"Covid en France : plus de 150 morts, plus de 13 000 cas... Un bilan inédit"

CORONAVIRUS. Santé publique France a dévoilé son dernier bilan vendredi 18 septembre. Plus de 150 morts et 13 000 nouveaux cas sont à déplorer. Emmanuel Macron a évoqué le Covid-19 ce vendredi, assurant que les Français allaient devoir vivre avec encore "plusieurs mois".

CORONAVIRUS. Les compteurs s'emballent sur le front du Covid-19 en France avec ce vendredi 18 septembre plus de 13 000 cas et 122 décès recensés en 24 heures. Avec l'actualisation des données des Ehpad, ce sont même 154 morts de plus qui sont déplorées...

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus vendredi 18 septembre. On compte plus de 13 000 nouveaux cas : un bilan inédit. Le nombre de morts est en hausse, avec plus de 150 décès ces dernières 24 heures.

20:47 - La Haute autorité de santé donne son feu vert pour les tests salivaires Son avis était attendu. Ce vendredi, la Haute autorité de santé a donné son feu vert pour que des tests salivaires soient réalisés pour dépister le Covid-19, indique BFMTV. Hier, l'autorité publique scientifique avait annoncé qu'elle rendrait son avis "quant à la pertinence du recours aux tests salivaires dans la stratégie de prise en charge de la maladie Covid-19", précisant la déclaration faite par Olivier Véran.

20:28 - Quelle est la situation en Île-de-France ? D'après Santé publique France qui a publié son dernier bilan vendredi, en Île-de-France, 7938 personnes sont mortes du coronavirus, soit 86 de plus en 24 heures et 32612 sont sorties de l'hôpital, soit 440 de plus qu'hier. Le nombre de personnes hospitalisées est de 2311 patients, avec 414 nouveaux admis dans les dernières 24 heures.

20:16 - 76 morts en Essonne ces dernières 24 heures Selon le dernier bilan du 18 septembre, en Essonne, 637 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie du coronavirus, soit 76 de plus en 24 heures. Le nombre de personnes hospitalisées est de 232 patients, avec 267 nouveaux admis.

20:02 - Emmanuel Macron : "Nous n'avons qu'une chose à faire : nous battre" À l'issue d'une visite à Condom, dans le Gers, consacrée aux Journées du patrimoine vendredi, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'épidémie du Covid-19 : "Nous n'avons qu'une chose à faire: nous battre, nous battre, nous battre" sur les fronts sanitaire, économique et social, rapporte BFMTV. Et d'ajouter : "La rentrée est dure. [...] Au cas par cas, il faut regarder et partout où nous pouvons nous battre, nous nous battons (...) pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune fatalité, aucune entreprise ou investisseurs qui n'utilisent le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte."

19:43 - Plus de 150 morts ces dernières 24 heures Le nombre de décès est en hausse : 31 000 au total (Ehpad compris) vendredi, soit 154 de plus qu'hier. À l'hôpital, on compte 20 689 morts, soit 122 de plus que jeudi. 32 décès de plus ont été enregistrés en Ehpad depuis mardi, ce qui explique la différence.

19:31 - Plus de 13 000 nouveaux cas de coronavirus Le bilan de Santé publique France de ce vendredi est tombé. Plus de 13 000 nouveaux cas ont été recensés. Il y a eu 428 696 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) depuis le début de la crise du coronavirus, soit 13 215 de plus qu'hier, très exactement. Un bilan inédit.

19:22 - Strasbourg au bord de la saturation À l'hôpital de Strasbourg, près de 200 passages par jour aux urgences sont constatés et les admissions sont en hausse, indique LCI. Le personnel craint un afflux massif de personnes contaminées dans les semaines à venir. Christian Prud'homme, secrétaire Général FO des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, explique la situation : "L'hôpital est plein car nous soignons actuellement les patients qui n'ont pu l'être pendant la période covid. La difficulté, c'est que nous avons plus de cent lits fermés par manque de personnels soignants, médecins ou infirmiers."

19:04 - Le Covid-19, plus meurtrier que la canicule de 2003 L'épidémie du Covid-19 a été plus meurtrière que la canicule de l'été 2003, révèle l'Insee ce vendredi. Au printemps 2020, il y a eu une surmortalité d'environ 27 000 décès par rapport aux années précédentes, contre une surmortalité de 15 000 décès pendant l'épisode de chaleur d'août 2003. Il est cependant à noter que la période de canicule n'a duré que 24 jours. Dans les deux cas, les personnes âgées sont celles qui ont été le plus touchées par l'augmentation du nombre de décès.

18:52 - Huit cas de Covid-19 détectés à l'Assemblée nationale Huit cas de Covid-19 ont été détectés à l'Assemblée nationale ces derniers jours, parmi les députés, collaborateurs ou personnels de l'institution, d'après des sources parlementaires dont Europe 1 rapporte les propos. Ces personnes ont été testées au cabinet médical du palais Bourbon, où le port du masque et les gestes barrières sont généralisés. Au printemps déjà, certains parlementaires étaient grièvement touchés.

18:46 - Prime Covid : grève reconduite pour les salariés de Biofusion En grève depuis mardi, les salariés des 20 laboratoires Biofusion (Groupe Inovie) du Lot, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, ont décidé ce vendredi de reconduire leur mouvement de grève pour la semaine prochaine. Ces derniers réclament notamment une revalorisation de leur prime Covid, indique l'AFP dont BFMTV se fait l'écho. À raison de deux rencontres par jour, les négociations entre grévistes et direction se poursuivent mais n'avancent guère.

18:32 - Se faire vacciner contre la grippe pour ne pas se tromper de symptômes ? Interrogées par National Geographic, deux expertes en maladies infectieuses alertent sur l’importance de se faire vacciner contre la grippe en cette période d’épidémie de Covid-19 pour éviter les erreurs de diagnostic. "Les symptômes de la grippe et de la COVID-19 se ressemblent tellement que l'un des défis auxquels nous sommes confrontés cette année est de diagnostiquer correctement et rapidement les patients", explique ainsi l'une d'entre elles, Lisa Maragakis, directrice du service de prévention des infections de l'université Johns-Hopkins.

18:15 - Les rassemblements de plus de 10 personnes déconseillés en Île-de-France L’Agence régionale de santé Île-de-France a recommandé ce vendredi d’éviter les rassemblements de plus de dix personnes pour lutter contre l’aggravation de l’épidémie de Covid-19. Un nombre significatif de foyers épidémiques trouve son origine dans le cadre familial ou amical. Il appartient donc à chacun de protéger ses proches en reconsidérant l'organisation de rassemblements privés, dès lors qu'ils comprennent plus de dix participants", a précisé l’ARS.

17:59 - 3 716 décès dans le Grand Est Au total, depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 3 716 personnes sont décédées des suites d’une infection à la Covid-19, dont 5 supplémentaires entre mercredi et jeudi. La Moselle comptabilise le plus grand nombre de victimes, avec 865 décès au total.

17:46 - Le point sur les hospitalisations en Île-de-France Au 17 septembre, 2 419 personnes étaient toujours hospitalisées pour une infection à la Covid-19 en Île-de-France. Les Hauts-de-Seine concentrent le plus grande nombres d’hospitalisations, avec 516 patients pris en charge, contre 128 en Seine-et-Marne, 228 dans les Yvelines, 230 dans le Val-d’Oise, 235 en Essonne, 314 dans le Val-de-Marne, 362 à Paris et 406 en Seine-Saint-Denis.

17:30 - 89 établissements scolaires fermés en France Selon un communiqué de presse du ministère de l’Éducation nationale, diffusé ce vendredi, 89 établissements scolaires sont actuellement fermés en France pour cause de coronavirus, soit 0,14%. Dans le détail, 23 d'entre eux se situent à Lille, 12 à Toulouse et 11 à Aix-en-Provence-Marseille, rapporte LCI.

17:14 - Sciences-Po Paris ferme ses portes La direction de Sciences-Po Paris a annoncé ce vendredi la fermeture de l’établissement jusqu’au 4 octobre, après la détection d’une quarantaine de cas de Covid-19 parmi les étudiants, rapporte BFM Paris. "Nous travaillons actuellement avec l’ARS d’Île-de-France à l’organisation d’une campagne de tests virologiques (PCR) qui seront proposés aux publics étudiants les plus exposés, ainsi qu’à l’ensemble des salariés", a précisé la direction.

17:01 - Un deuxième contrat pour l’accès à un vaccin potentiel Ce vendredi, la Commission européenne a annoncé avoir signé un deuxième contrat avec le laboratoire pharmaceutique Sanofi-GSK, qui permettra à tous les États membres de l’UE d'acheter jusqu'à 300 millions de doses d’un potentiel vaccin contre la Covid-19. "Des accords seront conclus prochainement avec d'autres sociétés, ce qui nous permettra de constituer un portefeuille diversifié de vaccins prometteurs reposant sur différents types de technologies", a précisé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

16:45 - Deux départements en zone rouge en Occitanie L’Agence régionale de santé Occitanie a placé l’Aveyron et le Tarn en zone rouge en raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans ces départements. Au total, 8 départements sur les 13 que compte la région sont en "zone rouge" : la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault le Gard, et désormais, l’Aveyron et le Tarn.

16:26 - Les lunettes, une protection contre le virus ? En Chine, des médecins de l’hôpital de Suizhou, dans le centre du pays, ont analysé le profil de 276 malades du Covid-19 et ont établi que seulement 16 d’entre eux présentaient un trouble de la vision les obligeant à porter des lunettes. Selon cette étude, le port des lunettes pourrait jouer un rôle dans la protection contre le coronavirus en agissant en rempart contre les gouttelettes et en réduisant la zone du visage qu’il est possible de toucher avec ses mains.

16:14 - La situation en Nouvelle-Aquitaine Sur les 12 départements que compte la Nouvelle-Aquitaine, quatre sont placés en situation de vulnérabilité élevée (les Landes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et la Vienne) et six en vulnérabilité modérée (la Corrèze, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Haute-Vienne et les Deux-Sèvres), a indiqué l’Agence de santé régionale dans son dernier bilan. Les départements de la Charente-Maritime et de la Creuse sont, eux, en vulnérabilité limitée.

16:01 - Plusieurs cas détectés dans un collège du Haut-Rhin Selon l’Agence régionale de santé Grand Est, quatre cas de Covid-19 ont été diagnostiqués parmi les élèves de 3e du collège de Volgelsheim, dans la région de Colmar (Haut-Rhin). Les classes de ce niveau ont été fermées et tous les élèves, 153 au total, ont été renvoyés chez eux pour une dizaine de jours, rapportent les DNA.

15:49 - Plan blanc déclenché dans des hôpitaux de Loire et d’Ardèche Alors que la circulation du Covid-19 a fortement augmenté dans le Roannais (Loire) et au nord de l’Ardèche, plusieurs hôpitaux en tension dans ces départements ont déclenché le plan blanc, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est de permettre aux personnels hospitaliers de s’organiser pour faire face à l’afflux de nouveaux patients contaminés.

15:39 - Une progression du virus chez les 75 ans et plus Si les jeunes âgés de 20 à 30 ans restent actuellement les plus touchés par la propagation du Covid-19, Santé publique France observe ce vendredi une progression "ces dernières semaines chez les 75 ans et plus", soit 45% de nouveaux cas en plus dans cette tranche d’âge.

15:27 - Nouveau décès à l’hôpital de Bourges Alors qu’un cluster a été détecté au sein d’un Ehpad de Bourges, l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a confirmé le décès d’un homme de 84 ans des suites d’une infection à la Covid-19, sans préciser si la victime était ou non un résident de cet Ehpad, rapporte Le Berry républicain. Il s’agit du quatrième décès en une semaine depuis la reprise de la circulation du virus.