"DIRECT. Coronarius : une 2e vague inéluctable en Europe, y compris en France ?"

CORONAVIRUS. Pour le conseil scientifique, un retour de l'épidémie à l'automne est "extrêmement probable". Les autorités sanitaires jugent "très préoccupante" la situation en Guyane et notent que "le virus continue à circuler sur le territoire".

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué, lundi 22 juin, par le ministère de la Santé. D'après les données des autorités, la situation sanitaire en France est la suivante :

29 663 décès au total (Ehpad compris), soit 23 de plus

19206 décès à l'hôpital, soit 23 de plus

(Décès en Ehpad non communiqués)

9693 hospitalisations en cours, soit 130 de moins

701 personnes actuellement en réanimation, soit 14 de moins

74612 personnes sorties de l'hôpital, soit 240 de plus

83 clusters en cours d'inverstigation, soit 2 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 103995 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 142 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 16 admissions en réanimation.d à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 48 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 5 admissions en réanimation.

Le Conseil scientifique sur le coronavirus estime qu’un retour en force de l’épidémie à l’automne est "extrêmement probable". Dans une note rendue public ce lundi, l’instance affirme que le faible taux d’immunité collective, l’évolution de l’épidémie dans d’autres régions du monde et les leçons des précédentes pandémies grippales vont dans ce sens. "Une intensification de la circulation du SARS-CoV-2 dans l'hémisphère nord à une échéance plus ou moins lointaine (quelques mois, et notamment à l'approche de l'hiver) est extrêmement probable", écrit le Conseil scientifique.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de Covid-19 "continue de s'accélérer dans le monde". "Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours", ajoute l'OMS.

Dans son communiqué du 22 juin, la Direction générale de la santé rappelle que "le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux 'clusters'". La situation en Guyane est jugée "très préoccupante" par les autorités. Une augmentation du nombre de cas est visible ces derniers jours et un reconfinement est envisagé par Matignon.

Déjà en mai, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies affirmait que l'Europe devait se préparer à une deuxième vague d'épidémie de coronavirus. La seule question, selon l'organisme, était de savoir "quand et de quelle ampleur".

En Allemagne, 1 300 cas de Covid-19 ont été détectés dans le plus grand abattoir d'Europe, dans la ville Gütersloh, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Du jamais-vu dans la région, selon les autorités. Cela représente un "énorme risque pandémique", pour le le ministre-président du Land, Armin Laschet, cité par Le Monde, bien qu'"il n'y [ait] pas, à ce stade, de risque de transmission significative" au reste de la population". Des voix politiques s'élèvent ainsi pour procéder à un nouveau confinement de la population. Mais la décision serait trop prématurée pour l'institut de santé publique Robert-Koch tant que le nombre de cas reste circonscrit au sein du foyer épidémique.

La région de Lisbonne au Portugal avait déjà mis en place un mini-reconfinement début juin, et le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, lundi 22 juin. Les cafés et commerces doivent fermer dès 20 heures. Les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, au lieu de 20 personnes auparavant. Entre le 21 mai et le 21 juin, 9 221 nouvelles infections au Covid-19 ont été découvertes, dont une grande majorité dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage.

À Pékin, le gouvernement chinois a détecté 220 malades, dont 22 nouvelles contaminations en 24 heures. Depuis une semaine, la capitale abrite un foyer épidémique de coronavirus et des quartiers sont de nouveau confinés.

En Corée du Sud, les autorités affirment, lundi 22 juin, qu'elles font face à une "deuxième vague" de coronavirus. Les contaminations se multiplient dans la région de Séoul, la capitale depuis le pont du début du mois de mai.

