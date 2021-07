"Covid en France : 4e vague, contamination assurée sans vaccin... Le ton a changé"

CORONAVIRUS. Le Covid circule et le nombre de nouveaux cas augmente à nouveau en France. Désormais, les autorités sanitaires pointent les risques pour tous de ne pas se faire vacciner rapidement.

Carte du coronavirus en France L'essentiel L'épidémie de Covid en France rebondit déjà en France. Depuis plusieurs jours, le nombre de nouveaux augmente et le taux d'incidence également. Pour l'instant, il s'agit d'un frémissement, la hausse est légère et la circulation du virus encore contenue, mais force est de constater que la tendance n'est pas bonne.

Les autorités sanitaires mettent en avant que le risque de plus en plus prégnant d'un rebond épidémique significatif compte tenu de la propagation du variant Delta, souche nettement plus contagieuse.

Le ministre de la Santé a jugé qu'il fallait désormais durcir le ton. "L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet", a écrit hier Olivier Véran dans un court communiqué, appelant au bon sens et à la vaccination de tous les publics qui le peuvent. "Nous devons aller encore plus vite. C'est une course contre la montre qui se joue dans notre pays", a-t-il de nouveau souligné. "Les vaccins font chuter le risque de forme grave, y compris avec le variant Delta".

Le variant Delta ne serait donc pas étranger à se changement de tendance. Le dernier rapport hebdomadaire de Santé publique France confirme que la mutation progresse sur le territoire français tandis que le variant préoccupant Alpha perd de la vitesse. L'enquête Flash#11, du 8 juin, indique que la mutation "a fortement augmenté" passant de 0,8% dans la dernière enquête à 8,2%.

Invité samedi de BFMTV, le directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode a lancé l'alerte : "Personne n’y échappera. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta [...] même si elle a déjà été malade avec une précédente souche du virus". Des propos alarmistes, qui montrent que la menace est prise au sérieux.

Le gouvernement envisage très sérieusement de rendre la vaccination des soignants obligatoire. Dimanche dans le JDD, une centaine de médecins très écoutés par l'exécutif depuis le début de la crise l'ont expressément demandé "avant le début du mois de septembre". Une loi en ce sens pourrait être examinée "dès le mois de juillet", a indiqué le ministre de la Santé.

Le vaccin du Français Sanofi devrait être déployé en décembre, a fait savoir le président du laboratoire.

Vers une vaccination obligatoire des soignants L'info 1 du 5 juillet 2021. Le gouvernement ne veut pas se laisser propager une 4e vague de l'épidémie, qui viendrait ruiner les efforts pour la reprise économique, relancer la pression hospitalière et exposer les plus fragile à des nouveaux risques. Le ministère de la Santé a fait savoir qu'un projet de loi proposant l'obligation pour les personnels soignants serait sans doute examiné avant la fin du mois de juillet. Le professeur Alain Fischer, Monsieur Vaccin du gouvernement, a plusieurs fois fait savoir que cette obligation était aujourd'hui nécessaire, compte tenu du faible taux de vaccination chez les soignants. "Il y a encore des personnes vulnérables qui ne sont pas vaccinées, il faut trouver les moyens pour aller vers elles. Il y a un risque de forme grave […] C’est maintenant qu’il faut se vacciner pour être bien protégé à la rentrée", a-t-il déclaré sur France Info ce lundi 5 juillet. Et de pointer sans détour la vaccination obligatoire des soignants : "Le temps est arrivé, il faut que cette mesure soit mise en œuvre" Hier, François Bayrou, haut-commissaire au plan, est allé plus loin, se disant favorable à une obligation vaccinale pour tous les Français invoquant sa hantise "Pour se prémunir contre des mutations, il faut qu’on freine la propagation du virus et on ne peut freiner la propagation que par la vaccination", a-t-il affirmé, ne cachant pas sa crainte "qu’un jour une mutation fasse que le virus devienne extrêmement nocif pour les enfants".

Samedi 3 juillet 2021, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'augmenter. Les hospitalisations sont en baisse, avec 7 912 patients pris en charge, soit 132 de moins, et 1 102 personnes en réanimation, soit 21 de moins. Voici les dernières données :

5 783 654 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 006 de plus

111 152 décès au total (Ehpad compris), soit 17 de plus

84 679 décès à l'hôpital, soit 17 de plus

7 912 personnes actuellement hospitalisées, soit 132 de moins

1 102 personnes actuellement en réanimation, soit 21 de moins

79 nouveaux admis à l'hôpital (-39) et 17 en réanimation (0)

384 781 personnes sorties de l'hôpital, soit 165 de plus

Taux de positivité des tests : 0,81%, soit 0,03 point de plus

Taux d'incidence : 20,41 cas/100 000, soit 1,10 point de plus

Comme chaque jeudi, Santé publique France a dressé le bilan de la situation du coronavirus en France le 1er juillet 2021 dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, portant sur la semaine 25 (du 21 au 27 juin). L'organisation confirme que la tendance à la baisse s'est poursuivie mais dans une moindre mesure comparée aux semaines précédentes. La vaccination a elle aussi connu une baisse de régime notamment auprès des personnes âgées. Face à ce léger recul, elle rappelle la nécessité "de maintenir un haut niveau d'adhésion aux mesures de prévention", d'autant plus dans un contexte où le variant Delta progresse.

Les indicateurs en stagnation. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, étaient encore fin juin sur une tendance à la baisse, mais très ralentie, laissant présager la hausse actuelle. Le taux de positivité a été évalué à 0,8% en S25 (contre 0,9% en S24, soit -0,1 point). Quant aux taux d'incidence national il était de 19 pour 100 000 habitants en S25, encore en diminution par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (24 cas/100 000 habitants en S24, soit -23%). En Outre-mer, la situation reste préoccupante en Guyane. Le territoire présente les taux d'incidence, d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques les plus élevés de France, mais en une semaine, Santé publique France a noté une légère amélioration avec une baisse du taux d'incidence de 18 points (234/ 100 000 en S25 contre 285/100 000 en S24). En Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ce taux progressé de quelques points, mais reste contenu, seule l'île de l'océan Indien atteint les 140 cas/100 000 habitants.

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent encore un peu la tête de l'eau. Le nombre d'admissions baisse progressivement depuis la S15. La diminution du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations, observée depuis S15, s'est poursuivie en S25 : 957 patients contre 1 337 en S24, soit une baisse de 28%. En réanimation, cette diminution continue de s'observer avec 159 patients admis en S25 contre 227 en S24.

Concernant les variants préoccupants, au niveau national, sur la semaine du 21 eu 27 juin 2021, 8 1111 tests PCR et antigéniques ont fait l'objet de tests additionnels de criblages. Les résultats indiquent que le variant Delta se propage rapidement, il a était repéré dans 20,5% des tests criblées contre 10,5% en S24, il tend à devenir dominant dans la prochaines semaine à la place du variants préoccupant Alpha.

Le variant Alpha représente 77,4% des séquences interprétables dans les résultats de l'enquête Flash#11 contre 86,5 dans la Flash#10. Le variant préoccupant Beta, majoritaire à La Réunions représente 9,5% des résultats, 0,4% pour le variant Gamma, majoritaire en Guyane. Mais le variant Delta observe lui une importante augmentation, passant de 0,8% dans l'enquête Flash#10 à 8,2% dans la dernière en date, "du fait notamment d'une forte participation en Nouvelle-Aquitaine, où des clusters liés à ce variant étaient en cours d'investigation et où cette proportion atteignait 31%."

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et exhorte au respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "L'adoption systématique des gestes barrières demeure indispensable pour tous, même chez ceux qui ont été vaccinés. Il est essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19 s'isole immédiatement et réalise un test dans les plus brefs délais. Le maintien des activités d'identification des contacts et l'incitation à la vaccination, notamment des personnes à risque de développer des formes graves de la maladie, restent importants pour contribuer à maintenir à la baisse la dynamique de l'épidémie et lutter contre la diffusion des variants préoccupants."

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.