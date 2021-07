"Covid en France : le variant Delta progresse, alerte à Paris"

CORONAVIRUS. Le variant Delta continue de circuler en France, où il est devenu majoritaire dans trois régions. À Paris, le taux d'incidence du Covid-19 a franchi le seuil d'alerte avec 54 cas pour 100 000 habitants.

Dernières actualités

Recevoir nos alertes live !

Le taux d'incidence en hausse à Paris L'actu du 7 juillet (1) - Le nombre de nouvelles contaminations repart à la hausse en Île-de-France, l'une des trois régions où le variant Delta du Covid-19 est devenu majoritaire, avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Nouvelle-Aquitaine. À Paris, le taux d'incidence est repassé au-dessus du seuil d'alerte, avec 54 cas pour 100 000 habitants, selon les données du site Covid Tracker. Il s'agit du premier département à franchir à nouveau ce seuil, après plusieurs semaines de baisse des indicateurs de l'épidémie partout en France. La circulation du variant Delta continue de progresser dans l'Hexagone. Le nombre de cas liés à cette mutation "double presque chaque semaine", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Garbiel Attal, lundi. "On est aujourd'hui à plus de 30% des contaminations qui sont liées au variant Delta. On a des exemples autour de nous qui montrent que cette situation peut être les prémices d'un redémarrage de l'épidémie", a-t-il prévenu.

3585 cas supplémentaires dans le bilan de ce soir Lire l'article CHIFFRES COVID. Le bilan du coronavirus en France, le 6 juillet 2021 Le mardi 6 juillet 2021, à 20h29. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus repart à la hausse en France. Le bilan de ce mardi rapporte 3 585 cas supplémentaires, soit 1 271 de plus que mardi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 2 534 cas, soit environ 700 de plus par rapport à la dernière semaine glissante. Les hospitalisations, qui étaient en baisse progressive ces dernières semaines, connaissent également un certain rebond, même s'il n'est pas encore alarmant. Il y a, par exemple 15 personnes supplémentaires admises à l'hôpital par rapport au même jour de la semaine dernière et une personne de plus en réanimation par rapport à la même période. L'ombre d'une quatrième vague continue de planer sur la France et elle est même, de plus en plus, prise au sérieux. 5 790 584 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 585 de plus

111 231 décès au total (Ehpad compris), soit 34 de plus

84 758 décès à l'hôpital, soit 34 de plus

7 637 personnes actuellement hospitalisées, soit 169 de moins

1032 personnes actuellement en réanimation, soit 45 de moins

149 nouveaux admis à l'hôpital (+12) et 30 en réanimation (0)

385 289 personnes sorties de l'hôpital, soit 276 de plus

Taux de positivité des tests : 0,89%, soit 0,02 point de plus

Taux d'incidence : 24,12 cas/100 000, soit 1,22 point de plus

Les rendez-vous de vaccination en augmentation Selon les données de Doctolib, les prises de rendez-vous pour une première injection de vaccin contre le Covid-19 ont augmenté de 40% sur la seule journée du lundi 5 juillet. Une hausse confirmée ce mardi par le ministère des Solidarités et de la Santé qui a indiqué avoir constaté une "légère augmentation de la demande" depuis la fin de la semaine dernière, "de l'ordre de 10% par rapport à J-7". Dans le détail, Doctolib a enregistré 200 316 rendez-vous ce lundi, contre un peu plus de 140 000 la semaine d'avant et 133 455 en moyenne sur sept jours. Sur ce volume, près de 17% des rendez-vous pris ce lundi pour une première injection concernaient des mineurs, et plus de 60% d’entre eux ont été pris par des personnes âgées de moins de 40 ans, selon les données de Doctolib. "On a encore besoin de susciter de la demande, on a encore beaucoup de marge par rapport au potentiel que l'on pourrait faire", a toutefois nuancé le ministère de la Santé, cité par Le Figaro. Au 5 juillet, 34 701785 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France, et 24 851 829 personnes ont un schéma vaccinal complet.

Deux autres variants sous surveillance Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est reparti légèrement à la hausse en France, en raison notamment de la circulation du variant Delta. Si les autorités sanitaires surveillent étroitement la progression de cette souche, deux autres variants pourraient représenter des menaces supplémentaires. Le premier, le variant Epsilon, est apparu pour la première fois en Californie. L’efficacité des vaccins serait moindre face à cette nouvelle mutation, jusqu’à 2,4 fois moins efficace pour le vaccin de Moderna et 2,3 fois pour le vaccin de Pfizer. Ce variant est toutefois minoritaire dans l’État américain à ce jour. Le deuxième, le variant Lambda, s’est déclaré en Amérique du Sud, où il circule activement. Sa présence a également été détectée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Au total, cette souche circule dans une trentaine de pays. En France, une quinzaine de cas auraient été décelés, dont un en région Paca, rapporte La Voix du Nord. Le variant Lambda, comme le variant Delta, serait beaucoup plus contagieux et transmissible.