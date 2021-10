"Coronavirus en France : une cinquième vague "fort possible" malgré une épidémie maîtrisée"

COVID. La France va-t-elle entrer dans une cinquième vague de coronavirus ? "Fort possible" répond un épidémiologiste, même si la situation est maîtrisée selon les dernières données du lundi 11 octobre 2021.

Quels sont les départements les plus touchés par le Covid-19 en France ? En métropole, 17 départements ont encore un taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) supérieur au seuil d'alerte, fixé à 50, en date du 11 octobre : Lozère (102), Bouches-du-Rhône (91), Corse-du-Sud (84), Paris (74), Seine-Saint-Denis (70), Ardèche (66), Val-de-Marne (65), Alpes-Maritimes (64), Val-d'Oise (62), Hauts-de-Seine (58), Yvelines (58), Aude (53), Vaucluse (52), Alpes-de-Haute-Provence (51), Essonne (52), Mayenne (60), Haute-Savoie (51).

Doit-on craindre une cinquième vague de l’épidémie en France ? Si la pandémie a reculé en France, la légère augmentation des indicateurs liés à l’épidémie de Covid-19 et l’approche de l’hiver font peser un doute quant à l’arrivée d’une potentielle cinquième vague, comme le rapporte LCI. Mais le floue demeure encore sur la reprise épidémique, à en croire Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève : "personne n'est capable de prédire si le pays va connaître plus ou moins de répit cette fois. Un rebond est fort possible, mais quand ? Nous ne le savons pas". Il craint notamment une augmentation des cas chez les plus âgés, pourtant vaccinés à 90%. Et d'ajouter : "personne n'est capable de prédire si le pays va connaître plus ou moins de répit cette fois".

Quelle est la situation épidémiologique ce lundi 11 octobre 2021 ? Le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 en France daté du lundi 11 octobre 2021 fait état de 1 120 cas supplémentaires. Des chiffres en baisse par rapport aux jours précédents imputables à la fermeture des laboratoires qui, de facto, ne permettent pas la réalisation de tests. Par rapport à dimanche 10 octobre, il y a donc eu 2 871 cas de moins et 18 de moins que lundi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 4 205 cas contre 4 207 hier. 30 morts (hors Ehpad) sont à déplorer au cours des dernières 24h soit 41 de plus qu'hier et 13 de moins que lundi dernier. 226 personnes ont été admises à l'hôpital en 24h soit 135 de plus qu'hier et 57 de moins comparé à lundi dernier. On comptabilise 58 admissions en réanimation soit 41 de plus qu'hier et 13 de moins que lundi dernier.

À partir de quelle date les autotests ne seront plus valables pour le pass sanitaire ? Les autotests ne seront plus valables pour obtenir un pass sanitaire, à partir du 15 octobre, a dévoilé hier dans un communiqué le ministère de la Santé. Seuls les tests PCR ou antigéniques seront reconnus, avec une durée de validité de 72h qui reste inchangée, rapporte La Provence. Le gouvernement souhaite ainsi encourager les Français non vaccinés à sauter le pas.

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : Aisne – Allier- Hautes-Alpes- Ardennes- Aube- Aveyron- Calvados- Cantal- Charente-Maritime- Corrèze- Haute-Corse- Côte-d’Or- Côtes-d’Armor- Creuse- Deux-Sèvres- Dordogne- Doubs- Eure- Eure-et-Loir- Finistère- Haute-Garonne- Gers- Gironde- Ille-et-Vilaine- Indre- Indre-et-Loire- Isère- Landes- Loir-et-Cher- Loire- Haute-Loire- Loire-Atlantique- Loiret- Lot- Lot-et-Garonne- Lozère- Maine-et-Loire- Manche- Marne- Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle- Meuse- Morbihan- Nièvre- Nord- Oise- Orne- Pas-de-Calais- Puy-de-Dôme- Pyrénées-Atlantiques- Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales- Bas-Rhin- Saône-et-Loire- Haute-Saône- Sarthe- Savoie- Seine-Maritime- Somme- Tarn- Tarn-et-Garonne- Territoire de Belfort- Vendée- Vienne- Vosges- Yonne- La Réunion- Mayotte.

Quel est le bilan du coronavirus en France ce dimanche ? Établi ce dimanche 10 octobre 2021, le dernier bilan fait état de 3 991 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit 26 cas de moins qu'hier et 247 de plus que dimanche dernier. Le nombre moyen en une semaine des nouvelles contaminations est en légère augmentation dans l'Hexagone, avec 4 207 nouveaux cas en moyenne. Du côté des hospitalisations, 91 nouvelles admissions sont comptabilisées, soit 37 de moins qu'hier et 15 de plus comparé à dimanche dernier. Au total, 6 737 personnes sont actuellement hospitalisées. Du côté des réanimations, 17 admissions ont été recensées, soit 9 de moins qu'hier et 2 de moins que dimanche dernier.

Les gants sont-ils une mesure de protection efficace ? Les gants ne sont pas recommandés comme moyen de protection, comme le rapporte le site des Hôpitaux Universitaires de Genève. En effet, pour rappel, le virus ne passe pas à travers la peau. Les mains agissent uniquement comme moyen de transport pour le virus entre un objet et le visage, rapporte l'organisme. Les gants peuvent également devenir un moyen de transport du virus, raison pour laquelle ils ne sont pas un bon moyen de protection. Le meilleur moyen d’éviter la contamination par les mains reste donc de les laver avec du savon ou un gel hydroalcoolique après avoir touché un objet ou une personne pour éviter la contamination.

Quels vont être les changements suite aux tests payants ? Dans de nombreux cas courants, les tests demeureront donc gratuits, mais le fait que certains tests soient payants pourrait provoquer un frein psychologique pour certains, comme le rapporte Ouest-France. Pour rappel, le but de l’opération est de limiter le nombre de "tests de confort" ​réalisés par des personnes ne voulant pas se faire vacciner contre le Covid-19 et qui les multiplient pour avoir un pass sanitaire. Néanmoins, la notion est dure à quantifier. Il devrait y avoir un effet chez les 30-39 ans, où l’on fait le plus de tests et chez qui la couverture vaccinale est la moins forte (80,7 % tout de même), détaille le média. Ces variations seront suivies avec attention car le nombre de tests Covid-19 réalisés a une influence sur plusieurs indicateurs précoces ​de l’épidémie, qui permettent de détecter tôt des tendances.

Qu'est-ce que Ad Memoriam, la plate-forme pour recueillir les témoignages des Français ? Pour garder une trace de ce que le pays a vécu pendant la pandémie de coronavirus, l’Institut Covid-19 Ad Memoriam lance "Histoires de crise", une plate-forme pour recueillir les témoignages des Français. Le but est de "collecter, archiver et analyser les traces et mémoires de la pandémie", selon les mots de l'organisme, et de "constituer un lieu de mémoire numérique de la pandémie Covid-19". La plate-forme histoiresdecrise.fr permettra aux Français de livrer des textes, photos, vidéos ou encore musiques en lien avec ce qu’ils ont vécu pendant ces mois de pandémie.

En quoi consiste le programme Defuse, qui planifiait des expériences sur le coronavirus ? L'ONG américaine EcoHealth Alliance (EHA), travaillant avec l’Institut de virologie de Wuhan (Chine), s’est vu retoquer le financement d’un projet sensible, comme le rapporte Libération. Le programme Defuse visait à vacciner des chauves-souris sauvages contre des coronavirus potentiellement infectieux pour l’humain, en les exposant à des protéines virales sélectionnées en laboratoire, détaillent nos confrères.