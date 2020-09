"Covid en France : nouvelles mesures à Lyon, surchauffe dans des hôpitaux... Le point par département"

CORONAVIRUS. Ce lundi 21 septembre, le préfet du Rhône annonce de nouvelles mesures préventives pour faire face au rebond de Covid. L'épidémie progresse de plus en plus vite en France, suscitant inquiétude et pression sur les hôpitaux. Les dernières infos.

09:55 - Le gouvernement ne table pas sur l'immunité collective Alors que le gouvernement a récemment changé de stratégie pour contrer la progression du Covid-19 en décidant de cibler davantage pour éviter des reconfinements, Gabriel Attal défend la position adoptée en affirmant qu'il ne s'agit pas de tabler sur l'immunité collective. "Aujourd'hui, on ne mise pas sur une circulation du virus. Nous, ce qu'on veut, c'est que le virus circule le moins possible parce que derrière il y a des vies, il y a des personnes qui peuvent se retrouver à l'hôpital", a expliqué le porte-parole du gouvernement, invité sur France Inter ce lundi. Et de concéder : "Il y a une certaine précarité dans cette situation dans l'attente d'avoir un vaccin ou un traitement, c'est certain".

09:38 - Près de 2 000 écoles fermées actuellement Invité ce lundi matin dans la matinale de RTL, Jean-Michel Blanquer a fait le point sur les écoles fermées pour cause de Covid-19. Selon les chiffres du ministre de l'Education, 2 000 sont actuellement fermées. Un chiffres qui est désormais amené à baisser, compte tenu du nouveau protocole sanitaire à l'école en vigueur dès mardi. "C'est un chiffre qui évolue tous les jours. Il va sans doute descendre en-dessous de 2 000 puisque l'application du protocole qui se base sur le fait que l'on voit maintenant que les enfants se contaminent très peu entre eux", confirme Jean-Michel Blanquer.

09:36 - La Vienne dans l'attente des mesures anti-coronavirus de la préfecture Alors que Matignon a signé hier le décret officialisant le passage de la Vienne en zone de circulation active du virus, le département est dans l'attente d'éventuelles nouvelles mesures préfectorales de protection sanitaire, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine. La prochaine étape est entre les mains de la préfecture de la Vienne qui doit dévoiler son plan de bataille, probablement dans les toutes prochaines heures pour une entrée en application à suivre, précise le média.

09:20 - "On veut que le virus circule le moins possible", dit le porte-parole du gouvernement "Par rapport au printemps dernier, on est capable d'avoir une vue beaucoup plus fine de la manière dont l'épidémie circule", insiste ce matin Gabriel Attal sur France Info, qui justifie le choix de l'exécutif de laisser les autorités locales - maires et préfectures - à prendre les mesures nécessaires pour endiguer le coronavirus dans les grandes agglomérations. Interrogé sur la volonté ou non du gouvernement de laisser une immunité collective se développer, il a répondu : "On ne mise pas dessus, ce qu'on veut c'est que le virus circule le moins possible". .@GabrielAttal plaide pour une gestion localisée du #virus : "Par rapport au printemps dernier, on est capable d'avoir une vue beaucoup plus fine de la manière dont l'épidémie circule"#le79inter pic.twitter.com/pa4aaCh85v — France Inter (@franceinter) September 21, 2020

09:11 - Nouveaux centres de dépistages au Covid en Île-de-France Les habitants de l'Île-de-France sont de plus en plus nombreux à solliciter des tests, et les capacités de dépistages ont du mal à suivre. Avec l'ouverture de 20 nouveaux centres, la situation devrait s'améliorer. "On pourra faire 500 à 1 500 tests par jour sur ces différents centres de dépistage", a fait savoir ce matin Aurélien Rousseau, le directeur général de l'ARS d'Île-de-France, sur franceinfo. "Depuis fin juin, on a fait une montée en puissance très importante du nombre de tests. On en faisait 45 000 par semaine fin juin, on en a fait 230 000 la semaine dernière", précise-t-il. Pour l'heure, peuvent s'y rendre le matin les personnes qui ont une ordonnance ou qui ont été déclarées cas contacts par l'ARS ou la CPAM, et les personnels soignants.

20/09/20 - 18:10 - Il n’est plus obligatoire de faire un test pour voyager entre Mayotte et la Réunion FIN DU DIRECT - Dès ce dimanche 20 septembre 2020, avec la fin de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte, BFMTV indique que les voyageurs en provenance de l'archipel n'ont plus besoin de présenter un test PCR pour prendre un vol en direction de la Réunion. Les voyageurs en provenance de la Réunion n'auront pas non plus besoin de test pour se rendre dans l’archipel, précise le média.

20/09/20 - 17:53 - La seconde vague du coronavirus est-elle arrivée en Europe ? Interdiction des rassemblements de plus de six personnes en Angleterre, un Parlement européen qui refuse de se déplacer à Strasbourg placée en zone rouge… Comme le suggèrent ces mesures restrictives qui s'accumulent, l’épidémie de coronavirus semble repartir sur le Vieux continent,. Mais doit-on considérer qu’il y a réellement une nouvelle vague dans les pays européens ? Si l’on regarde les courbes des hospitalisations liées au Covid-19, on s’aperçoit que certains pays sont sur une tendance ascendante assez forte par rapport à la première vague de l’épidémie, comme le démontre Ouest France. En Autriche, par exemple, le pays compte plus du double des hospitalisations par rapport à juin. Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré, dimanche 13 septembre, que le pays était “au début de la seconde vague”.

20/09/20 - 17:35 - La pandémie de coronavirus inquiète en Guadeloupe Si la situation sanitaire s’améliore en Guyane et à Mayotte, le Covid-19 s’intensifie en Guadeloupe, rapporte franceinfo. L’archipel est en effet dans le peloton de tête des départements avec la prévalence la plus élevée au coronavirus. Le média détaille que les autorités ont renforcé les mesures. Bars et restaurants ferment par exemple à 22 heures. Le gouvernement envisage même de fermer les bars et d’interdire les rassemblements si la situation sanitaire ne s’améliore pas en Guadeloupe, rajoute franceinfo.

20/09/20 - 17:17 - Les quatre mois à venir seront-ils les plus durs ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé jeudi 10 septembre le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Au micro de LCI, celui-ci a estimé que "les quatre mois qui viennent seront probablement les plus difficiles". Et pour cause, selon lui, "on peut imaginer qu’à partir du premier trimestre 2021, que la médecine, au sens traditionnel du terme, reprenne, avec un traitement préventif et l’arrivée d’un vaccin, qui serait efficace à 50% ou 60%".