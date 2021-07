"Covid en France : le variant Delta "bientôt majoritaire", de nouvelles restrictions en vue ?"

CORONAVIRUS. La hausse des nouveaux cas de Covid-19 se poursuit en France. En cause, le variant Delta, en passe de devenir majoritaire dans l'Hexagone "dès ce week-end", selon Olivier Véran. Une prise de parole d'Emmanuel Macron est attendue dans les prochains jours.

Le variant Delta "bientôt majoritaire" en France "La situation est la suivante : le variant Delta, venu initialement de l’Inde, est en train de remplacer progressivement tous les autres virus." Ce vendredi matin, sur France Inter, Olivier Véran a confirmé ce que les courbes des indicateurs de l’épidémie de Covid-19 en France indiquaient déjà : la hausse des nouveaux cas de coronavirus en lien avec le variant Delta. "Il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays. Il entraîne une augmentation à nouveau des contaminations en France, et dans beaucoup de pays qui nous entourent", a précisé le ministre de la Santé. Près de 50% des nouveaux cas de Covid-19 en France seraient liés au variant Delta actuellement, selon le ministre, qui a confirmé une prise de parole du président dans la République dans les jours à venir. "Le président va s’exprimer prochainement, et nous aurons les réponses aux questions qui se posent légitimement", a-t-il indiqué. Ce vendredi, le Conseil scientifique a notamment recommandé dans son dernier avis d’instaurer des "mesures partielles de restrictions" dans les départements où il circule le plus, "y compris en juillet et août".

La vaccination doit s'accélérer L'épidémie de coronavirus continue de se propager dans l'hexagone, en partie à cause du variant Delta qui progresse dans de nombreuses régions françaises, et ce, malgré la vaccination. Face à cette recrudescence du nombre de cas, le gouvernement mise avant tout sur l'accélération de cette dernière. Il a, par exemple, ouvert des centres de vaccination dans les lieux de vacances plébiscités des Français. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme s'est par ailleurs exprimé, ce jeudi 8 juillet 2021 au micro de BFMTV, enjoignant les Français à rester en France durant l'été pour ne pas aggraver la situation : "Je lance cet appel à un été bleu blanc rouge (...) En France, on a tout". Ses propos viennent s'ajouter à ceux de Clément Beaune, ministre des Affaires européennes qui préconisait, sur le plateau des 4 vérités, de ne pas se rendre au Portugal où en Espagne, des pays qui font actuellement face à des flambées des cas de Covid-19 liées au variant Delta. Le personnel soignant est également pointé du doigt car, en étant exposé à des personnes à risque, ils deviennent des vecteurs de contamination, s'ils ne sont pas vaccinés. Aussi, le professeur Didier Raoult s'est exprimé, lors d'un déjeuner, ce jeudi 8 juillet 2021, en faveur d'une vaccination des soignants, estimant qu'il (sic, le personnel soignant) "qui est exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination". A ce jour, seulement "40% des aides-soignants ont reçu deux doses" de vaccin, "neuf généralistes sur dix ont reçu leur première dose" et dans les Ehpad, "59% des personnels de santé ont reçu une dose et moins de la moitié les deux doses", rappelle FranceTv.

4 442 nouveaux cas de Covid-19 ce jeudi Lire l'article CHIFFRES COVID. Dernier bilan du coronavirus en France Le mercredi 8 juillet 2021, à 19h40. En France, le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus continue d'augmenter, avec 361 nouveaux cas de plus par rapport à hier, ce qui représente 1 778 cas de plus que mercredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 3 020 cas, soit un peu plus de 1 000 par rapport à la semaine dernière. Il faut également noter une baisse du nombre de personnes hospitalisées en France : ils étaient 155 de moins qu'hier dans les services hospitaliers et 26 de moins par rapport à mercredi 7 juillet 2021, dans les services de réanimation. Les autorités sanitaires pourraient envisager, dans les prochains jours, un (re)durcissement des mesures sanitaires notamment en raison de la circulation du variant Delta dans plusieurs régions de l'hexagone. 5 799 107 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 442 de plus

111 284 décès au total (Ehpad compris), soit 25 de plus

84 811 décès à l'hôpital, soit 25 de plus

7 384 personnes actuellement hospitalisées, soit 155 de moins

971 personnes actuellement en réanimation, soit 26 de moins

100 nouveaux admis à l'hôpital (-40) et 26 en réanimation (-4)

385 720 personnes sorties de l'hôpital, soit 230 de plus

Taux de positivité des tests : 0,97%, soit 0,07 point de plus

Taux d'incidence : 27,16 cas/100 000, soit 2,44 points de plus

"Il faudra une troisième dose" pour les personnes vulnérables

L'info du 8 juillet (4). "Il nous faudra une troisième dose parce que les défenses immunitaires s’affaiblissent" a déclaré le Premier ministre, lors de son discours au Congrès annuel des villes de France, ce jeudi 8 juillet. Jean Castex s'est attardé sur les biens faits et la nécessité de la vaccination pour lutter contre le Covid-19 : "L’arme est connue, c’est la vaccination. On sait que les vaccins protègent, en tout cas qu’ils protègent contre les formes graves de la maladie, et c’est heureux. On sait que sans doute pour les plus vulnérables, qui ont été vaccinés les premiers, il nous faudra une troisième dose parce que les défenses immunitaires s’affaiblissent". L'injection d'une troisième dose de vaccin est envisagée uniquement pour les personnes âgées, les premières à avoir été vaccinées et les personnes vulnérables. L'idée n'est pas nouvelle, depuis plusieurs mois elle est évoquée mais les membres du gouvernement la présentent sérieusement depuis fin juin. Olivier Véran, ministre de la Santé a été le premier a indiqué, sur France Info : "Les plus âgés, bien que vaccinés, sont susceptibles de présenter une forme grave [...] avec un risque fortement réduit par le vaccin, mais quand vous avez 90-95 ans, votre système immunitaire répond moins bien. C'est pour ça qu'on envisage de faire un troisième rappel de vaccination à la rentrée pour les personnes âgées dans les Ehpad, peut-être faudra-t-il le faire pour booster leur immunité".

Quelles pistes pour endiguer la quatrième vague ?

L'info du 8 juillet (3). Si l'arrivée de la quatrième vague est inéluctable, l'enjeu pour les scientifiques est d'endiguer le phénomène pour éviter que le nombre de cas et de patients hospitalisés n'explose. Et le gouvernement réfléchit à certaines mesures permettant de faire du rebond épidémique une simple vaguelette. Hier à la sortie du Conseil de défense, Gabriel Attal, a annoncé la tenue exceptionnelle d'un autre conseil lundi 12 juillet, le gouvernement pourrait trancher lors de cette réunion. Plusieurs idées ont été mises sur la table : étendre l'utilisation du pass sanitaire, rendre la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé ou encore mettre fin à la gratuité des tests PCF de confort. Jean Castex a appelé les groupes parlementaires à réfléchir à l'utilisation élargie du pass sanitaire, Alain Fischer salue l'initiative mais suggère qu'il soit étendu largement aux "activités socioculturelles ou sportives", le médecin y voit un moyen d'inciter les jeunes à se faire vacciner. La vaccination, elle, pourrait devenir obligatoire pour les soignants, le gouvernement soulève la question depuis plusieurs jours alors que le rythme des injections ralentit et qu'à peine plus de la moitié des professionnels de santé sont vaccinés. Enfin, la troisième proposition est issue d'une recommandation de l'Académie de médecine pour arrêter de rembourser les tests PCR réalisés pour des "convenances personnelles". La mesure vise les personnes récalcitrantes à la vaccination qui ont recours aux tests pour voyager ou pour leurs activités personnelles conditionnées à la vaccination ou à la présentation d'un test négatif.

"Un sursaut des contaminations à partir de la mi-aout" selon Benjamin David

L'info du 8 juillet (2). La quatrième vague, quelle que soit sa puissance, devrait intervenir d'ici la fin de l'été. Le professeur Djillali Annane misait sur une augmentation du nombre de patients à l'hôpital "entre quatre à huit semaines" il y a quelques jours, et ce matin sur France Info, l'infectiologue Benjamin Davido a estimé qu'"on aura probablement un petit sursaut des contaminations et des hospitalisations à partir de la mi-août". Mais le médecin déplace le sujet sur l'avancée de la vaccination : "La vraie question c'est combien de pourcentage de Français seront vaccinés, auront eu un schéma vaccinal complet." Selon lui, "il faut rapprocher les doses" et revenir au schéma original avec un espacement de trois voire quatre semaines maximum entre les deux injections. Depuis quelques mois le délai entre les piqûres est plus long que celui initialement recommandé, cet ajustement a perms lorsque les doses n'étaient pas en nombre suffisant de vacciner plus massivement. Seulement si une dose protégeait correctement face à la mutation Alpha, elle ne suffit pas face au variant Delta. Aujourd'hui pour éviter un rebond épidémique important, il faut selon Benjamin Davido revenir rapidement au schéma initial : "Lorsqu'on a eu un schéma vaccinal complet avec deux doses, peu importe la marque du vaccin on est couvert pour des formes graves à plus de 90%, ce qui est extrêmement efficace, extrêmement robuste et qui va protéger l'hôpital et les Français" même contre le variant Delta.