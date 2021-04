"Coronavirus en France : plus de 6000 patients en réa, mais une épidémie stabilisée ?"

CORONAVIRUS. La barre des 6000 patients Covid-19 en réanimation a été franchie ce lundi 26. Néanmoins, la courbe épidémique semble se stabiliser sur un plateau haut. La réouverture des écoles va être une étape cruciale pour la circulation du virus.

La circulation du coronavirus en France semble ralentir très légèrement depuis quelques jours. D’après les données de ce lundi 26 avril, 5 952 cas supplémentaires de Covid-19 ont été recensés, soit 18 513 cas de moins qu'hier (les chiffres étant toujours très faibles le lundi du fait des tests du week-end), et 744 de moins que lundi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 29 682 cas contre 29 788 hier, soit 3033,14 de moins que la semaine dernière. Du côté des décès, 398 morts en 24h (hors Ehpad) ont été recensés, soit 253 de plus qu'hier mais 49 de moins que lundi dernier. 1 944 malades ont été admis à l’hôpital en 24h, soit 1063 de plus que la veille et 122 de moins comparé à lundi dernier. Enfin, du côté des réanimations, 470 admissions sont recensées, soit 252 de plus qu'hier et 32 de moins que lundi dernier. Le cap des 6000 réanimations a été franchi ce soir. Les chiffres détaillés :

20:35 - Les classes fermées dès l’apparition d’un cas de Covid-19 La règle reste la même concernant les cas positifs de coronavirus dans les écoles. En effet, le protocole sanitaire indique qu’à l’issue des dépistages effectués par autotests, un seul cas positif de coronavirus suffira pour fermer temporairement la classe. Les élèves poursuivront alors leurs cours à distance, comme le précisent nos confrères d’actu.fr.



20:10 - Dans l’Oise, plus de 30 000 autotests du coronavirus distribués Afin de limiter la propagation du Covid-19 dans les écoles avec le retour des élèves, les tests salivaires ont repris ce lundi 26 avril. Actu.fr rapporte que dans l'Oise, 33 515 tests ont été livrés aux enseignants et Atsem. Déjà en place depuis début mars, cette campagne de dépistage du Covid-19 va "se densifier au fur et à mesure des semaines", comme assure l’Agence régionale de santé (ARS) au média.

19:42 - Nouvelle zone de vaccination anti Covid-19 au Parc des Expositions d’Albi Le lancement de la nouvelle zone de vaccination contre le coronavirus a été actée ce lundi 26 avril au Parc des Expositions d’Albi. France 3 Régions rapporte que les 2 400 m2 du Hall 2, qui hébergent normalement la Foire Expo, peuvent désormais accueillir jusqu’à 2 000 patients par jour. "Il fallait d’abord montrer qu’on était capables de relever le défi de la vaccination, souligne le directeur, Yohann Homs. Aujourd’hui, l’Agence régionale de santé (ARS) nous fait confiance, la ville d’Albi aussi."

19:14 - 129 millions de personnes vaccinées en Europe La vaccination continue en Europe. Ce lundi, le nombre d'habitants vaccinés contre le Covid-19 dépasse désormais les 129 millions d'Européens. "Nous aurons suffisamment de doses pour que 70% des adultes soient vaccinés en juillet", a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

18:59 - La barre des 6000 patients en réanimation franchie Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est repassé ce lundi 26 avril juste au-dessus de la barre des 6000, comme le rapporte BFMTV.

18:49 - Un pharmacien condamné pour avoir vendu un gel hydroalcoolique maison Fabriquer un gel maison lui coûtera cher. L’Ordre des pharmaciens vient de condamner Vincent Négret pour avoir vendu un gel hydroalcoolique au printemps dernier, et ce sans attendre l’accord des autorités sanitaires, nous apprend la Charente Libre. Dans l’officine d'Aigre (Charente), les clients pouvaient en effet trouver un gel fabriqué avec de l’alcool de cognac, d’une industrie voisine. Le pharmacien avait pris cette décision pour répondre à la pénurie de gel hydroalcoolique qui subissait en France lors du premier confinement. Mais pour l’Ordre des Pharmaciens, les délais légaux de productions n’ont pas été respecté, et l’alcool utilisé était non « normé ».

18:22 - Les entraînements de l’équipe de France d’escrime suspendus après des cas positifs au Covid-19 Les épées devront rester aux vestiaires. Après cinq cas positifs au Covid-19 détectés au sein de l’équipe de France d’escrime, les entraînements sont arrêtés jusqu’à nouvel ordre à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep). "Consultés, les entraîneurs nationaux ont réorganisé les séances (…) pour que chaque athlète puisse les réaliser à distance, de manière individuelle", indique un communiqué de la Fédération française d'escrime (FFE). Mais l’histoire pourrait être plus compliquée que prévu. Selon nos confrères de l'Équipe, une trentaine de sportifs de cette discipline sont diagnostiqués cas contacts, dont certains "sélectionnés pour les Jeux olympique".

17:52 - Après l’action en justice de l'Union européenne, AstraZeneca réagit Ce lundi matin, l’Union européenne annonçait le lancement d’une action en justice contre AstraZeneca pour ses retards de livraison du vaccin. Dans un communiqué, le groupe anglo-suédois juge cette action "sans fondement". AstraZeneca se défend et assure avoir "complètement respecté" le contrat passé avec l’instance européenne. Le groupe pharmaceutique indique également espérer "régler ce différend le plus tôt possible".

17:27 - Le masque non-obligatoire en intérieur pour les personnes vaccinées Voici une information qui devrait intéresser les personnes totalement vaccinées. Selon le Haut conseil de la santé publique (HSCP), le masque n’est plus nécessaire en intérieur, mais doit tout de même être gardé en collectivité. Toutefois, cela ne concerne que les personnes ayant reçu les deux injections de sérum contre le Covid-19. Et surtout, dans sa recommandation, le HSCP appelle à la prudence. Et pour cause, en France, la situation épidémique reste « défavorable » dans une période « de saturation hospitalière ». Enfin, le HSCP souligne qu’il est impossible « d’évaluer le risque pour les personnes ayant bénéficié d'un schéma vaccinal complet de contaminer d'autres personnes."

16:57 - Où en est l'épidémie en Auvergne-Rhône-Alpes ? En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'incidence s'apprête à passer en-dessous de la barre des 300 cas pour 100 000 habitants. Le dernier bilan de Santé publique France, daté du dimanche 25 avril indique que 3579 personnes sont hospitalisées dont 93 admises hier. En réanimation 668 lits sont occupés depuis l'arrivée de 16 nouveaux patients. Les professionnels de santé déplorent 10796 décès depuis le début de l'épidémie, c'est 17 de plus en 24 heures et 45472 personnes ont guéri et sont sorties des hôpitaux, c'est 90 de plus.

16:25 - L'ARS lance un enquête Flash pour déterminer la circulation des variants en Vendée "Il y a en Vendée une circulation plus active des variants que dans le reste de la région, avec 15 à 17 % de personnes testées positives aux V2 ou V3 (sud-africain et brésiliens, ndlr)", a fait savoir le docteur Gagner, vendredi lors du point presse hebdomadaire de l'ARS. Depuis, l'Institut à noté que le chiffre était descendu à 8,8%, ce qui reste bien supérieur à la moyenne de la région. Pour savoir quel virus gagne du terrain dans le département, l'ARS lance une enquête Flash et séquencera dès demain les échantillons de tests envoyés par les laboratoires.

15:53 - Les variants sud-africains et brésiliens représentent 10% des cas en Ile-de-France La part de variant augmente, contrairement à ce qui a été dit par Jean Castex hier. Les virus brésilien et sud-africain représentent 4,8% des tests entre le 16 et le 22 avril selon Santé publique France. Et ces variants sont plus nombreux par endroit, "le variant brésilien, le variant sud-africain et ceux qui ont acquis certaines mutations à risque de contourner l'immunité, représentent 10% (des contaminations) en région parisienne", remarque Éric Caumes. Une preuve que le variant britannique ultra-majoritaire peut perdre du terrain à la faveur de ses cousins. Le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a poursuivi au micro de BFMTV : "On peut être inquiet parce que ce sont des variants qui sont susceptibles de contourner l'immunité acquise naturellement ou par certains vaccins".

15:21 - Réouverture territorialisée selon la situation sanitaire, Macron précise les contours du calendrier Emmanuel Macron a esquissé les contours du calendrier de réouverture en marge de son déplacement dans une école de Melun, en Seine-et-Marne. Le chef de l'Etat a notamment laissé sous entendre que les réouvertures pour être territorialisées selon la situation sanitaire. Certaines idées ont été avancées avec un peu plus de certitudes : "on va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence". Ce point concerne surtout les salles intérieures des restaurants, les terrasses pourraient rouvrir simultanément partout en métropole.

14:49 - Le taux d'incidence baisse en Paca y compris dans les Bouches-du-Rhône Le taux d'incidence amorce une baisse dans les Bouches-du-Rhône, département le plus touché de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la région du sud-est on comptait 358 cas pour 100 000 habitants sur la semaine glissante du 15 au 22 avril. En revanche, les admissions dans les établissements de santé restent importantes, selon les derniers chiffres de Santé publique France 3090 personnes sont hospitalisées dont 78 admises hier. Du côté des réanimations 546 malades occupent les services après l'arrivée de 23 nouveaux patients. Les hôpitaux déplorent 7353 décès liés au coronavirus, c'est 10 de plus en une journée et 35750 personnes ont sont sorties, soit 48 de plus.

14:18 - La Corse se donne quinze jours pour faire baisser le taux d'incidence La Corse était citée en exemple de la vaccination il y a une dizaine de jours, depuis la donne a changé. Le préfet de l'île et l'ARS s'inquiètent face à un taux d'incidence qui ne fléchit pas avec 171 cas pour 100 000 habitants. Pire encore, les variants sud-africains et brésiliens circulent et augmentent légèrement : "Nous notons une chaîne de diffusion sur l'île de ces variants. Jusqu'à il y a peu, nous étions à deux cas par semaine, il s'agissait de cas importés. Désormais, la chaîne de diffusion est autochtone et elle représente à peu près 2,5 % du nombre de cas positifs", explique l'ARS de l'île. Pascal Lelarge, soutenu par la directrice de l'ARS, a rappelé les Corses à l'ordre pour respecter les restrictions en vigueur et fixe un objectif à toute la population : "Dans quinze jours, il faut que le taux d'incidence s'effondre."

13:46 - La vaccination progresse : 21% de la population protégée Le compte twitter Bot du Vaccin, lancé par Les Echos, suit la progression de la campagne vaccinale en France, actuellement 21,03% de la population est vaccinée. Dans le détail, 14.032.747 personnes ont reçu une seule injection et 5.502.394 personnes bénéficient d'un schéma vaccinal complet. "Au rythme actuel, il faudrait 251 jours pour que l’ensemble de la population ait reçu une dose, soit le 31 décembre 2021", calculent les infographes derrière le projet.

13:14 - Des scientifiques envisagent trois scénarios sur les effets du déconfinement Le troisième confinement semble avoir eu des effets limités sur l'épidémie. L'équipe de modélisation de l'épidémiologie et de l'évolution des maladies infectieuses a exposé trois scénarios sur l'évolution de l'épidémie après la réouverture. Sans être précis, les simulations ont pour but de mettre en évidence les enjeux des prochains mois. Dans la configuration la plus optimiste, le déconfinement n'aggraverait pas la situation mais il faudrait attendre juin pour passer en dessous des 3000 patients en soins critiques. La deuxième hypothèse envisage une augmentation de taux de reproduction après le déconfinement, un effet contrebalancé par la vaccination mais qui continuerait à envoyer plus de 3000 patients en soins critiques en juillet. Le dernier scénario est le plus pessimiste et prévoit un relâchement des efforts au 17 mai entrainant une remontée de l'épidémie en juin et une "situation critique" en juillet. En résumé, l'effet du #confinement3 étant limité, sauf changement majeur de politique sanitaire (ou importance insoupçonnée d’un paramètre que nous négligeons), les relâchements du contrôle sur l'épidémie annoncés pour mai risquent malheureusement d'avoir un coût élevé.



12:42 - Les hôpitaux toujours sous tension dans les Hauts-de-France Les Hauts-de-France confinés depuis plus la mi-mars retrouvera plus de libertés le 3 mai. Depuis trois semaines, l'épidémie semble reculer dans la région qui reste la deuxième plus touchée de France. Le taux d'incidence affichait 377 cas pour 100 000 habitants au 22 avril, mais les hôpitaux restent sous tension. Les dernières données de Santé publique France révèlent que 3509 personnes sont hospitalisées dont 66 sont arrivées hier. Les réanimations accueillent 718 malades depuis l'admission de 16 nouveaux patients. Les Hauts-de-France déplorent 8184 décès liés au coronavirus, c'est 14 de plus en 24 heures et 32320 personnes sont sorties des hôpitaux, soit 32 de plus.

12:11 - "On va continuer à faire attention pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois" Lors de sa visite dans une école de Melun, Emmanuel Macron s'est prêter à une séance de question-réponse devant les élèves. Pendant l'échange, le chef de l'Etat a laissé échappé : "On va continuer à faire attention pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais à chaque fois en allégeant un peu les les règles et en vaccinant de plus en plus de monde. C'est comme cela que l'on y arrivera". La sortie de l'épidémie et le retour à la "vie d'avant" pourrait s'étendre sur plusieurs mois malgré la vaccination.