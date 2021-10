"Coronavirus en France : quelle est la circulation du Covid-19 en France ?"

COVID. Comme toutes les semaines, Santé publique France fait le point sur l'évolution du coronavirus en France. Selon le rapport, tous les indicateurs sont au vert, le point.

Jusqu'à quand le pass sanitaire sera-t-il en place ? Instauré cet été, le pass sanitaire a permis aux restaurants, bars, cinémas, théâtres et autres lieux de loisirs, de culture et de consommation de rester ouverts malgré l'arrivée du variant Delta. Alors que ce dispositif, adopté dans la nuit du 25 au 26 juillet, court jusqu'au 15 novembre, le gouvernement souhaite maintenir la possibilité d'y recourir au-delà. Mercredi 29 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé qu'un projet de loi va être présenté le 13 octobre prochain en Conseil des ministres. "Ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir", a-t-il confié, à l'issue du Conseil des ministres. L'objectif serait ainsi "d'enjamber l'échéance de l'élection présidentielle" pour se laisser la capacité, si nouveau rebond épidémique il devait y avoir, de "remettre le pass sanitaire dans le cadre d'une campagne où le Parlement ne siège plus".

Quel est le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France ? D'après le dernier bilan épidémiologique publié par Santé publique France jeudi 30 septembre 2021, la situation liée au coronavirus continue de s'améliorer progressivement dans les régions de France métropolitaine. Dans les Outre-mer, la décrue se poursuit aux Antilles (Martinique et Guadeloupe), alors que la situation sanitaire en Guyane est toujours préoccupante. Le taux d’incidence a continué de diminuer en S38 avec 57 cas pour 100 000 habitants (-22%), correspondant à 5 484 cas diagnostiqués en moyenne par jour. Ce dernier est en baisse dans toutes les classes d’âge et était le plus élevé chez les adultes de moins de 50 ans. A l'hôpital, la baisse du nombre des nouvelles admissions s’est poursuivie, avec 1 495 nouvelles hospitalisations (-32%) et 405 nouvelles admissions en soins critiques (-30%). Au 28 septembre, on dénombrait 7 862 patients COVID-19 en cours d’hospitalisation, dont 1 537 en soins critiques.

Quelle est la situation épidémiologique de ce jeudi 30 septembre ? 5 204 cas de Covid-19 en plus ont été recensés au cours de ces dernières 24 heures, faisant grimper le nombre total de cas enregistrés depuis le début de la pandémie à 7 013 432. Et si 56 décès sont également comptabilisés jeudi 30 septembre dans les hôpitaux français, du côté des services hospitaliers, la situation continue à s'améliorer de jour en jour. Jeudi, 7 565 personnes victimes du Covid-19 sont, certes, toujours hospitalisées, mais c'est 161 de moins que la veille. En réanimation, même constat. Les lits se vident. 1 414 patients restent toutefois pris en charge dans les services de soins critiques, cependant, ils sont 52 de moins par rapport à mercredi. Enfin, du côté des nouvelles admissions, on parle de 238 arrivants à l'hôpital (-16) et 58 en réanimation (+6). Le taux d'incidence poursuit, lui, sa chute, passant à 55,3 cas pour 100 000 habitants, soit 1,95 point de moins que la veille.

J'ai déjà eu le Covid-19, dois-je me faire vacciner ? Initialement, les autorités scientifiques estimaient que la vaccination n'était pas nécessaire pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19, du fait de la production d'anticorps en réponse à l'infection. Avec le développement de variants du Covid notamment, la position des autorités sanitaires a évolué. Désormais, le fait d'avoir contracté la maladie est considéré équivalent à une première injection de vaccin. Pour cette raison, il est recommandé aux personnes ayant été infectées par le Covid-19 de se faire vacciner, en une seule injection au lieu de deux, avec un délai de 3 à 6 mois entre l'infection (considérée comme une primo-injection), et la vaccination.

À quelle date les tests PCR deviendront-ils payants ? Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les tests PCR permettant de dépister toute personne suspectée d'avoir contractée le coronavirus sont gratuits en France. Mais le gouvernement a annoncé changer son fusil d'épaule et rendre les dépistages payants, en vue d'inciter à la vaccination. Ainsi, à partir du vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR dits "de confort" deviendront payants, idem pour les tests antigéniques. Le prix, qui n'a pas encore été tranché, devrait varier entre 29 et 49€. Toutefois, ils resteront remboursés dans certains cas : seuls les dépistages prescrits via une ordonnance médicale pourront faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale.

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : L’Aisne / L’Allier / Les Ardennes / L’Aveyron / Le Calvados / Le Cantal / La Charente-Maritime / La Corrèze / La Côte-d’Or / Les Côtes-d’Armor / La Creuse / Les Deux-Sèvres / La Dordogne / L’Eure / Le Finistère / Le Gers / La Haute-Loire / La Haute-Marne / La Haute-Saône / L’Indre / L’Indre-et-Loire / L’Isère / Les Landes / Le Loir-et-Cher / La Loire / La Loire-Atlantique / Le Loiret / La Lozère / Le Maine-et-Loire / La Manche / La Marne / La Meurthe-et-Moselle / La Meuse / Le Morbihan / La Nièvre / L’Orne / Le Pas-de-Calais / La Saône-et Loire / La Sarthe / La Seine-Maritime / La Somme / Le Tarn / Le Tarn-et-Garonne / La Vendée / La Vienne / Les Vosges / L’Yonne.

Quelle est la situation épidémiologique de ce mercredi 29 septembre ? Un peu moins de 6 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, 5 835 pour être exact, soit près de 1 000 cas de moins que mardi. Dans les hôpitaux, 42 nouveaux décès liés au Covid-19 ont encore malheureusement été rapportés. Néanmoins, la pression hospitalière continue de décroître. Désormais, 7 726 personnes sont hospitalisées, soit 75 de moins en 24 heures, parmi lesquelles 1 466 se trouvent en réanimation (-58). Du côté des nouvelles admissions, on parle de 254 arrivées à l'hôpital (-50) et 52 en réanimation (-27). Le taux d'incidence poursuit également sa baisse, en passant à 57,2 cas pour 100 000 habitants, soit 0,39 point de moins.

Où en est la recherche sur des médicaments anti Covid-19 ? Alors que la plupart des gros laboratoires ont tout misé sur les vaccins contre le coronavirus, la recherche sur des médicaments capables de traiter le Covid-19 en est toujours à ses débuts, rapporte 20 Minutes. Néanmoins, plusieurs pistes nouvelles sont source d’espoir. Certains traitements marchent déjà, comme les corticoïdes, le tocilizumab et le sarilumab ou ronapreve… D’autres sont actuellement testés : antiviraux par voie orale, anticorps de nouvelle génération… Enfin, certains ont déçu et ne fonctionnent pas, comme l’hydroxychloroquine.

Combien de vaccins la France va-t-elle donner aux pays pauvres ? La France va doubler le nombre de vaccins donnés aux pays pauvres, comme le rapporte Paris Match, et donner 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19. "L'injustice, c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. À cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée – on doit aller plus vite, plus fort", a affirmé le chef de l'État français dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen, samedi 25 septembre.

L'immunité collective peut-elle être atteinte ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique."