"Covid-19 en France : les annonces d'Olivier Véran en direct"

CORONAVIRUS. Le port du masque va-t-il rester longtemps obligatoire ? Faut-il des mesures plus drastiques à Lyon ou à Toulouse ? A quoi s'attendre à l'automne ? Olivier Véran fait le point dans un point presse consacré à la lutte contre le Covid-19 en France.

17:28 - De nouvelles mesures à Lyon et à Nice Le gouvernement a fixé comme impératif aux maires de Lyon et de Nice ainsi qu'aux préfectures de départements de prendre de "nouvelles mesures fortes" pour faire face à l'accélération de la propagation du Covid-19 d'ici ce samedi. 17:26 - "C'est une course contre la montre" "Au printemps dernier, une personne malade contaminaient deux autres personnes tous les 3 jours. Actuellement, une personne malade contamine en moyenne 2 autres personnes tous les quinze jours", indique le ministre "Le virus va moins vite et c'est une différence notable", dit-il. Mais le ministre insiste sur la pression qui augmentent dans les hôpitaux. "C'est une course contre la montre" martèle le ministre pour justifier le durcissement des mesures. 17:24 - "Des différences importantes entre les régions" Le ministre de la Santé rappelle les mauvais chiffres de la circulation du virus. "Nos soignants dans nos hôpitaux n'ont jamais cessé de lutter contre le virus", dit le ministre qui se dit inquiet de l'augmentation du nombre de personnes hospitalisées en réanimation. Il indique que ces derniers chiffres sont très inégaux selon les régions de France. Le ministre insiste notamment sur la situation alarmante désormais en région Paca et dans les Bouches-du-Rhône. 17:19 - Véran appelle les Français à limiter le nombre de contacts Le ministre appelle les Français à faire plus d'efforts, notamment à limiter le nombre de personnes à voir dans leur entourage. Il ne s'agit pas d'une injonction, mais simplement d'un appel aux bonnes volontés. En respectant cela, la France pourrait passer en dessous de 0 sur le facteur R, selon le ministre. 17:16 - "Le facteur R est supérieur à 1" L'indicateur qui mesure le nombre de personnes contaminées par un malade du Covid est "supérieur à 1" indique Olivier Véran, précisant que cela signifie que le virus progresse. L'indicateur est tout de même nettement inférieur à celui de mars, puisqu'il était supérieur à 3. 17:15 - "Les gestes barrière restent cruciaux" "C'est désormais une réalité, l'épidémie est à nouveau trèss active dans notre pays", indique le ministre qui rappelle en introduction qu'il est impératif de respecter, en toutes circonstances, les gestes barrière dès que l'on sort du foyer. Il s'agit là du meilleur moyen de se protéger de la propagation du virus. 17:09 - Le ministre de la Santé, Olivier Véran, prend la parole Le ministre de la Santé a quelques minutes de retard, mais se tient enfin devant la presse pour faire une point sur la situation sanitaire. Son discours est à suivre en vidéo en tête de cette page. Les annonces principales sont par ailleurs relayées sur ce grand fil d'actualité. 17:09 - A noter : le taux de positivité aux tests est stable depuis hier Alors que ces dernières semaines ce chiffre n'a cessé d'être revu à la hausse, le dernier bilan de Santé publique France fait état d'un taux de positivité des tests de coronavirus stable. Il s'élève actuellement à 5,4%. C'est-à-dire que sur 100 tests effectués au cours des dernières 24 heures, 5,4 se sont révélés être positifs. 17:09 - Les kinés peuvent désormais effectuer des tests de dépistage Covid La liste des professionnels de santé autorisés à réaliser un test de dépistage PCR s'allonge ce jeudi puisqu'un arrêté publié au Journal officiel fait entrer les masseurs-kinésithérapeutes. Selon l'arrêté, ces derniers pourront pratiquer des tests "lorsque les laboratoires de biologie médicale ne disposent pas du nombre de personnels nécessaire" et après "avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen". 17:07 - A cause du Covid-19, les journées du patrimoine annulées à Montpellier Devant la recrudescence des cas de Covid-19, la ville de Montpellier et la préfecture de l'Hérault préfèrent renoncer à l'organisation des journées du patrimoine qui devaient avoir lieu ces 19 et 20 septembre. "Les établissements municipaux et métropolitains traditionnellement ouverts le week-end le resteront, selon les conditions d'accès habituelles", précise la municipalité. 17:04 - Olivier Véran va aussi parler de Stop Covid (le ministre est en retard) Le ministre doit faire un point sur l'utilisation par les Français de l'application Stop Covid, qui n'a pas porté ses fruits. Pas assez téléchargée, cette appli n'a pas pu servir d'outil suffisamment puissant pour guider les autorités à aider les cas contacts à s'informer de la nécessité de prendre leurs dispositions. 16:58 - 12 morts à l'Ehpad de Sévérac-d'Aveyron L'Agence régionale de Santé, dans son dernier point presse ce jeudi 17 septembre, fait savoir que 12 résidents de l'Ehpad de Sévérac-d'Aveyron étaient décédés. Parmi les 41 résidents positifs, 4 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19. 16:54 - Olivier Véran devant les Français dans quelques minutes C'est un exercice difficile auquel se confronte le ministre de la Santé à 17h : il va devoir tenter de rassurer les Français dans un contexte anxiogène et plein d'incertitudes et d'incompréhension. Olivier Véran doit avant tout faire acte de pédagogie pour apporter de la clarté dans les mesures déployées par le gouvernement et donner une sorte de feuille de route pour les semaines à venir. Il va aussi s'expliquer sur les interventions qu'il fera désormais chaque semaine pour faire un point d'étape. 16:51 - Le Covid touche durement deux Ehpad du Gard La liste des Ehpad touchés par des foyers de contaminations au Covid-19 s'allonge. On a appris que deux établissements du Gard, l'un à Nîmes, l'autre à Bouillargues, en faisaient désormais partie. Pour l'heure, aucune victime n'y est à déplorer, parmi la quarantaine de résidents et d'employés contaminés. 16:49 - Didier Raoult divise, mais le médecin est populaire selon un sondage C'est l'une des figures françaises qui ont marqué la pandémie de coronavirus. Le professeur Didier Raoult suscite autant l'admiration que la polémique. Interrogés sur son cas, à l'occasion d'un sondage réalisé par l'institut Harris Interactive pour LCI, on apprend qu'un Français sur deux a une image positive sur le célèbre médecin marseillais. Dans le détail, 33% auraient une mauvaise image de sa personne tandis que 15% estimeraient ne pas le connaître assez ou ne souhaiteraient pas se prononcer à son sujet. 16:47 - Même en Corrèze, la situation du Covid-19 se dégrade En Corrèze, le taux d'incidence a atteint 35 le 13 septembre dernier, contre 3,7 au début du mois d'août, indique l'ARS dans son point presse de ce jeudi 17 septembre. 2 986 personnes ont été testées dans le département, 84 ont été déclarées positives, le taux de positivité est donc de 2,8%, un chiffre orienté à la hausse. 16:31 - Un cluster à l'université de technologie de Compiègne ? Comme le rapporte ce jeudi Le Parisien, les craintes de voir exploser les cas de contamination à l'université de Compiègne sont de plus en plus vives. "L'UTC a été pointé par l'ARS comme cluster potentiel. Cette déclaration vient du fait que, depuis 24 heures, nous constatons 10 cas positifs de Covid-19 dans la communauté étudiante et 48 personnes contacts. Et ces chiffres augmentent chaque heure", a rédigé dans une interne l'administratrice Claire Rossi. Le journal régional ajoute qu'un dépistage des 4 000 étudiants sera organisé mercredi prochain, en urgence. 16:20 - Combien de malades du Covid dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes ? Le nombre total de patients hospitalisés est de 660 dans la région. 93 personnes sont en réanimation (+16 en 24 heures) et quatre décès ont été déplorés entre mardi et mercredi. Le nombre total de morts dans la région Auvergne Rhône-Alpes est désormais de 1 816. Cependant, 8 776 personnes ont pu quitter les hôpitaux, guéries du coronavirus. 16:11 - Des "laissez-passer" en France pour les couples binationaux Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a indiqué ce jeudi sur France Inter que le gouvernement allait très rapidement autoriser la mise en place de "laissez-passer" qui permettront aux couples franco-étrangers séparés depuis des mois de se retrouver. "J'espère qu'en fin de semaine, début de semaine prochaine, nous aurons les premiers laissez-passer", a précisé le membre du gouvernement. 16:05 - De très mauvais chiffres du Covid en Nouvelle-Aquitaine L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a publié son très attendu point hebdomadaire consacré à la circulation du virus dans la région. "L'ensemble des indicateurs de surveillance sont à la hausse", indique l'ARS, qui prévient que "le rythme s'accélère". Pour l'agence, la région a fait face à des cas de contamination de personnes fragiles "par des proches asymptomatiques ou ne respectant pas les règles de l’isolement entraînant une hausse importante des hospitalisations deuxième quinzaine de septembre." En une semaine, neuf personnes sont mortes du Covid dans la région, la majorité résidaient en Gironde. 15:36 - Quels sont les départements classés en vulnérabilité élevée ? 44 départements sont classés en vulnérabilité élevée à ce jour en France. Il s'agit de : la Martinique, la Guadeloupe (dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy), l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d’Or, la Corse du Sud, l'Essonne, le Gard, la Gironde, la Guyane, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, la Haute-Marne, les Hauts-de Seine, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, le Loiret, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, le Nord, Paris, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn-et-Garonne, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, le Var, le Vaucluse, la Vienne et les Yvelines. 15:31 - Le Nord et le Pas-de-Calais sur la liste rouge de la Belgique Les autorités belges ont placé deux départements du nord du pays sur leur liste rouge, hier. Recrudescence de coronavirus oblige, le Nord et le Pas-de-Calais sont devenus des zones à risque. Néanmoins, ils sont loin d'être les premiers à se retrouver sur la liste rouge de la Belgique. Avant eux, 73 autres territoires français étaient déjà concernés par ces limitations. 15:27 - Les Hauts-de-France dans le viseur de l'Allemagne Une nouvelle région française a été placée en zone à risque par l'Allemagne hier. Il s'agit des Hauts-de-France. La région n'est pas la seule à avoir fait son entrée dans ce club pas très prisé. Les deux capitales Vienne et Budapest font également partie des nouvelles recrues. Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement que les personnes en provenance de ces lieux doivent se soumettre à leur retour à un dépistage et rester en quarantaine le temps d'obtenir le résultat. 15:25 - Combien de personnes sont hospitalisées en Île-de-France ? Ce sont 2 474 malades atteints du coronavirus qui sont actuellement accueillis dans les hôpitaux d'Île-de-France. En réanimation, on compte à ce jour 257 patients, soit 29 de plus en 24 heures, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. 14:42 - "La stratégie française n’est toujours pas clairement définie" Si pour Emmanuel Macron la stratégie est claire, celle de faire vivre les Français avec le Covid-19, au prix de restrictions modérées, pour William Dab, ancien directeur général de la santé, le gouvernement navigue encore à vue. "La stratégie française n’est toujours pas clairement définie", a-t-il ainsi déploré auprès du Journal du dimanche. Et de s'interroger : "Veut-on éradiquer l’épidémie ou simplement la contrôler ? Ne protéger que les personnes fragiles ou se concentrer sur les clusters ?". Pour rappel, Olivier Véran doit apporter des précisions justement sur la stratégie de la France face au rebond épidémique du coronavirus. LIRE PLUS

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus mercredi 16 septembre. Le nombre de nouveaux cas détectés flirte avec le 10 000. On fait le point sur la situation :

404 888 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 784 de plus

42 047 cas en Ehpad (chiffre actualisé le mardi)

31 045 décès au total (Ehpad compris), soit 46 de plus

20 517 décès à l'hôpital, soit 46 de plus

10 528 décès en Ehpad, soit 13 de plus (depuis vendredi)

5 819 hospitalisations en cours, soit 140 de plus

803 personnes actuellement en réanimation, soit 44 de plus

90 335 personnes sorties de l'hôpital, soit 444 de plus

Taux de positivité des tests : 5,4, stable

862 clusters en cours d'investigation, soit 4 de moins

84 départements en vulnérabilité, soit 2 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 649 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 100 admissions en réanimation.

A Bordeaux et en Gironde , on retient : la limitation de deux personnes par semaine pour les résidents d'Ehpad, la jauge du nombre de rassemblements abaissée à 1000 personnes, au lieu de 5000 ailleurs, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur, des soirées étudiantes, des sorties scolaires, des fêtes foraines, des brocantes et vides-greniers et la consommation d'alcool interdite sur la voie publique.

, on retient : la limitation de deux personnes par semaine pour les résidents d'Ehpad, la jauge du nombre de rassemblements abaissée à 1000 personnes, au lieu de 5000 ailleurs, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur, des soirées étudiantes, des sorties scolaires, des fêtes foraines, des brocantes et vides-greniers et la consommation d'alcool interdite sur la voie publique. A Marseille et dans les Bouches-du-Rhône , voici les mesures : port du masque obligatoire étendu à 27 communes, limitation des visites dans les Ehpad (1 visite de deux personnes maximum), rassemblements limités à 1 000 personnes, interdiction des fêtes étudiantes, foire internationale de Marseille annulée.

, voici les mesures : port du masque obligatoire étendu à 27 communes, limitation des visites dans les Ehpad (1 visite de deux personnes maximum), rassemblements limités à 1 000 personnes, interdiction des fêtes étudiantes, foire internationale de Marseille annulée. A Lille et dans le Nord de nouvelles mesures ont été imposées par la préfecture, qui a publié un communiqué : annulation de la fête des voisins prévue le 18 septembre dans le département et des Journées européennes du Patrimoine (seulement certaines communes). Par ailleurs, il est recommandé "de reporter ou d’annuler les grands événements rassemblant du public : inaugurations, colloques, assemblées générales, salons professionnels…". Les protocoles sanitaires mis en place pour les braderies, brocantes et vide-greniers ont été réévalués. Enfin, la préfecture recommande d'annuler les événements privés familiaux ou amicaux.

de nouvelles mesures ont été imposées par la préfecture, qui a publié un communiqué : annulation de la fête des voisins prévue le 18 septembre dans le département et des Journées européennes du Patrimoine (seulement certaines communes). Par ailleurs, il est recommandé "de reporter ou d’annuler les grands événements rassemblant du public : inaugurations, colloques, assemblées générales, salons professionnels…". Les protocoles sanitaires mis en place pour les braderies, brocantes et vide-greniers ont été réévalués. Enfin, la préfecture recommande d'annuler les événements privés familiaux ou amicaux. A Rennes, la préfète Michèle Kirry a pris une mesure forte en annonçant la fermeture de tous les bars de la ville à 23 heures. A également été annoncée l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes. "Aucune dérogation ne sera délivrée aux organisateurs qui doivent, par conséquent, veiller à limiter la jauge d’accueil des manifestations", a précisé Michèle Kirry.

Comme chaque vendredi, Santé publique France livre son point épidémiologique hebdomadaire détaillé sur le Covid en France. Le dernier en date, dévoilé jeudi 10 septembre au soir porte sur la semaine 36 (du 31 au 6 septembre 2020). Il souligne une "insuffisance de l’application des mesures de prévention notamment chez les jeunes adultes" ainsi qu'une augmentation des nouvelles hospitalisations dans toutes les régions, sauf dans le Grand Est. Le taux d'incidence poursuit son ascension très inquiétante avec sept département présentant des taux supérieurs à 100/100 000 hab, le plus élevé étant dans les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab). Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 47 294 cas recensés en une semaine contre 39 375 la semaine précédente (+20%). Le taux de positivité est passé de 4,4% en semaine 35 à 5,2% en semaine 36. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 70,5 cas/100 000 habitants contre 58,7 en S35 (soit +20%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé mais Santé Publique France indique que "cette augmentation est moins forte que celles observées les semaines précédentes." Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,19 contre 1,29 la semaine précédente.

Le taux de positivité est passé de 4,4% en semaine 35 à 5,2% en semaine 36. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 70,5 cas/100 000 habitants contre 58,7 en S35 (soit +20%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé mais Santé Publique France indique que "cette augmentation est moins forte que celles observées les semaines précédentes." Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,19 contre 1,29 la semaine précédente. Concernant les classes d'âge, e n semaine 36, par rapport à la S35, Santé Publique France indique que le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 75 ans et plus (+44%) et les 0-14 ans (+39%), que chez les 65-74 ans (+29%), chez les 45-64 ans (+27%) et chez les 15-44 ans (+15%)

n semaine 36, par rapport à la S35, Santé Publique France indique que le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 75 ans et plus (+44%) et les 0-14 ans (+39%), que chez les 65-74 ans (+29%), chez les 45-64 ans (+27%) et chez les 15-44 ans (+15%) Au niveau territorial, seulement deux départements sont sous le seuil de vigilance de 10/100 000 habitants (Meuse et Creuse). Sept départements présentent des taux supérieurs à 100/100 000 hab. Les plus élevés sont les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab), la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val-de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119).

seulement deux départements sont sous le seuil de vigilance de 10/100 000 habitants (Meuse et Creuse). Sept départements présentent des taux supérieurs à 100/100 000 hab. Les plus élevés sont les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab), la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val-de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119). Le nombre de clusters augmente fortement. Après une diminution en semaine 35, les clusters signalés connaissent une forte augmentation avec 291 foyers contre 200 la semaine précédente. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad.

Après une diminution en semaine 35, les clusters signalés connaissent une forte augmentation avec 291 foyers contre 200 la semaine précédente. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad. Le taux de positivité des tests. Le taux de positivité est supérieur à 5% dans 23 départements de France métropolitaine (contre 13 la semaine précédente) indique le dernier point épidémiologique. Les plus élevés sont dans les Bouches-du-Rhône (8,5%), la Gironde (8,2%), le Val-de-Marne (8,1%), le Rhône (8,1%), la Seine-Saint-Denis (7,4%), Paris (7,2%) et les Alpes Maritimes (7,2%).

Le taux de positivité est supérieur à 5% dans 23 départements de France métropolitaine (contre 13 la semaine précédente) indique le dernier point épidémiologique. Les plus élevés sont dans les Bouches-du-Rhône (8,5%), la Gironde (8,2%), le Val-de-Marne (8,1%), le Rhône (8,1%), la Seine-Saint-Denis (7,4%), Paris (7,2%) et les Alpes Maritimes (7,2%). L'impact sur les services médicaux et les hôpitaux se poursuit . Le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 (du 02 au 08 septembre) a augmenté dans toutes les régions sauf en Grand-Est (taux stable). Les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Nouvelle-Aquitaine ont enregistré les plus fortes augmentations du taux par rapport à la semaine précédente (supérieures à un doublement). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce taux était de 10,3/100 000 habitants en S36 vs 6,1/100 000 hab. en S35. Même chose pour les patients en réanimation, Santé Publique France indique que le taux poursuit son ascension depuis la semaine 28 en passant de 73 admissions déclarées à 288.

. Le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 (du 02 au 08 septembre) a augmenté dans toutes les régions sauf en Grand-Est (taux stable). Les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Nouvelle-Aquitaine ont enregistré les plus fortes augmentations du taux par rapport à la semaine précédente (supérieures à un doublement). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce taux était de 10,3/100 000 habitants en S36 vs 6,1/100 000 hab. en S35. Même chose pour les patients en réanimation, Santé Publique France indique que le taux poursuit son ascension depuis la semaine 28 en passant de 73 admissions déclarées à 288. Concernant les décès, c'est une stagnation qui est rapportée, avec 129 morts du Covid-19 en semaine 36 contre 109 en semaine 35. 92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus.

42 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus", comme l'a annoncé Jean Castex le 11 septembre 2020. Les départements nouvellement coloriés en rouge ont été dévoilés dans la soirée par Le Parisien. Il s'agit du Pas-de-Calais, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn-et-Garonne, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ain, du Puy-de-Dôme, de la Loire, et de l'Isère. La Guyane et Mayotte, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre, passent aussi en rouge. Les 28 autres départements qui étaient déjà en zone de circulation active sont : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 0h30 à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

