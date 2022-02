"Coronavirus en France : "trajectoire positive" pour l'épidémie, le bout du tunnel ?"

COVID. La décrue de l'épidémie de coronavirus en France se poursuit, avec notamment 17 195 nouvelles contaminations au Covid-19 ce lundi, soit 70% de nouvelles infections en moins par rapport à la veille. En outre, en trois semaines, le taux d'incidence a été divisé par quatre dans l'Hexagone.

Olivier Véran se félicite de l'amélioration de la situation sanitaire, tout en appelant à la prudence Le 22 février. 10h29. Il est auditionné depuis 9 heures ce matin par la mission d’information de la commission des affaires sociales au Sénat, dotée des pouvoirs de commission d’enquête, dans le cadre d'une "mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19" : Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, s'est montré optimiste sur le sujet d'une levée des dernières mesures sanitaires mi-mars. Tout en restant prudent. Interrogé sur la fin du pass vaccinal autour de la mi-mars, il a rappelé l'importance de "procéder par paliers" et de conserver "une grande prudence pour prévenir de nouvelles contaminations du fait d’un relâchement trop rapide", rappelant que "notre système de santé reste très exposé". Arguant que "290 décès, c’est 10% de la mortalité routière annuelle", M. Véran a appelé à la prudence malgré l’amélioration épidémique. Pourtant, le ministre l'assure : l'épidémie suit, depuis plusieurs semaines, une "trajectoire positive". Selon quels critères le pass pourrait donc être levé mi-mars ? Olivier Véran a détaillé, ce mardi, qu'"il faudrait être à 1 500 patients en réa : au rythme actuel, on y sera dans 2 ou 3 semaines. Il faudrait aussi un taux d’incidence faible (300-500 maximum)", a-t-il ajouté. Enfin, "le facteur R [devra] durablement inférieur à 1". "On va l’atteindre, et là aussi d’ici 2 ou 3 semaines maxi, c’est une bonne nouvelle", s'est félicité le ministre. Enfin, Olivier Véran s'est voulu rassurant au sujet du sous-variant BA.2, assurant qu'il ne représentait "pas de risque de rebond épidémique", bien qu'il soit responsable de pas loin des 50% des contaminations actuellement, a-t-il précisé.

L'amélioration de la situation sanitaire se poursuit en France Le 21 février. 19h33. La situation sanitaire ne cesse de s'améliorer alors que les chiffres du Covid-19 en France sont de plus en plus rassurants. La décrue de l'épidémie se poursuit sur le territoire, en attestent les dernières données communiquées par Santé publique France ce lundi 21 février 2022. Alors que vendredi 18 février, on avait enregistré pour la première fois depuis décembre moins de 100 000 nouvelles contaminations, cet indicateur continue de baisser ce lundi. Ainsi, la moyenne sur sept jours diminue : elle est désormais de 81 246 nouvelles contaminations, contre 82 572 lundi dernier. En outre, le taux d'incidence chute également. Il est désormais de 884 cas, soit près de 63 points de moins que la veille. Les bonnes nouvelles s'observent également à l'hôpital. 260 personnes de moins sont actuellement hospitalisées. Ainsi, 28 383 patients sont encore à l'hôpital avec le Covid-19. Dans les services de réanimation, on observe également un reflux. 2 905 personnes sont actuellement en services de soins critiques, soit 18 patients de moins en 24 heures. Seul le nombre de morts reste encore très élevé, selon les chiffres communiqués par Santé publique France ce lundi. En 24 heures, près de 283 décès à l'hôpital ont été enregistrés ce qui porte le nombre total de morts à 132 662.

La Haute autorité de santé confirme que les tests antigéniques salivaires ne sont pas efficaces Le 21 février. 15h56. Après analysée approfondie des données scientifiques à sa disposition, la Haute autorité de santé (HAS) l'a confirmé ce lundi 21 février : les performances des tests salivaires antigéniques sont inefficaces, car la sensibilité retrouvée dans les études retenues est inférieure aux exigences de 50% chez les personnes asymptomatiques et 80% chez les personnes symptomatiques fixées par la HAS pour les tests rapides, rapporte Le Parisien.

La décrue de l'épidémie se confirme, les élèves commencent à abandonner le masque Le 21 février. 09h30. Les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus en France sont encourageantes. Ce dimanche 20 février, ce sont 59 003 cas supplémentaires qui ont été décomptés, soit 27 559 de moins que le dimanche précédent (85 562 avaient été décomptées). Ce chiffre fait passer la moyenne sur sept jours des infections quotidiennes à 82 572 cas, contre 86 509 la veille. Les données sur l'hôpital français invitent également à l'optimisme : 28 643 patients positifs au Covid-19 étaient hospitalisés hier en France, contre 28 632 la veille et et 31 621 il y a une semaine. 495 nouvelles admissions sur les dernières 24 heures sont observées - 483 de moins que samedi et 202 de moins que le dimanche précédent. En outre, 67 nouvelles admissions en réanimation ont été décomptée (60 de moins que la veille et 23 de moins que dimanche dernier). Le taux d'occupation des lits en réanimation était de 57.8% ce dimanche. Enfin, 79 nouveaux décès dus au Covid-19 étaient décomptés en France (hors Ehpad), soit 69 de moins que la veille et 28 de moins qu'une semaine auparavant. C'est dans le cadre de ce contexte encourageant qu'une partie des écoliers (ceux appartenant à la zone scolaire B) vont retourner à l'école ce lundi 21 février...sans avoir à porter de masque en extérieur (notamment lors des pauses récréation), ni lorsqu'ils pratiqueront un sport en intérieur (exception faite pour les ports de contact, qui ne permettent pas le maintien des gestes barrières). En cas de cas positif au coronavirus dans une classe, l'attestation d'un autodépistage ne sera plus exigée, et seul un seul test, à J+2, sera demandé. Enfin, lors de l’absence d’un enseignant ou durant les repas à la cantine, les élèves pourront à nouveau être mélangés par niveau.

Un "effondrement de la vague Omicron", vers une levée du port du masque ? Le 20 février, à 17h30. Ce dimanche 20 février 2022, invité du Grand jury de RTL/LCI, Olivier Véran s'est réjoui d'observer une "décrue épidémique très forte et très intense". Et pour cause, le ministre des Solidarités et de la Santé a affirmé que "nous constatons un effondrement de la vague Omicron qui réduit sa vitesse par deux depuis plusieurs semaines". Pour autant, il n'a pas voulu donner de date précise quant à la levée du port du masque, bien que la date du 15 mars revienne souvent dans le débat médiatique : "Je ne donnerai pas de date. Je parle de mi-mars, ça peut être une semaine plus tôt ou plus tard." Prudent, Olivier Véran souhaite avant toute chose que "le virus [soit] bien écrasé comme il est en train de l'être actuellement". D'autant plus que certaines questions se posent, et notamment celui de la tenue de l'obligation du port du masque dans certains lieux : "C'est la question que je pose au Conseil de santé publique." Et le ministre de la Santé de conclure : "Si le virus circule très peu, 15 cas département, un masque dans un bus ne changera pas grand-chose."

La 4e dose n'est pas envisagée par les autorités sanitaires Le 20 février, à 12h50. Invité du grand jury de LCI, RTL et du Parisien, Olivier Véran a évoqué la 4e dose de vaccin anti-Covid : "Nous avons sollicité des autorités scientifiques sur cette quatrième dose, elles ont estimé que cela n'était pas nécessaire." Le ministre des Solidarités et de la Santé a toutefois nuancé son propos : "S'il devait y avoir une recrudescence épidémique à l'automne nous aviserons. Mais nous tenons compte de la 'fatigue vaccinale', une dose, deux doses, trois doses, les Français disent 'yen a marre'. Nous ne vaccinons que lorsque c'est absolument nécessaire." En attendant d'observer une potentielle reprise épidémique, Olivier Véran a détaillé les raisons de la possible pérennité du vaccin : "Il y a un scénario dit grippal, non-obligatoire mais où on se vaccine tous les ans, une logique endémique quand le virus circule et une logique épidémique entraînant une politique globale."

Le nombre de nouvelles contaminations est en chute libre, le taux d'incidence aussi Le 19 février, à 19h20. Les jours se suivent et se ressemblent. Les chiffres du Covid-19 en France sont de plus en plus rassurants. La décrue de l'épidémie se poursuit sur le territoire, en attestent les dernières données communiquées par Santé publique France ce samedi 19 février 2022. Alors que la veille, on avait enregistré pour la première fois depuis décembre moins de 100 000 nouvelles contaminations (92 000 en l'espèce), ce nombre a encore chuté ce samedi. Ainsi, SPF a relevé 76 638 nouveaux cas. En ce sens, la moyenne sur sept jours diminue fortement elle aussi : elle est désormais de 86 500 nouvelles contaminations, contre 92 500 ce vendredi. En outre, le taux d'incidence chute également. Il est désormais de 1 018,37 cas, soit 87 points de moins que la veille. Cette amélioration de la situation épidémique s'observe également à l'hôpital. 562 personnes de moins sont actuellement hospitalisées. Ainsi, 28 632 patients sont encore à l'hôpital avec le Covid-19. Dans les services de réanimation, on observe également la décrue. 2 918 personnes sont actuellement en services de soins critiques, soit 52 patients de moins en 24 heures. Finalement, on observe une seule ombre au tableau des chiffres communiqués par Santé publique France ce samedi. Celui du nombre de morts qui reste encore très élevé. En 24 heures, on a enregistré près de 150 décès à l'hôpital. Cela porte ainsi le nombre de morts à 136 594.

Le nombre de tests positifs encore en baisse, y compris chez les non-vaccinés Le 19 février 2022, à 13h55. Ce vendredi 18 février, la direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a indiqué que "le nombre de tests positifs [au Covid-19] est en baisse depuis fin janvier 2022 pour l’ensemble des statuts vaccinaux". Ainsi, dans son dernier rapport, on peut y lire : "Depuis début février, les entrées hospitalières avec Covid-19 ne progressent plus voire se replient à la fois pour les personnes non vaccinées et pour celles complètement vaccinées ayant reçu leur dose de rappel." Cependant, à "taille de population comparable, les entrées [à l'hôpital] des personnes non vaccinées demeurent nettement supérieures à celles des personnes vaccinées ayant eu leur rappel", écrit la DREES.

La situation sanitaire s'améliore, l'exécutif confirme que les restrictions vont continuer d'être levées Le 18 février 2022, à 10h43. Les indicateurs épidémiques sont à la baisse en France ce vendredi, avec notamment moins de 100 000 nouveaux de coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures en France - une première depuis fin décembre 2021. Les 92 345 nouvelles contaminations recensées ce 17 février (à titre comparatif, 6 390 cas supplémentaires étaient décomptés le 16 février, 60 680 en plus le 10) font, en outre, passer la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes sous la barre des 100 000 pour la première fois depuis le 28 décembre, avec 99 480 nouveaux malades, ce 17 février - contre 108 148 la veille. Le taux d'incidence est également en baisse de 44.6% en une semaine, ayant atteint ce jeudi les 1 202 cas positifs pour 100 000 habitants. Les personnes positives au coronavirus hospitalisées en France sont, elles aussi, de moins en moins nombreuses : 29 843 patients Covid étaient hospitalisés ce jeudi contre 30 578 mercredi et 32 415 la semaine dernière - l'hôpital passe ainsi sous le seuil des 30 000 malades avec Covid. Le nombre de nouvelles admissions (1 882 ce jeudi) est aussi en baisse par rapport à la veille (1 975), ou par rapport à celui du jeudi de la semaine précédente (2 420). Même son de cloche pour les soins critiques, où 3 055 patients Covid sont actuellement recensés, contre 3 126 la veille et 3 416 le jeudi précédent. Les 228 nouvelles admissions de cette journée du 17 sont en baisse par rapport à la veille (288 admissions). En revanche, davantage de décès de personnes positives au Sars-CoV-2 ont été enregistrés (259, contre 244 la veille). Ces améliorations ont fait dire a porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce vendredi, qu'"on va continuer d’alléger les restrictions au fur et à mesure que la situation va s’améliorer", grâce à la "réduction très forte de la circulation du virus en France" et malgré le fait qu'on parte d'un "niveau très élevé". Et d'assurer : "Il ne faut pas une mesure de plus que nécessaire, pas un jour de plus que nécessaire", à propos du pass vaccinal.

L'évolution de la vaccination contre le Covid-19 en France [Fin du direct] Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 54 160 687 personnes ont reçu au moins une injection (soit 80,3 % de la population totale1) et 53 102 165 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 78,8 % de la population totale). 38 287 430 personnes ont reçu une dose de rappel.

Moins de 30 000 patients infectés par le Covid-19 sont actuellement à l’hôpital Le nombre de patients hospitalisés passe au-dessous des 30 000 ce jeudi, selon Santé publique France. 29 843 malades liés à une infection au Covid-19 sont actuellement à l’hôpital, soit 735 patients de moins comparé à mercredi. Un nombre en diminution de 8 % en une semaine. Parmi eux, 3 055 patients présentant les formes les plus graves sont soignés dans les services de soins critiques. Un chiffre en baisse de 11 % en une semaine.

Les projections de l'Institut Pasteur démontrent une évolution favorable de l'épidémie de Covid-19 L'Institut Pasteur a publié ses projections épidémiologiques sur la possible évolution du coronavirus en France pour les trois semaines à venir. D'après la fondation, une forte diminution des admissions à l'hôpital devrait survenir dans les deux semaines à venir. Ainsi, d'ici au 27 février, l'Institut Pasteur envisage que le nombre de nouvelles admissions quotidiennes à l’hôpital (hospitalisations conventionnelles et soins critiques confondus) pourrait être de 500 (contre 1 570 le 11 février dernier, soit une division par 3). Quant aux admissions quotidiennes en soins critiques, elles pourraient passer de 200 à 70 environ. Les 17 000 lits actuellement occupés en hospitalisation classique passeraient à 8 000, toujours selon ces scénarios. En soins critiques, les 3 200 lits actuellement occupés ne seraient, d'ici la fin février, plus que 1 800. Le modèle utilisé par l'Institut Pasteur "a eu tendance à sous-estimer les durées de séjour ces derniers temps, ce qui pourrait le rendre trop optimiste sur la décrue des lits occupés", a averti Simon Cauchemez, qui coordonne ce travail de modélisation, ajoutant qu'au niveau national, la marge d'erreur est "de 6% pour une projection à sept jours et de 9% pour une projection à quatorze jours".

21 départements sous la barre des 1 000 cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants Le taux d’incidence en moyenne sur sept jours est de1 202 cas pour 100 000 habitants en France. Alors que l'Île-de-France connaît une baisse quotidienne du taux d'incidence, 21 départements sont au-dessous de la barre symbolique de 1 000 cas pour 100 000 habitants, ce jeudi, selon Santé publique France.

Baisse de 46% du nombre de tests Covid chez les moins de 16 ans Entre le 7 et le 13 février, d'après la Drees, (direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), "la baisse du nombre de tests Covid effectués est particulièrement marquée chez les moins de 66 ans. Par rapport à la semaine précédente, les variations de volumes sont de : -741 000 tests pour les moins de 16 ans (-46%), -373 000 tests pour les 16-25 ans (-37%), -540 000 tests pour les 26-40 ans (-33%), -628 000 tests pour les 41-65 ans (-31%), -78 000 tests pour les 66-75 ans (-19%), -64 000 tests pour les plus de 75 ans (-17%)".