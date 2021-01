DIRECT. Coronavirus : Castex prolonge le couvre-feu, toutes les annonces

COVID FRANCE. Jean Castex et d'Olivier Véran ont annoncé que les établissements et lieux de culture resteraient fermés plusieurs semaines encore. Et ont fixé de nouveaux objectifs de vaccination.

19:45 - Olivier Véran attendu à partir de 20h50 sur BFMTV Après la conférence de presse aux côtés de Jean Castex, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité exceptionnel de BFM TV ce jeudi soir. Il est attendu sur la chaîne d'information en continu à partir de 20h50.

19:26 - Pas de fermeture des écoles envisagées pour le moment Questionné sur le sujet ce jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que "la fermeture des écoles doit être envisagée en dernier recours". Et le Premier ministre de poursuivre : "Il faut vraiment que la situation soit gravissime pour fermer les écoles. Nous suivons tous les jours la situation des clusters, des contaminations dans les collèges, dans les lycées, où les dépistages vont être développés."

19:04 - À partir de quand pourra-t-on prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne ? Alors que les plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier, Olivier Véran a indiqué que deux moyens vont être mis en place pour prendre rendez-vous. Il s'agit d'un numéro de téléphone et d'un site internet. "Ces deux moyens seront disponibles le 14 janvier", a précisé le ministre de la Santé. Le premier permettra d'orienter le patient vers le centre de vaccination le plus proche de chez lui et le second, le site santé.fr, permettra de prendre rendez-vous directement en ligne.

18:57 - Voici le processus de vaccination simplifié Olivier Véran a également profité de l'une de ses prises de parole jeudi soir pour faire un point sur le processus de vaccination simplifié. "Le recul dont nous disposons nous permet de simplifier le parcours de la personne vaccinée. Le conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale nous y encourage", a-t-il détaillé, avant d'expliquer : "Si vous avez 75 ans ou plus, vous êtes libre d'aller consulter votre médecin mais ce n'est pas une obligation. Vous vous inscrivez par téléphone ou sur santé.fr. Sur place un médecin ou tout autre soignant vous posera quelques questions ou vous fera remplir un auto-questionnaire." Une fois le formulaire rempli, il sera possible de procéder à la vaccination. "Il faudra ensuite rester quinze minutes sur place avant de pouvoir rentrer" chez soi, a précisé Olivier Véran. À noter que sur les lieux de vaccination, il y aura "toujours" un médecin présent.

18:51 - Le rappel du vaccin Pfizer peut être différé "Les autorités sanitaires françaises viennent de valider un principe selon lequel il est possible, sans risque et sans perte d'efficacité, de différer la deuxième injection de Pfizer à six semaines au lieu de trois", a annoncé Olivier Véran. Le ministre de la Santé en a profité pour en dire davantage sur le second vaccin qui a récemment obtenu le feu vert de l'Union européenne : "50 000 premiers vaccins seront livrés dès lundi. En tout, nous attendons un peu plus de 100 000 vaccins Moderna en janvier, 500 000 en février, un million en mars et avril, plus de deux millions en mai en juin."

18:47 - 78 millions de doses des différents vaccins livrées avant l'été, affirme Olivier Véran "Il y aura aussi l'arrivée d'autres vaccins. Nous les espérons avant le mois de mars afin d'aller bien plus vite", a également indiqué le ministre de la Santé. Selon lui, 78 millions de doses (en tout) des cinq principaux vaccins seront livrées avant l'été.

18:44 - Au moins 25 000 personnes vaccinées contre le coronavirus ce jeudi C'est le chiffre du jour. Alors que mercredi déjà, 12 500 nouvelles vaccinations étaient revendiquées par le gouvernement, ce jeudi au moins 25 000 personnes ont été vaccinées, a annoncé Olivier Véran. Selon le ministre de la Santé, le rythme de livraison des vaccins a été accéléré et "nous avons multiplié par quatre le nombre d'hôpitaux livrés en vaccins". L'objectif désormais est d'atteindre un "rythme de croisière de plusieurs dizaines de milliers de vaccins par jour".

18:41 - "Le vaccin est sûr, les effets indésirables sont extrêmement rares", assure Olivier Véran Le ministre de la Santé a repris la parole. L'occasion de faire un point sur la fiabilité du vaccin contre le coronavirus alors que 38% des Français seulement se disent aujourd'hui prêts à se faire vacciner. "Le vaccin est sûr, les effets indésirables sont extrêmement rares, de l'ordre d'un patient pour 100 000 vaccinés, de nature allergique chez des personnes connues pour être très allergiques au point qu'elles ne sortent pas de chez elles sans un kit d'adrénaline", a tenu à insister Olivier Véran.

18:36 - Dès le 18 janvier, les plus de 75 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 Autre grande annonce du Premier ministre ce jeudi soir : "Les personnes âgées de 75 ans et plus pourront se faire vacciner à partir du lundi 18 janvier dans des centres de vaccination", a déclaré Jean Castex, précisant au passage que 300 de ces centres vont voir le jour, puis 600.

18:31 - Un million de personnes vaccinées en France d'ici la fin du mois de janvier ? C'est en tout cas ce qu'espère Jean Castex. Le Premier ministre a fait savoir qu'il souhaite que le pays soit en capacité de "vacciner un million de personnes, soit le même nombre que nos voisins européens" d'ici la fin du mois de janvier. Par ailleurs, après avoir insisté sur l'importance du recueil du consentement des personnes âgées en Ehpad, Jean Castex a fait savoir que la vaccination va également être ouverte aux personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisées.

18:28 - "Tout le monde ne pourra pas être vacciné tout de suite" Après avoir reconnu un début de campagne plus lent que dans les autres pays, Jean Castex a toutefois mis en garde : "Tout le monde ne pourra pas être vacciné tout de suite. Notre objectif est donc clair, et il l’a toujours été : vacciner en priorité, le plus vite possible, les 15 millions de personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques. Si nous parvenons à vacciner ces 15 millions de personnes, nous les aurons protégées du risque sanitaire et nous aurons protégé nos hôpitaux."

18:26 - "Jusqu’au 20 janvier, nous prolongeons le régime de couvre-feu à 20 heures" Mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient pouvoir réorganiser des dîners entre amis le week-end, "jusqu’au 20 janvier, nous prolongeons le régime de couvre-feu à 20h", a déclaré le Premier ministre. "Depuis samedi dernier, il a été avancé à 18 heures dans 15 départements où nous avons observé une reprise particulièrement sensible de la circulation virale, avec un taux d’incidence de plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Cette mesure s’appliquera au moins 15 jours", a-t-il également indiqué, avant d'annoncer que 10 départements supplémentaires, situés dans l'Est de la France, pourraient bientôt rejoindre la liste des territoires dans lesquels s'applique un couvre-feu dès 18 heures, à partir de dimanche.

18:23 - Pas de réouverture des bars et restaurants avant.. la mi-février, annonce Jean Castex Autre disposition pour lutter contre le coronavirus et la pression sur notre système de santé, la poursuite de la fermeture des restaurants et bars qui ne pourront rouvrir, au mieux, avant la mi-février, a fait savoir Jean Castex.

18:18 - Musées, cinémas.. "Tous les équipements aujourd'hui fermés le resteront jusqu'à la fin de ce mois" Face à "la pression sur notre système de santé" qui "reste élevée", Jean Castex a fait savoir qu'il nous faut d'abord retrouver "une dynamique de baisse". Pour y parvenir, des dispositions doivent être prises. La première ? "Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd’hui fermés, le resteront encore jusqu’à la fin du mois", a annoncé le Premier ministre. Et de développer : "Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Nous referons un point le 20 janvier prochain, afin d’examiner alors, en fonction de la situation sanitaire, s’il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d’une reprise de l’activité à partir de début février."

18:14 - 19 cas du variant britannique en France, "dont 2 dans des clusters à risque en Île-de-France et en Bretagne" Le ministre de la Santé Olivier Véran a pris la parole pour s'exprimer sur le variant britannique du coronavirus. Il "est considéré comme plus contagieux de l'ordre de 40 jusqu'à 70%", a-t-il informé. "À ce jour nous avons identifié 19 cas dont deux dans des clusters à risque en Île-de-France et en Bretagne", a-t-il également fait savoir, avant de remarquer : "Tous les laboratoires sont mobilisés pour traquer le variant. Ce jeudi et demain tous les tests PCR douteux pouvant suggérer qu'il s'agit du variant seront analysés sur nos plateformes pour dénombrer le nombre de cas. Une surveillance accrue est organisée dans les écoles. Et toute personne venant de Grande-Bretagne ou d'Afrique du Sud doit présenter un test PCR négatif."

18:11 - La fermeture des frontières avec le Royaume-Uni prolongée Face au nouveau variant britannique qui inquiète depuis plusieurs semaines maintenant et qui pourrait être "davantage" contagieux, tout comme le variant sud-africain, "nous avons immédiatement réagi pour que ces virus ne se propagent sur notre territoire", a assuré Jean Castex, qui a par ailleurs fait savoir que la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni est "prolongée jusqu'à nouvel ordre".

18:06 - "Le niveau des contaminations [..] a tendance à progresser depuis la mi-décembre" "Même si le virus circule légèrement moins en France que chez nos voisins, le niveau des contaminations reste élevé, et a tendance à progresser depuis la mi-décembre", a ainsi commencé par remarquer Jean Castex, alors qu'en moyenne 15 000 nouveaux cas par jour sont recensés.

18:02 - "2021 sera l'année de l'espérance" "C'est l'occasion aussi de vous présenter mes vœux." Le Premier ministre Jean Castex a commencé sa prise de parole en faisant part de ses vœux aux Français. Mais très vite, Jean Castex est revenu sur la question de l'épidémie, qui reste selon lui "élevée". "2021 sera l'année de l'espérance", a-t-il néanmoins tempéré.

18:02 - La conférence de presse de Jean Castex commence Jean Castex s'apprête à prendre la parole. Le chef du gouvernement préside une conférence de presse qui devrait durer 1h30. Suivez les principales annonces sur ce fil d'actualité et retrouvez l'intégralité de l'intervention du Premier ministre en tête d'article.