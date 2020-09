"Covid en France : 20% des lits de réanimation occupés en Ile-de-France, les dernières infos"

CORONAVIRUS. Alors que le dernier bilan officiel dévoilait un nombre de contaminations record vendredi, 20% des lits de réanimation sont désormais occupés en Ile-de-France. Toutes les infos ci-dessous.

13:30 - Le point sur le coronavirus en Normandie L’Agence régionale de santé a indiqué le vendredi 18 septembre que 163 personnes sont hospitalisées en Normandie (+ 23 % par rapport au 15 septembre), dont 20 personnes en réanimation, rapporte La Manche Libre. Depuis le début de l'épidémie, 669 personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées en Normandie (à l'hôpital et en Ehpad), précise le média. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, continue de croître pour atteindre 58,27. Le média rapporte qu’il dépasse donc largement la valeur de 50, considérée comme le seuil d'alerte, ce qui confirme l'accélération de la circulation virale sur la région (le 15/09, il était de 52,3). 13:12 - Qui pourra bénéficier des tests salivaires ? Face à l'urgence de réduire les délais d'attente des tests de dépistage du coronavirus, la Haute autorité de Santé a donné son feu vert vendredi à l'utilisation de tests salivaires, indique LCI. Néanmoins, ils ne pourront être utilisés que chez les personnes présentant des symptômes du Covid-19. Interrogé mardi devant la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion du Covid-19, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a indiqué que ces tests salivaires seront probablement mis en place début octobre, précise le média. 12:52 - En Ile-de-France, environ 20% des lits en réanimation occupés Environ 20% des lits de réanimation sont occupés en Ile-de-France par des patients Covid-19, comme le rapporte LCI. Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS), s'attend à "une forte tension" prochainement. "En Île-de-France, on est en progression, avec 2500 personnes atteintes du Covid à l'hôpital et 250 en réanimation, ça signifie que 20% à peu près des lits de réanimation sont occupés par des personnes avec le Covid", a-t-il détaillé. Il précise que "la réanimation dans cette nouvelle phase est mieux ciblée sur les cas graves", avec "une baisse de la durée moyenne de l'hospitalisation en réanimation", mais il anticipe tout de même "une très grande tension dans 15 jours/3 semaines" avec le risque de "devoir s'interroger sur des déprogrammations (d'opérations) ciblées".

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus vendredi 18 septembre. On compte plus de 13 000 nouveaux cas : un bilan inédit. Santé publique France a publié des chiffres de mortalité en très forte hausse en début de soirée avec plus de 150 décès supplémentaires. Dans la soirée, l'agence a indiqué que ce chiffre est en réalité lié à un "rattrapage de données" de 76 décès dans un établissement hospitalier de l'Essonne. On peut donc estimer le nombre de décès supplémentaires à 47.

428 696 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 13 215 de plus

31 249 décès au total (Ehpad compris), soit 47 de plus

20 689 décès à l'hôpital

10 560 décès en Ehpad, soit 32 de plus depuis mardi (chiffre actualisé ce vendredi)

Taux de positivité des tests : 5,4, stable

947 clusters en cours d'investigation, soit 51 de plus

92 départements en vulnérabilité, soit 5 de plus

Quelle est l'évolution du Covid-19 en France ?

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a dévoilé un point épidémiologique hebdomadaire avec des données plus détaillées que celles des bilans quotidiens communiqués chaque soir. Ces indicateurs, qui portent sur la semaine semaine 37 (du 7 au 13 septembre 2020), signent une "augmentation de l'ensemble des indicateurs de suivi de l'épidémie à SARS-CoV-2", y compris des décès. "L'augmentation des cas chez les 75 ans et plus, l'augmentation des signalements et des clusters survenus en Ehpad ainsi que les premières augmentations des nombres de décès pour Covid-19 sont des signaux d'alerte majeurs", écrit l'agence de santé qui craint une "poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir"... Voici ce qu'il faut retenir de ce rapport :

Le nombre de cas de Covid en France grimpe inexorablement. Le nombre de nouveaux cas confirmés a été évalué à 56 227 sur une semaine contre 51 893 la semaine précédente (+8%). Une "forte circulation du virus chez les jeunes adultes" est constatée, mais aussi, cette fois, une importante "hausse chez les 75 ans et plus" (+45%). Santé publique France avance une "sous-estimation probable de l'augmentation des nombres de cas confirmés du fait de la saturation des capacités" de tests dans certaines régions. Une forte augmentation du nombre de clusters a aussi été observée avec 414 clusters signalés (contre 321 en semaine 36).

Le nombre de nouveaux cas confirmés a été évalué à 56 227 sur une semaine contre 51 893 la semaine précédente (+8%). Une "forte circulation du virus chez les jeunes adultes" est constatée, mais aussi, cette fois, une importante "hausse chez les 75 ans et plus" (+45%). Santé publique France avance une "sous-estimation probable de l'augmentation des nombres de cas confirmés du fait de la saturation des capacités" de tests dans certaines régions. Une forte augmentation du nombre de clusters a aussi été observée avec 414 clusters signalés (contre 321 en semaine 36). Les statistiques sont à l'avenant. Le taux de positivité des tests passe de 5,3% à 5,4%, le taux d'incidence s'élève à 83,8 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente (77,3/100 000 hab.). 48 départements ont une incidence au-dessus du seuil d'alerte de 50/100 000 habitants dont 12 départements avec un taux supérieur à 100/100 000 habitants. Bouches-Du-Rhône, Rhône, Paris, les Alpes-Maritimes et le Nord sont les plus touchés. Le temps de doublement du nombre de cas hebdomadaire est estimé à 15,3 jours (vs 13,8 jours en semaine 36). Le nombre de reproduction est "significativement supérieur" à 1, mais en baisse (1,09 contre 1,19 la semaine précédente).

Le taux de positivité des tests passe de 5,3% à 5,4%, le taux d'incidence s'élève à 83,8 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente (77,3/100 000 hab.). 48 départements ont une incidence au-dessus du seuil d'alerte de 50/100 000 habitants dont 12 départements avec un taux supérieur à 100/100 000 habitants. Bouches-Du-Rhône, Rhône, Paris, les Alpes-Maritimes et le Nord sont les plus touchés. Le temps de doublement du nombre de cas hebdomadaire est estimé à 15,3 jours (vs 13,8 jours en semaine 36). Le nombre de reproduction est "significativement supérieur" à 1, mais en baisse (1,09 contre 1,19 la semaine précédente). Les Ehpad sont de nouveau frappés par le virus. Depuis les semaines 36 et 37, Santé publique France constate "une augmentation plus rapide du nombre de cas confirmés chez les résidents par rapport au nombre de cas confirmés chez le personnel". 68 clusters ont été signalés en Ehpad (contre 37 en semaine 36). Le nombre de décès en Ehpad est aussi en augmentation avec 89 décès en semaine 37 contre 0 en semaine 36 et 9 en semaine 35.

Depuis les semaines 36 et 37, Santé publique France constate "une augmentation plus rapide du nombre de cas confirmés chez les résidents par rapport au nombre de cas confirmés chez le personnel". 68 clusters ont été signalés en Ehpad (contre 37 en semaine 36). Le nombre de décès en Ehpad est aussi en augmentation avec 89 décès en semaine 37 contre 0 en semaine 36 et 9 en semaine 35. Les conséquences sur les services médicaux sont flagrants . Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 est de 7262 sur une semaine, en hausse de +74%. C'est la 5e semaine consécutive de hausse. 5421 passages aux urgences sont constatés. "Pour la 6e semaine consécutive, ces passages étaient en hausse de 50%", indique le rapport. Les nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont augmenté pour la 8e semaine consécutive en semaine 37, avec 2464 nouveaux admis contre 1704 la semaine précédente (+50%). 427 nouvelles admissions en réanimation ont été répertoriées, en hausse de +48% par rapport la semaine 36.

. Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 est de 7262 sur une semaine, en hausse de +74%. C'est la 5e semaine consécutive de hausse. 5421 passages aux urgences sont constatés. "Pour la 6e semaine consécutive, ces passages étaient en hausse de 50%", indique le rapport. Les nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont augmenté pour la 8e semaine consécutive en semaine 37, avec 2464 nouveaux admis contre 1704 la semaine précédente (+50%). 427 nouvelles admissions en réanimation ont été répertoriées, en hausse de +48% par rapport la semaine 36. Le nombre de décès liés au Covid-19 a doublé. La mortalité (incluant les décès en hospitalisation et décès en Ehpad et autres EMS) est en très forte augmentation : 265 morts, en progression de +105% par rapport à la semaine précédente. Le nombre hebdomadaire de décès en France était de 129 en semaine 36 et de 109 en semaine 35.

42 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus", comme l'a annoncé Jean Castex le 11 septembre 2020. Les départements nouvellement coloriés en rouge ont été dévoilés dans la soirée par Le Parisien. Il s'agit du Pas-de-Calais, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn-et-Garonne, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ain, du Puy-de-Dôme, de la Loire, et de l'Isère. La Guyane et Mayotte, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre, passent aussi en rouge. Les 28 autres départements qui étaient déjà en zone de circulation active sont : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 0h30 à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

