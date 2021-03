"Direct. Coronavirus : 314 nouveaux décès, Macron consulte des médecins"

CORONAVIRUS. La tension hospitalière ne faiblit pas en France, et les médecins appellent à de nouvelles restrictions. Alors que 314 nouveaux décès sont recensés ce mardi, le président devrait annoncer de "nouvelles décisions".

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan chiffré du coronavirus en France, 29 975 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrées en 24 heures. On reste donc sur une grosse tendance à la hausse, puisque cela représente 6 673 cas de plus que mardi dernier. Le nombre de décès est également en hausse : sur 24h, on a 40 décès de plus ce mardi que mardi dernier. Au total, 408 décès sont comptabilisés, Ehpad compris. Enfin, une hausse des nouvelles entrées est observée encore ce soir : +195 entrées à l'hôpital par rapport à mardi dernier et +14 en réanimation.

19:12 - L’épidémie de Covid-19 gagne du terrain dans le Nord Selon les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé (ARS), l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain dans le Nord, notamment dans le Cambrésis, rapporte actu.fr. Selon les chiffres publiés par l’ARS ce mardi 16 mars 2021, l’incidence a bondi de près de 40 points en une semaine. Cette circulation n’est toutefois pas la même dans tous les territoires. Ainsi, dans le Nord, on constate une forte circulation du coronavirus (avec un taux d’incidence supérieur à 500) dans le Cambrésis. Parallèlement, la situation dans les hôpitaux continue de se dégrader.

18:45 - Quelle évolution du coronavirus à Amiens Métropole ? La situation du territoire d’Amiens Métropole, qui recense 179 971 habitants, si elle n’est pas la pire du département samarien, demeure préoccupante en termes de données sanitaires, rapporte Le Courrier Picard. Les dernières données liées au Covid-19 datent du mardi 16 mars et concernent la période du 6 au 12 mars. 543 tests ont été positifs au coronavirus sur les 6 689 effectués. Le taux d’incidence s’élève à 302 pour 100 000 habitants, soit un taux de positivité de 8,2 %, rajoutent nos confrères.

18:25 - En région PACA, des transferts de patients Covid-19 désormais quotidiens Les transferts de malades atteints du coronavirus vers d'autres régions s’intensifient, comme le rapporte France 3 Régions. Avec un taux d'occupation de 92%, les services de réanimation des hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont notamment saturés, précise le média. "Sans cette politique, on serait complètement saturés, commente la direction de l’hôpital d’Avignon, ça nous permet de garder une offre de soin correcte."

18:00 - Une "légère aggravation" en Moselle Après plusieurs semaines d'amélioration, la Moselle connaît une "légère aggravation" de la situation sanitaire selon le préfet, Laurent Touvet. Le taux d'incidence figure parmi les indicateurs en hausse avec désormais 265 cas pour 100 000 habitants, mais il rassure et explique que "le taux de positivité reste faible, autour des 5%, c'est relativement peu". Les semaines précédentes ont permis de maintenir le situation sous contrôle dans les hôpitaux bien que "la pression hospitalière reste soutenue" rappelle la déléguée territoriale de l'ARS. Les chiffres du 15 mars, de Santé publique France font état de 560 personnes hospitalisées et de 100 patients en réanimation.

17:17 - La HAS donne son feu vert aux autotests La Haute autorité de Santé donne son feu vert pour l'utilisation des autotests par prélèvement nasal. Facile d'utilisation, le test pourra être utilisé sur des personnes sans symptômes et de plus de 15 ans. Il permettra d'obtenir des résultats entre "20 à 30 minutes" souligne Dominique le Guludec, présidente de la HAS. Dimanche, le Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, indiquait que les autotests seraient commercialisés "dès la fin de la semaine" dans les supermarchés et les pharmacies.

16:28 - Les évacuations se poursuivent en PACA, six patients transférés ce marid Les services de réanimation sont occupés à 92% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour accueillir tous les patients, des évacuations continuent de s'organiser vers les régions moins touchées, surtout l'Occitanie et la Bretagne. Ce mardi, ce sont six malades qui ont été transférés depuis les hôpitaux de Nice, Fréjus, Avignon et Aix-en-Provence, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une dizaine sont encore attendues dans le courant de la semaine.

15:45 - Jean Castex : "Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague" "Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, caractérisée par des variants nombreux, où le variant dit britannique prend une place de plus en plus importante" a indiqué Jean Castex devant l'Assemblée nationale. La situation en Ile-de-France, le variant britannique devenu majoritaire et l'apparition du variant breton sans gravité ou transmissibilité accrue mais pouvant échapper aux tests PCR, marquent un nouveau tournant dans l'épidémie un an, jour pour jour, après le début de l'épidémie.

15:16 - Les Côtes d'Armor renforcent les mesures sanitaire pour trois semaines En un mois la situation de les Côtes d'Armor a eu le temps de détériorer, de 60 cas à la mi-février, le taux d'incidence est passé à 131 cas au 12 mars. Et voilà qu'un nouveau variant plus difficile à détecté s'ajoute à l'équation. S'il ne présente "ni à une gravité ni à une transmissibilité accrue par rapport au virus historique", il peut participer à la circulation de virus et échapper aux tests de dépistage. Le préfet du département a donc décidé d'augmenter les mesures sanitaires pour trois semaines. Cela passe par un port du masque obligatoire pour tous les piétons, dès onze ans, et sur l'ensemble du territoire, un renforcement des contrôles et une accélération de la campagne de vaccination. 55 000 créneaux seront ouverts pour recevoir la première injection du vaccin, et des opérations massives de dépistage seront organisées.

14:11 - L'ARS Bretagne lance une enquête flash pour dépister le variant breton L'ARS Bretagne a indiqué lors de son point presse que le variant breton était susceptible de passer à travers les mailles du filet en échappant aux tests de dépistage classiques. Le directeur de l'ARS a également annoncé deux mesures : un traçage plus poussé et la mise en place d'une enquête flash avec des séquençages pour connaître la circulation du variant. + le traçage des cas contacts plus poussés

13:18 - 13 classes fermées à Saint-Nazaire Ce mardi, 13 classes sont contraintes de fermer à Saint-Nazaire, il s'agit de deux classes d'école primaire, deux dans des collèges et sept dans un lycée selon Ouest-France. Toutes survenues après une décision de l'ARS, un responsable explique : "La circulation du virus augmente, les variants sont plus contagieux, les autorités sont plus prudentes". Les élèves n'étaient pas malades mais cas contacts d'un membre de leur famille. Les établissements attendent les décisions de l'ARS et la confirmation qu'aucun nouveau cas ne soit détecté pour rouvrir leur porte.

12:23 - Le Conseil scientifique défend une stratégie "régionale" et "précoce" Le Conseil scientifique est sorti du silence, dans un avis du 11 mars, il préconise une stratégie "régionale" et "précoce" pour enrayer la progression du virus. Il s'agit de maintenir une surveillance de différents indicateurs pour anticiper la reprise épidémique et agir en amont avec des mesures de freinage ciblées pour éviter que le virus ne gagne du terrain. Contrairement à la stratégie actuelle qui, même si elle est territorialisée, ne déploie des mesures qu'une fois que le mal est fait, qu'une fois que les hôpitaux sont au bord de la saturation. Le Conseil scientifique avance que cette hypothèse présente l'avantage de "préserver le système de soins, garder la morbi-mortalité à des niveaux bas et limiter l'intensité et la durée des mesures contraignantes." Le défi majeur pour la mettre en place est l'adhésion des Français pour se soumettre à des mesures strictes alors que "la situation sanitaire ne s'est pas encore fortement dégradée".

11:34 - Livraison accélérée de 10 millions de doses Pfizer vers l'UE La Commission européenne a conclut avec les laboratoires Pfizer et BioNTech la livraison accélérée de 10 millions de doses pour l'Europe pour le deuxième trimestre, a indiqué Ursula von der Leyen, dans un communiqué. Ces doses sont prélevées sur les 100 millions sur lesquelles l'Europe dispose d'une option pour les troisième et quatrième trimestres. Cet ajout va permettre aux Etats membres de recevoir 200 millions de doses de vaccin lors du deuxième trimestre.

11:16 - "Les gens ne sont pas en danger" assure Oliver Véran au sujet d'AstraZeneca Olivier Véran soutient que les personnes vaccinées par AstraZeneca "ne sont pas en danger". La suspension du vaccin en France suscite davantage de nouvelles inquiétudes mais le ministre de la Santé maintient le discours des derniers jours et espère une reprise de la vaccination avec le sérum anglo-suédois. "Nous attendons pour jeudi après-midi, un verdict de la part de la communauté scientifique européenne nous permettant, je le souhaite ardemment, de reprendre la campagne" a-t-il indiqué ce matin.