DIRECT. Coronavirus : restrictions maintenues, Castex renvoie au 20 janvier les décisions cruciales

COVID FRANCE. Suivez en direct l'allocution de Jean Castex et d'Olivier Véran, qui doivent tous les deux se prononcer sur la stratégie de l'exécutif pour les prochains jours. Les annonces du gouvernement devraient générer quelques déceptions.

18:14 - 19 cas du variant britannique en France, "dont 2 dans des clusters à risque en Île-de France et en Bretagne" Le ministre de la Santé Olivier Véran a pris la parole pour s'exprimer sur le variant britannique du coronavirus. Il "est considéré comme plus contagieux de l'ordre de 40 jusqu'à 70%", a-t-il informé. "À ce jour nous avons identifié 19 cas dont deux dans des clusters à risque en Île-de France et en Bretagne", a-t-il également fait savoir, avant de remarquer : "Tous les laboratoires sont mobilisés pour traquer le variant. Ce jeudi et demain tous les tests PCR douteux pouvant suggérer qu'il s'agit du variant seront analysés sur nos plateformes pour dénombrer le nombre de cas. Une surveillance accrue est organisée dans les écoles. Et toutes personne venant de Grande-Bretagne ou d'Afrique du Sud doit présenter un test PCR négatif."

18:11 - La fermeture des frontières avec le Royaume-Uni prolongée Face au nouveau variant britannique qui inquiète depuis plusieurs semaines maintenant et qui pourrait être "davantage" contagieux, tout comme le variant sud-africain, "nous avons immédiatement réagi pour que ces virus ne se propagent sur notre territoire", a assuré Jean Castex, qui a par ailleurs fait savoir que la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni est "prolongée jusqu'à nouvel ordre".

18:06 - "Le niveau des contaminations [..] attendance à progresser depuis la mi-décembre" "Même si le virus circule légèrement moins en France que chez nos voisins, le niveau des contaminations reste élevé, a tendance à progresser depuis la mi-décembre", a ainsi commencé par remarquer Jean Castex, alors qu'en moyenne 15 000 nouveaux cas par jour sont recensés.

18:02 - "2021 sera l'année de l'espérance" "C'est l'occasion aussi de vous présentez mes voeux." Le Premier ministre Jean Castex a commencé sa prise de parole en faisant part de ses voeux aux Français. Mais très vite, Jean Castex est revenu sur la question de l'épidémie, qui reste selon lui "élevée". "2021 sera l'année de l'espérance", a-t-il néanmoins tempéré.

18:02 - La conférence de presse de Jean Castex commence Jean Castex s'apprête à prendre la parole. Le chef du gouvernement préside une conférence de presse qui devrait durer 1h30. Suivez les principales annonces sur ce fil d'actualité et retrouvez l'intégralité de l'intervention du Premier ministre en tête d'article.

17:55 - Castex devrait évoquer la situation générée par les mutations du Covid Les variants britannique et sud-africain du coronavirus génèrent de plus en plus d'inquiétudes, compte tenu de la contagiosité élevée de ces nouvelles souches. Le gouvernement devrait donner des éléments sur les risques que ces variants induisent en France dans la lutte contre la propagation de la maladie.

17:49 - Le maire de Marseille demande à Castex de vacciner les enseignants en priorité "Dans les écoles, on peut trouver des souches virales qui sont extrêmement virulentes, ce sont des lieux de brassage où évidemment le virus peut circuler et il me paraît normal d'inscrire les enseignants et les personnels des écoles, pas que pour la ville de Marseille d'ailleurs, dans la liste des personnels prioritaires", a déclaré aujourd'hui le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, lors d'une conférence de presse.

17:44 - Après Castex, Bruno Le Maire pourrait aussi prendre la parole Le Premier ministre et le ministre de la Santé vont donner de nouveaux éléments sur la situation épidémiologique. Le ministre de l'Economie pourrait ensuite évoquer le prolongement des aides. Celui-ci s'est exprimé ce matin en visioconférence avec le groupe de réflexion Institut Montaigne, indiquant "Le plus difficile est devant nous, il va falloir faire preuve d'une force de caractère considérable".

17:33 - Castex attendu sur les lenteurs de la campagne de vaccination Au programme de la conférence de presse, qui débute à 18h, un point sur la campagne de vaccination, qui a débuté le 27 décembre et qui a généré de très nombreuses critiques sur le rythme des administrations. Le Premier ministre compte profiter de ce point pour justifier les choix qui ont été faits et l'accélération mise en oeuvre depuis quelques jours. Une méthode et un calendrier doivent être présentés.

17:26 - Deux "clusters à risque" de la mutation britannique en France Le ministère de la Santé indique que "19 cas de contamination par la variante 'VOC 202012/01' et 3 cas de contamination par la variante '501.V2' ont été confirmés par le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires". Ces cas sont regroupés sur deux clusters, qui se situent en Bretagne et dans la région de l'Île-de-France.

17:03 - Certainement des déceptions à l'issue de la conférence de presse Si Jean Castex entend reporter les décisions sur le durcissement des restrictions, le nouveau calendrier de réouverture des cafés, bars, restaurants et lieux de culture pourrait bien générer de vraies frustrations. D'autant qu'il n'est pas certain que le Premier ministre donne de nouvelles dates, et une échéance fixe, mais peut-être bien une date à laquelle serait fixée une clause de revoyure pour réévaluer la situation sanitaire.

16:11 - Un point sur la situation sanitaire à l'école ce jeudi Le ministère de l'Education nationale reçoit ce jeudi les syndicats enseignants pour rendre compte de tous les éléments sanitaires concernant les écoles, avant en ligne de mire la menace des variants sud-africain et britannique du coronavirus. Jean-Michel Blanquer doit préciser la manière dont sera mise en place la prochaine campagne de dépistage auprès des enseignants.

15:47 - Une conférence de presse avec peu d'annonces concrètes ce jeudi ? Il est de plus en plus probable que le Premier ministre déclare ce soir qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'instauration de mesures nouvelles de privation de liberté. Jean Castex va de nouveau appeler les Français à la prudence et au sens des responsabilités, pour que l'épidémie demeure autant que possible sous contrôle. Le Premier ministre est attendu sur la réouverture des commerces de bouche et des bars, mais il est déjà acquis qu'ils ne rouvriront pas le 20 janvier.

14:29 - Pas de réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski ce week-end Jean Castex doit s'expliquer ce jeudi sur la fermeture des remontées mécaniques qui vont finalement se poursuivre. Le Premier ministre avait avancé la date du 7 janvier pour un retour à la normale dans les stations de ski, "sauf catastrophe". Hier soir, le secrétaire d’Etat chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a rappelé que la France était sur "un palier plutôt ascendant en [matière] de nouveaux cas [de Covid-19] et de réanimations" et qu'il était trop tôt pour rouvrir les remontées mécaniques.

12:15 - Jean Castex ne placera pas de nouveau département sous couvre-feu dès 18h ce jeudi Selon les informations de BFMTV, Jean Castex n'annoncera pas ce soir de durcissement de couvre-feu dans de nouveaux départements. Le Premier ministre devrait pour autant faire un point sur les départements dans lesquels la situation est dégradée et préoccupante.

11:56 - Un calendrier de réouverture "progressif" pour les lieux de culture présenté par Jean Castex ? Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait savoir que serait très probablement présenté '"un calendrier de réouverture" qui pourrait être "progressif" pour les salles de spectacle et les lieux de culture. Les musées pourraient être les premiers concernés par une réouverture.

11:36 - 'L'urgence absolue aujourd'hui, c'est de bloquer la troisième vague", estime Valérie Pécresse Ce jeudi 7 janvier, la présidente de la région Ile-de-France, interrogée sur France Info, a estimé que "l'urgence absolue aujourd'hui, c'est de bloquer la troisième vague qui est en train d'arriver". Pour Valérie Précresse, il est essentiel de "prévenir un troisième confinement" en France. Et de considérer que la stratégie vaccinale du gouvernement avait débouché sur un "naufrage bureaucratique" et une "faillite de l'Etat solitaire". Et d'ajoute : "Les masques, les tests, aujourd'hui les vaccins: c'est la troisième fois que l'Etat veut faire tout tout seul et qu'il fait mal".

11:27 - Un appel à se faire vacciner lancé par des artistes Pour accélérer un retour à la normale et la réouverture des salles de spectacles, cinémas et lieux de culture, 200 artistes et personnalités, parmi lesquels Macha Méril, Nagui, Julie Gayet, Gérard Jugnot, Arielle Dombasle et Zabou Breitman, appellent solennellement les Français à se faire vacciner, dans une tribune publiée au Parisien. "J'ai signé cette pétition tout simplement parce que j'ai confiance en la médecine. Et surtout j'ai envie qu'on sorte de ce marasme, qu'on puisse ressortir aller au cinéma, au théâtre. J'en ai assez de porter un masque. C'est important que le monde de la culture se mobilise car la situation est de plus en plus inquiétante et l'avenir toujours sombre", explique par exemple Gérard Jugnot.