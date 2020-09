"Covid en France : quels sont les nouveaux départements en zone rouge ?"

CORONAVIRUS. Un nombre record de nouveaux cas était recensé samedi (+ 13 498 en 24 heures). 13 nouveaux départements ont été placés en zone de circulation active du virus ce dimanche. Les semaines à venir seront décisives pour éviter une surcharge des hôpitaux. Toutes les infos ci-dessous.

11:23 - Le coronavirus évolue Les chercheurs s’y attendaient : en circulant chez l’être humain, le coronavirus a évolué depuis le début de la pandémie, comme le rapporte le site lactualite.com. En circulant chez l’être humain, le coronavirus évolue, et la surveillance de sa variabilité est un élément primordial de la prise en charge de la pandémie, comme le rapporte le média. En effet, elle permet non seulement de clarifier la façon dont le Covid-19 rend les gens malades, mais aussi de comprendre comment les humains répondent à l’infection. Prendre la mesure de cette variabilité est aussi central dans le contexte de la recherche vaccinale, conclut le média.

11:05 - 75 députés demandent à la population à se faire vacciner contre la grippe 75 députés de la majorité demandent à la population à se faire vacciner contre la grippe, comme le rapporte le Journal du dimanche, dans lequel leur tribune a été publiée. Selon les élus, à "l’approche de l'hiver, le risque est grand de voir s'entrechoquer le Covid-19 avec la grippe". Ils estiment dans leur tribune qu'il s'agit d'un "acte citoyen".

10:48 - "Faisons d'une catastrophe une opportunité" Roselyne Bachelot était l'invitée d'Europe 1, samedi 19 septembre. À l'occasion des Journées du patrimoine, la ministre de la Culture a dressé un état des lieux du paysage culturel, durement touché par l’épidémie, comme le rappelle Europe 1. Elle appelle aujourd'hui à transformer cette industrie pour la moderniser, et a notamment affirmé, comme le rapporte le média : "Faisons d'une catastrophe une opportunité."

10:30 - Les mois d’octobre et novembre, les plus durs à venir ? Constatant la recrudescence du nombre cas quotidiens de Covid-19, notamment en Espagne et en France, l’Organisation mondiale de la santé prévoit et redoute une augmentation de la mortalité cet automne en Europe, comme le rapporte le site de Futura Sciences. Les mois d'octobre et de novembre s'annoncent "plus durs" face à l’épidémie, précise le média. "Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée", a déclaré le directeur de la branche européenne Hans Kluge lors d'un entretien à l’AFP.

10:13 - 55 départements en "zone de circulation active du virus" Un nouveau décret, publié au Journal officiel ce dimanche 20 septembre 2020, place treize nouveaux départements en "zone de circulation active du virus", comme le rapporte Le Parisien. Il s'agit de l'Aveyron, le Calvados, le Doubs, l'Eure, le Gers, l'Indre-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Saône-et-Loire, le Tarn, la Vienne et le Territoire de Belfort.

19/09/20 - 20:45 - Pourquoi les 15 prochains jours seront décisifs pour la pandémie en Île-de-France ? FIN DU DIRECT - Le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) redoute "une vague" dans les hôpitaux franciliens, où 20% des services de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid-19, indique le Huffington Post. Il estime que les deux semaines à venir seront décisives pour éviter une nouvelle situation de tension. “Si on n’arrive pas à faire baisser ce nombre de contaminations dans quinze jours, c’est l’hôpital qui va subir une vague”, a-t-il expliqué sur franceinfo, vendredi 18 septembre. En théorie, la situation dans les hôpitaux devrait être moins critique que lors du pic de mars et avril, comme le précise le Huffington Post.

19/09/20 - 20:35 - "La seconde vague est là et il est temps de s’y préparer" Pour l’urgentiste François Braun, patron du puissant syndicat Samu-Urgences de France interviewé par Le Parisien, "la seconde vague est là et il est temps de s'y préparer". "Ce n'est pas le raz de marée qu'on a connu au mois de mars, les services de réanimation, globalement, ne sont pas saturés, mais on sent qu'on est à un point de bascule. L'AP-HP vient de réactiver son plan Blanc, Montpellier également…", a-t-il notamment déclaré au média.

19/09/20 - 20:22 - En Haute-Loire, jamais autant de malades hospitalisés depuis le 19 mai La Haute-Loire est un département "en niveau de vulnérabilité modérée", comme l’indique l’Agence régionale de santé (ARS) dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire paru vendredi 18 septembre. Le Progrès indique que cela est une relative bonne nouvelle comparé à sa voisine de la Loire, où la tendance se dégrade depuis quinze jours. En revanche, le média précise que le nombre d'hospitalisations en raison du coronavirus a bondi depuis une semaine. De deux malades seulement le 14 septembre, on est passé à 19, comme il y a quatre mois pile (le 19 mai).

19/09/20 - 20:05 - Soirées dansantes, pots et cocktails vont être interdits en Indre-et-Loire Alors que le département de l’Indre-et-Loire vient de passer en "zone rouge" de propagation du virus, la préfecture a décidé de prendre de nouvelles mesures restrictives, ce samedi 19 septembre 2020, rapporte Europe 1. Désormais, le média précise que certains rassemblements festifs comme les apéritifs et soirées étudiantes seront interdits. À partir de lundi 21 septembre seront ainsi interdits "les soirées dansantes et les soirées organisées par les communautés étudiantes", "les buvettes, apéritifs, vins d'honneur, cocktails, goûter et 'pots' avec consommation statique en position debout", "les buvettes dans les espaces clos sans accueil assis" ainsi que "les consommations partagées (planches, snacking, etc.)", comme le détaille le média.

19/09/20 - 19:48 - Mise en place d'une charte pour mieux aider le personnel soignant L'Organisation mondiale de la santé a dévoilé une charte visant à mieux protéger le personnel soignant face aux risques de contamination au Covid-19. "Les taux d'infection parmi les soignants sont bien plus élevés que ceux parmi le reste de la population", rappelle l'OMS ce jeudi. Développée en cinq axes, la charte vise à : Etablir des synergies entre la sécurité du personnel de la santé et les politiques de sécurité des patients.

Elaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de santé et de sécurité au travail du personnel soignant.

Protéger le personnel soignant de la violence sur le lieu de travail.

Améliorer la santé mentale et le bien-être psychologique.

Protéger le personnel soignant des dangers physiques et biologiques.

19/09/20 - 19:30 - Qu’est-ce que le plan blanc qui a été réactivé ? Face à l'afflux de patients atteint par le coronavirus, l’Agence régionale de santé d'Île-de-France et le CHU de Montpellier ont activé leur plan blanc pour mieux répondre à la situation, rapporte RTL. Mais qu’est-ce qu’un plan blanc ? Le niveau 1 du plan blanc, déclenché par l'établissement hospitalier, l'ARS ou sur demande du préfet du département, permet de rationaliser et d'organiser les moyens disponibles dans l'hôpital en cas d'afflux massif de victimes, rapporte le média. Chaque établissement dispose d'un plan blanc. Concrètement, le média détaille qu’il consiste à rappeler le personnel et les externes de médecine, à le concentrer dans certains services (en l'occurrence de maladies infectieuses et de réanimation), à rouvrir des lits dans les services concernés, ou encore à déprogrammer des opérations non urgentes.

19/09/20 - 19:12 - 25 nouveaux décès en 24 heures Le dernier bilan officiel, publié par Santé publique France, fait état de 442 194 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 13 498 de plus. Du côté des décès, 31 274 sont recensés au total (Ehpad compris), soit 25 de plus. 20 714 décès ont eu lieu à l’hôpital. Le taux de positivité des tests augmente de 0,2% et monte ainsi à 5,6%. 1 005 clusters sont en cours d'investigation, soit 58 de plus. 89 départements sont en situation de vulnérabilité, soit 3 de moins.

19/09/20 - 19:10 - Neuf nouveaux cas de Covid-19 chez les résidents d'un Ehpad du Puy-de-Dôme Le nombre de cas de Covid-19 chez les résidents de l'Ehpad Les Rives d'Allier à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) s'élève ce samedi 19 septembre à 22, dont trois hospitalisations, rapporte La Montagne. 13 cas étaient recensés le mardi 15 septembre 2020. Les contaminations augmentent également au sein du personnel de l'Ehpad. Mardi 15 septembre, ils étaient sept à avoir été testés positifs au Covid-19. Si le nombre précis de personnes contaminées parmi le personnel n'a pas été précisé, quelques cas nouveaux sont apparus depuis, précise le média.

19/09/20 - 18:53 - 64 décès dans les Ehpad de l'Yonne ces six derniers mois Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 637 cas de Covid ont été signalés parmi les résidents des Ehpad de l’Yonne, ainsi que 473 cas chez les personnels soignants. En Bourgogne Franche-Comté, l'épidémie a fait 649 victimes en Ehpad. Le média L’Yonne Républicaine précise que depuis le 1er mars, l’épidémie de Covid-19 est la cause de 64 décès dans les Ehpad de l’Yonne (sur une population totale moyenne de 5 600 résidents), selon les données diffusées par Santé publique France. Sur la même période, le média détaille que 12 décès ont été recensés dans la Nièvre, 41 dans le Jura, 47 en Haute-Saône, 70 dans le Territoire de Belfort, 90 en Saône-et-Loire, 116 en Côte-d’Or et 209 dans le Doubs.