"Coronavirus en France : quelle est l'évolution du Covid-19 en France ?"

COVID. L'épidémie de coronavirus semble maîtrisée en France. En effet, le nombre de nouveaux cas ainsi que d'entrées à l'hôpital est à la baisse. En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit.

Questions / Réponses

Qu'est-ce qu'un TROD sérologique ? TROD est une anagramme qui se traduit par "Test Rapide d'Orientation de Dépistage". Autrement dit, il s'agit d'un test sérologique (via le sang) rapide qui permet de déterminer si vous avez déjà été contaminé par le Covid-19, en détectant, dans un délai compris entre quinze et trente minutes, la présence ou l'absence d'anticorps dans votre organisme. Pour le réaliser, rien de plus simple : une simple piqûre au doigt vous prélève une goutte de sang. Celle-ci est ensuite mise en contact avec un réactif qui détecte ou non la présence d'anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2, rapporte le ministère de la Santé.

Une nouvelle vague de Covid-19 est-elle à craindre ? Première, deuxième, troisième, quatrième... et bientôt une cinquième vague ? L'épidémie de coronavirus pourrait-elle connaître un nouveau sursaut en France ? Plusieurs spécialistes alertent sur le sujet, et notamment le Pr Arnaud Fontanet. Epidémiologiste membre du conseil scientifique, il livre une vision craintive face au Covid-19. Alors que la fin de l'été a été le théâtre d'une décrut significative de l'épidémie, il a confié au Parisien "s'attend[re] à un redémarrage de l'épidémie à l'automne." En cause : la baisse des températures et le nombre encore important de personnes non vaccinées. La prudence reste donc de mise.

Quel est le dernier point épidémiologique publié ce jeudi 7 octobre ? Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 39, du 27 septembre au 3 octobre, la circulation du coronavirus en France poursuit sa décrue sur l'ensemble de la métropole. On observe une diminution des indicateurs épidémiologiques sur la quasi-totalité de l’Hexagone, avec quelques disparités territoriales. De plus, Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire. Selon le séquençage effectué lors des enquêtes des 07 et 14 septembre 2021, le variant Delta représente 99% des différents variants. En Guyane, la situation est en revanche jugée encore préoccupante puisque le taux d’incidence est toujours élevé. On y observe également une persistance d’une forte tension hospitalière.

Quelle est la situation épidémiologique ce jeudi 7 octobre 2021 ? Ce jeudi 7 octobre on comptabilise 4 615 cas supplémentaires soit 331 cas de moins qu'hier et 589 de moins que jeudi dernier. La moyenne 7 jours passe à 4 269 cas contre 4 353 hier. 34 morts sont à déplorer au cours des dernières 24h (hors Ehpad) = 0 de plus qu'hier et 21 de moins que jeudi dernier. 194 personnes ont été admis à l'hôpital en 24h = soit 8 de moins qu'hier et 44 de moins comparé à jeudi dernier. 47 personnes ont été admises en réanimation soit 7 de plus qu'hier et 11 de moins que jeudi dernier.

Combien vont coûter les dépistages à partir du 15 octobre ? A partir du 15 octobre, les tests PCR coûteront 44 euros concerne les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance. Le même public pourra effectuer un test antigénique moyennant 22 euros en laboratoire et entre 25 et 30 euros en pharmacie, à compter de la même date.

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : Aisne – Allier- Hautes-Alpes- Ardennes- Aube- Aveyron- Calvados- Cantal- Charente-Maritime- Corrèze- Haute-Corse- Côte-d’Or- Côtes-d’Armor- Creuse- Deux-Sèvres- Dordogne- Doubs- Eure- Eure-et-Loir- Finistère- Haute-Garonne- Gers- Gironde- Ille-et-Vilaine- Indre- Indre-et-Loire- Isère- Landes- Loir-et-Cher- Loire- Haute-Loire- Loire-Atlantique- Loiret- Lot- Lot-et-Garonne- Lozère- Maine-et-Loire- Manche- Marne- Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle- Meuse- Morbihan- Nièvre- Nord- Oise- Orne- Pas-de-Calais- Puy-de-Dôme- Pyrénées-Atlantiques- Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales- Bas-Rhin- Saône-et-Loire- Haute-Saône- Sarthe- Savoie- Seine-Maritime- Somme- Tarn- Tarn-et-Garonne- Territoire de Belfort- Vendée- Vienne- Vosges- Yonne- La Réunion- Mayotte.

Quel est le dernier bilan du coronavirus en France, mercredi 6 octobre ? Établi ce mercredi 6 octobre 2021, le dernier bilan fait état de 4 946 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit 612 cas de moins qu'hier et 899 de moins que mercredi dernier. Le nombre moyen en une semaine des nouvelles contaminations continue de baisser dans l'Hexagone, avec 6 353 nouveaux cas en moyenne. Du côté des hospitalisations, 202 nouvelles admissions sont comptabilisées, soit 88 de moins qu'hier et 52 de moins comparé à mercredi dernier. Au total, 7 038 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 58 de moins. Du côté des réanimations, 40 admissions ont été recensées, soit 35 de moins qu'hier et 12 de moins que mercredi dernier. Enfin, 1 242 personnes sont actuellement en réanimation, soit 37 de moins.

J'ai déjà eu le Covid-19, dois-je me faire vacciner ? Initialement, les autorités scientifiques estimaient que la vaccination n'était pas nécessaire pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19, du fait de la production d'anticorps en réponse à l'infection. Avec le développement de variants du Covid notamment, la position des autorités sanitaires a évolué. Désormais, le fait d'avoir contracté la maladie est considéré équivalent à une première injection de vaccin. Pour cette raison, il est recommandé aux personnes ayant été infectées par le Covid-19 de se faire vacciner, en une seule injection au lieu de deux, avec un délai de 3 à 6 mois entre l'infection (considérée comme une primo-injection), et la vaccination.

L'immunité collective peut-elle être atteinte ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique."

Jusqu'à quand le pass sanitaire sera-t-il en place ? Instauré cet été, le pass sanitaire a permis aux restaurants, bars, cinémas, théâtres et autres lieux de loisirs, de culture et de consommation de rester ouverts malgré l'arrivée du variant Delta. Alors que ce dispositif, adopté dans la nuit du 25 au 26 juillet, court jusqu'au 15 novembre, le gouvernement souhaite maintenir la possibilité d'y recourir au-delà. Mercredi 29 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé qu'un projet de loi va être présenté le 13 octobre prochain en Conseil des ministres. "Ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir", a-t-il confié, à l'issue du Conseil des ministres. L'objectif serait ainsi "d'enjamber l'échéance de l'élection présidentielle" pour se laisser la capacité, si nouveau rebond épidémique il devait y avoir, de "remettre le pass sanitaire dans le cadre d'une campagne où le Parlement ne siège plus".