. Sur les 18 infections relevées, 13 concernent des patients tandis que les cinq autres impactent des membres du personnel du foyer. Les visites ont été interdites par la direction de l'établissement.

L'épidémie de coronavirus en France est bel et bien en train d'exploser, et ce dans tout le pays. Alors qu'hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran a parlé d'une deuxième vague "violente", avec un record de 58 000 nouveaux cas en 24 heures, le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que dans le même temps, 447 personnes ont été admises en réanimation et qu'"une personne sur quatre" parmi elles "ne survivra pas" (lire le dernier bilan du coronavirus ici). Dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020). Il en ressort une "poursuite de l’augmentation du nombre de cas, des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès" dans l'ensemble du pays. Voici les points clés à retenir :

Le nombre de cas de coronavirus en France continue à progresser fortement , avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés.

, avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés. La situation dans les services médicaux et les hôpitaux s'aggrave : le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre.

: le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre. Les personnes âgées sont désormais fortement touchées. En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux".

En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". Le nombre de décès à l'hôpital et en Ehpad progresse de manière plus marquée que la semaine précédente. On a déploré 2 242 morts en semaine 44 contre 1550 la semaine précédente, soit +45%.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

