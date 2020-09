"Covid en France : 26 décès en 24 heures, une accélération du virus en Normandie… Toutes les infos"

CORONAVIRUS. 13 498 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, selon le dernier bilan de Santé publique France. Alors que 20% des lits de réanimation sont désormais occupés en Ile-de-France, plusieurs départements normands passent de leur côté en rouge. Le détail des info sur notre live.

19:30 - Qu’est-ce que le plan blanc qui a été réactivé ? Face à l'afflux de patients atteint par le coronavirus, l’Agence régionale de santé d'Île-de-France et le CHU de Montpellier ont activé leur plan blanc pour mieux répondre à la situation, rapporte RTL. Mais qu’est-ce qu’un plan blanc ? Le niveau 1 du plan blanc, déclenché par l'établissement hospitalier, l'ARS ou sur demande du préfet du département, permet de rationaliser et d'organiser les moyens disponibles dans l'hôpital en cas d'afflux massif de victimes, rapporte le média. Chaque établissement dispose d'un plan blanc. Concrètement, le média détaille qu’il consiste à rappeler le personnel et les externes de médecine, à le concentrer dans certains services (en l'occurrence de maladies infectieuses et de réanimation), à rouvrir des lits dans les services concernés, ou encore à déprogrammer des opérations non urgentes.

19:12 - 26 nouveaux décès en 24 heures Le dernier bilan officiel, publié par Santé publique France, fait état de 442 194 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 13 498 de plus. Du côté des décès, 31 274 sont recensés au total (Ehpad compris), soit 26 de plus. 20 714 décès ont eu lieu à l’hôpital. Le taux de positivité des tests augmente de 0,2% et monte ainsi à 5,6%. 1 005 clusters sont en cours d'investigation, soit 58 de plus. 89 départements sont en situation de vulnérabilité, soit 3 de moins.

19:10 - Neuf nouveaux cas de Covid-19 chez les résidents d'un Ehpad du Puy-de-Dôme Le nombre de cas de Covid-19 chez les résidents de l'Ehpad Les Rives d'Allier à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) s'élève ce samedi 19 septembre à 22, dont trois hospitalisations, rapporte La Montagne. 13 cas étaient recensés le mardi 15 septembre 2020. Les contaminations augmentent également au sein du personnel de l'Ehpad. Mardi 15 septembre, ils étaient sept à avoir été testés positifs au Covid-19. Si le nombre précis de personnes contaminées parmi le personnel n'a pas été précisé, quelques cas nouveaux sont apparus depuis, précise le média.

18:53 - 64 décès dans les Ehpad de l'Yonne ces six derniers mois Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 637 cas de Covid ont été signalés parmi les résidents des Ehpad de l’Yonne, ainsi que 473 cas chez les personnels soignants. En Bourgogne Franche-Comté, l'épidémie a fait 649 victimes en Ehpad. Le média L’Yonne Républicaine précise que depuis le 1er mars, l’épidémie de Covid-19 est la cause de 64 décès dans les Ehpad de l’Yonne (sur une population totale moyenne de 5 600 résidents), selon les données diffusées par Santé publique France. Sur la même période, le média détaille que 12 décès ont été recensés dans la Nièvre, 41 dans le Jura, 47 en Haute-Saône, 70 dans le Territoire de Belfort, 90 en Saône-et-Loire, 116 en Côte-d’Or et 209 dans le Doubs.

18:35 - Le département de l'Eure passe au rouge Le département de l'Eure est désormais en rouge, rejoignant la Seine-Maritime, dans la nouvelle carte de la circulation "active" du coronavirus en France, publiée ce samedi 19 septembre par le ministère de la Santé, rapporte France Bleu. Le média précise que selon l'Agence régionale de santé de Normandie, le nombre de tests positifs a dépassé le seuil d'alerte. L'ARS explique sur son site : "Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, continue de croître et pour atteindre 58,27. Il dépasse largement la valeur de 50, considérée comme le seuil d’alerte, ce qui confirme l’accélération de la circulation virale sur la région (le 15/09, il était de 52,3)."

18:18 - Les mesures du plan Blanc réactivées en Île-de-France Mis en veille, le plan Blanc vient d'être réactivé en Île-de-France par l’Agence régionale de santé (ARS). France 3 Régions rapporte que les autorités sanitaires souhaitent éviter un nouvel engorgement des services hospitaliers face à la recrudescence des contaminations au Covid-19. Le plan Blanc permet de mieux accueillir les personnes infectées, de mutualiser les moyens en lits et personnels et de faire appel à des personnels soignants supplémentaires, détaille le média. "On sait que si on n'arrive pas à faire baisser ce nombre de contaminations dans quinze jours, c'est l'hôpital qui va subir une vague. Or, aujourd'hui, d'ores et déjà, les chiffres sont élevés. On est à 20% des capacités de réanimation de la région parisienne qui sont occupées par de patients Covid-19", a expliqué au média Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS.

18:00 - "Les gens qui ne respectent pas les gestes barrières sont le maillon faible" Alors que la France enregistre une nette progression des contaminations au Covid-19, l’épidémiologiste Dominique Costagliola a rappelé, ce samedi 19 septembre sur Europe 1, la nécessité d'appliquer les gestes barrières. Si elle rappelle l'importance d'adopter à tout prix les gestes barrières, Dominique Costagliola insiste sur la nécessité d'être endurant dans leur application. "Les cas diagnostiqués aujourd'hui sont des gens qui ont été contaminés il y a sept à dix jours", explique-t-elle notamment à Europe 1. "Dans une maladie infectieuse, on ne s'en sort pas tout seul. Les gens qui ne respectent pas les gestes barrières sont le maillon faible et empêchent le contrôle de l'épidémie dans l'ensemble du pays", a-t-elle ajouté.

17:40 - Les hôpitaux de Paris seront-ils bientôt saturés ? Au micro de franceinfo, Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l’hôpital Lariboisière à Paris, a alerté sur la situation dans les hôpitaux parisiens, alors que le nombre de contaminations au coronavirus en France connaît une hausse régulière : "Il est attendu que fin octobre, si les choses ne changeaient pas, on puisse aboutir à une saturation des lits réservés aux patients Covid-19 dans les hôpitaux (de l’AP-HP, ndlr)."

17:25 - Les malades du coronavirus peuvent-ils contaminer chiens et chats ? Les personnes atteintes par le coronavirus peuvent transmettre la maladie à leurs chats et leurs chiens, comme le démontre une nouvelle étude canadienne publiée vendredi 18 septembre, et rapportée par CNews. La raison : ce nouveau coronavirus est une zoonose, c'est-à-dire une maladie infectieuse passée de l'animal à l’homme, comme le précise le média. S'il semble que les animaux domestiques ne jouent pas un rôle majeur dans la chaîne de transmission du Covid-19, de plus en plus de données montrent que les chats, les chiens et même les tigres peuvent être contaminés. On ignore encore si ces animaux infectés peuvent représenter un risque pour les humains, comme le signale l’Organisation mondiale de la Santé.

17:05 - Les plus de 60 ans de plus en plus infectés par le coronavirus La hausse des contaminations au Covid-19 ne concerne plus uniquement les jeunes, comme l’indique le média belge RTL. Les infections augmentent également de manière significative chez les plus de 60 ans, commente le média. Joseph, qui témoigne pour le média, a trois petits-enfants et reste vigilant : "On ne s’embrasse plus et on se garde à distance. On essaie de ne pas avoir cette saloperie."

16:48 - À Nice, les rassemblements de plus de dix personnes interdits Jeudi 17 septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’était inquiété de la situation dans la ville des Alpes-Maritimes, où le taux d’incidence du coronavirus atteint 200 habitants contaminés pour 100 000 habitants, rapporte Le Monde. Désormais, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits à Nice depuis le vendredi 18 septembre. Les bars et les débits de boissons, eux, devront fermer leurs portes de minuit et demi à 6 heures du matin, précise le média.

16:30 - La note très salée des tests RT-PCR pour la Sécurité sociale Le remboursement des tests RT-PCR creuse massivement le déficit de la Sécurité sociale, comme le rapporte Le Monde. En cause : la stratégie de dépistage systématique et la tarification de l’acte, qui prend en compte les investissements réalisés par les laboratoires, précise le média. Pour donner un ordre d’idée : sur la seule semaine du 7 septembre, 1,2 million de tests ont été effectués en France. À raison de 73,59 euros par test remboursés aux laboratoires de biologie, cela représente une facture de plus de 88 millions d’euros par semaine pour l’Assurance-maladie, calcule le média.

16:12 - Qu’est-ce que la carte de vulnérabilité ? La carte de vulnérabilité est assez proche de la carte de circulation active du virus, indique France Bleu. Mais pour sa carte, Santé Publique France dit prendre en compte l'ensemble des indicateurs produits et l'ensemble des signalements reçus, y compris les investigations de clusters, précise le média. Elle tient également compte des interventions de SOS médecin pour suspicion de Covid-19. Vendredi 18 septembre, elle comptait 46 départements en niveau élevé.

15:55 - Les femmes, davantage exposées à de la fatigue persistante Selon une étude irlandaise, qui a mis en lumière une fatigue persistante chez les personnes contaminées par le Covid-19 après leur "guérison clinique", sur les 128 patients interrogés, les femmes déclareraient majoritairement ce symptôme (67%).

15:35 - Sur quoi se base la carte de "circulation active du virus" ? Pendant l’été, le gouvernement a adopté une nouvelle carte de "circulation active du virus" comme carte de référence, indique France Bleu. La décision de placer un département en zone rouge est basée notamment sur les quatre critères déjà utilisés dans les anciennes cartes de vigilance que l'on pouvait voir au moment du déconfinement : le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants

le taux de positivité, le pourcentage de tests positifs

le R effectif, le nombre de personnes qu'un malade va contaminer

le taux d'occupation des lits en réanimation par des malades du Covid-19 La décision de passer "en rouge" se fait en général quand le taux d’incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants et que la dynamique épidémique est défavorable (par exemple une augmentation rapide du taux d’incidence), précise le média.

15:17 - Les chiffres par département en Occitanie 2/2 La pandémie de coronavirus continue de s’étendre en France. Le site actu.fr rapporte les chiffres Covid-19 détaillés par département. Dans le Lot, zéro hospitalisation est en cours (=). En Lozère, trois hospitalisations sont en cours (+1). En Hautes-Pyrénées, six hospitalisations sont en cours (+1). Dans les Pyrénées-Orientales, 15 hospitalisations sont en cours (+1), dont deux en réanimation (+2). Dans le Tarn, 14 hospitalisations sont en cours (+6), dont deux en réanimation (-1). Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, neuf hospitalisations sont en cours (+1), dont trois en réanimation (+1).

15:07 - Les chiffres par département en Occitanie 1/2 La pandémie de coronavirus continue de s’étendre en France. Le site actu.fr rapporte les chiffres Covid-19 détaillés par département. En Ariège, cinq hospitalisations sont en cours, soit une de plus par rapport aux données du vendredi 11 septembre 2020, dont une en réanimation. Dans l’Aude, trois hospitalisations sont en cours. Dans l’Aveyron, 16 hospitalisations sont en cours (+4), dont trois en réanimation (+2). Dans le Gard, 47 hospitalisations sont en cours (+10), dont 15 en réanimation (+3). En Haute-Garonne, 89 hospitalisations sont en cours (+11), dont 18 en réanimation (+6). Dans le Gers, 11 hospitalisations sont en cours (-1), dont un en réanimation, tandis que dans l’Hérault, 89 hospitalisations sont en cours (+2), dont 22 en réanimation (+4).

14:50 - En trois jours, huit morts en Occitanie, dont trois en Haute-Garonne Alors que l'épidémie de Covid-19 a fait huit morts de plus en Occitanie, dont trois en Haute-Garonne, le préfet a annoncé des mesures pour Toulouse vendredi 18 septembre 2020, rapporte le site actu.fr. Ces décès ont été enregistrés surtout en Haute-Garonne (+3), mais aussi dans le Gard (+2), l‘Aveyron (+1), l’Hérault (+1) et les Pyrénées-Orientales (+1), précise le média. Enfin, 558 personnes sont à ce jour décédées en Occitanie, depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

14:32 - 68 clusters détectés dans le Grand Est depuis le déconfinement Selon les dernières données de l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est, 68 clusters ont été recensés dans la région, rapporte le site actu.fr. Le chiffre progresse de semaine en semaine, comme le précise le média. "En ville, le nombre d’actes SOS Médecin pour suspicion de Covid-19 a augmenté de + 74% par rapport à la semaine 36 (7 262 actes en semaine 37 versus 4 185 en semaine 36). Les nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation ont progressé respectivement de + 45% (2 464 nouvelles hospitalisations vs 1 704) et + 48 % (427 nouvelles admissions en réanimation vs 288)", précise l’ARS.

14:15 - 25 clusters Covid-19 en Normandie La Normandie compte 25 clusters en cours d'investigation par l’Agence régionale de santé, comme le rapporte La Manche Libre. Le média rappelle qu’un cluster est le fait d'identifier au moins trois cas confirmés ou probables, dans une période de sept jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement. Le média précise que l'apparition de ces clusters reflète une circulation virale réelle, mais contrôlée, qui implique une vigilance accrue de la part de l'ensemble de la population. Du côté des écoles, 423 cas Covid-19 d'élèves (sur un total de 589 246 élèves) et de personnels (sur un total de 63 076) ont été confirmés dans l’académie.

13:48 - Le point sur les dépistages en Normandie Sur sept jours glissants du 6 au 15 septembre , voici les différentes données des dépistages Covid-19 en Normandie, rapportées par la Manche Libre : Calvados : 10415 patients testés dont 419 positifs

Eure : 5385 patients testés dont 317 positifs

Manche : 4061 patients testés dont 107 positifs

Orne : 3066 patients testés dont 97 positifs

Seine-Maritime : 15304 patients testés dont 985 positifs.

13:30 - Le point sur le coronavirus en Normandie L’Agence régionale de santé a indiqué le vendredi 18 septembre que 163 personnes sont hospitalisées en Normandie (+ 23 % par rapport au 15 septembre), dont 20 personnes en réanimation, rapporte La Manche Libre. Depuis le début de l'épidémie, 669 personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées en Normandie (à l'hôpital et en Ehpad), précise le média. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, continue de croître pour atteindre 58,27. Le média rapporte qu’il dépasse donc largement la valeur de 50, considérée comme le seuil d'alerte, ce qui confirme l'accélération de la circulation virale sur la région (le 15/09, il était de 52,3).

13:12 - Qui pourra bénéficier des tests salivaires ? Face à l'urgence de réduire les délais d'attente des tests de dépistage du coronavirus, la Haute autorité de santé a donné son feu vert vendredi à l'utilisation de tests salivaires, indique LCI. Néanmoins, ils ne pourront être utilisés que chez les personnes présentant des symptômes du Covid-19. Interrogé mardi devant la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion du Covid-19, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a indiqué que ces tests salivaires seront probablement mis en place début octobre, précise le média.