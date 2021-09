"Coronavirus en France : un rebond du Covid-19 cet automne ? Actus et infos pratiques"

Dois-je faire vacciner mes enfants contre le Covid-19 ?

Depuis fin décembre 2020 et l'injection de la première dose de vaccin contre le Covid-19, la vaccination s'est progressivement ouverte à toutes les classes d'âge. Et les mineurs n'y échappent pas. Les adolescents âgés entre 12 et 17 ans font désormais partie de ceux aptes à recevoir un vaccin. Elle y est d'autant plus incitée qu'à compter du 30 septembre 2021, cette frange de la population sera soumise au contrôle du pass sanitaire, dans les mêmes lieux que les adultes. La vaccination est cependant soumise à une autorisation parentale. En parallèle, des études sont menées sur les enfants âgés de 5 à 11 ans pour savoir s'ils pourraient être vaccinés à leur tour. Si Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin était "sûr" chez les plus petits, aucune autorisation de mise sur le marché n'a pour l'heure été délivrée.