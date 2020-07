"DIRECT. Coronavirus : crainte d'un nouveau cluster à Lyon, les personnes nées au Maghreb surexposées"

CORONAVIRUS FRANCE. L'épidémie de coronavirus semble pour l'heure contrôlée en France, où la barre des 30 000 morts pourrait néanmoins être franchie prochainement. Alors que de nouveaux enseignements sur le Covid-19 émergent, plusieurs médecins s'inquiètent d'une 2e vague inévitable et peut être précoce...

Une nouvelle étude de l'Insee portant sur la mortalité liée au coronavirus en France livre des résultats aussi inédits qu'instructifs ce mardi 7 juillet. Selon cette étude, la surmortalité a atteint +25% en mars et avril 2020, autrement dit en plein coeur de l'épidémie, avec 129 000 décès enregistrés toutes causes confondues contre 102 800 pour la même période en 2019. Et la surmortalité des personnes nées à l'étranger. Elle s'élève en effet à +48% pour les personnes nées à l'étranger contre +22% pour les personnes nées en France. La mortalité est notamment beaucoup plus forte pour les personnes nées en Afrique, notamment au Maghreb (8300 décès) et en Asie (1600 décès), indique encore l'institut de statistiques. Selon l'Insee, la zone d'habitation et la taille des logements serait en cause, comme les professions de ces populations. Des "travailleurs clés" qui ont souvent poursuivi leur activité pendant le confinement (personnels de santé, pompiers ou forces de l'ordre, agents des transports publics, livreurs, agents de nettoyage...). L'utilisation des transports en commun est ainsi un autre facteur qui aura joué sur l'exposition de ces personnes au Covid-19 en particulier en Ile-de-France, région la plus fortement touchée par le Covid-19 (+92% de décès en mars-avril).

Ce mardi 7 juillet, l'inquiétude grandit par ailleurs à Lyon alors que six cas de Covid-19 ont été détectés au sein du groupe scolaire Gilbert-Dru (élémentaire et maternelle), situé dans le 7e arrondissement. L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un protocole pour isoler plusieurs dizaines d’élèves et de personnels de l'école qui devront respecter quatorze jours d’isolement, jusqu’au 13 juillet. Le dépistage de 450 personnes par test RT-PCR est aussi requis et toutes sont incitées "à respecter les mesures d’isolement pendant quatorze jours après le dernier contact, jusqu’au 13 juillet, même si les résultats des dépistages sont négatifs, des symptômes pouvant survenir jusqu’au 14e jour après l’exposition". Des cas de coronavirus ont aussi été recensés récemment aux abords de la capitale des Gaules, dans des écoles de Vénissieux, Villeurbanne et Saint-Fons, indique Le Monde.

C'est dans ce contexte que des scientifiques alertent sur "la transmission aérienne du Covid-19". Dans une lettre publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases d'Oxford, deux chercheurs, Lidia Morawska de l'université de Queensland (Australie) et Donald Milton de l'université du Maryland, s'adressent directement à l'Organisation mondiale de la santé, à "la communauté médicale et les organismes nationaux et internationaux compétents" pour les exhorter à "reconnaître le potentiel de transmission aérienne du Covid-19". Ce texte, co-signé par plus de 230 scientifiques internationaux, veut démontrer que le coronavirus se transmet par suspension de particules virales dans l'air, et non seulement par la projection de gouttelettes (par la toux, l'éternuement et la parole) sur le visage d'autrui ou des surfaces. "Il y a un risque important d'inhalation de virus contenus dans des gouttelettes respiratoires microscopiques (microgouttelettes) à des distances courtes et moyennes (jusqu'à plusieurs mètres, de l'ordre de l'échelle d'une pièce)", assurent les auteurs qui prônent "le recours à des mesures préventives pour empêcher cette voie de transmission aérienne". Alors que le déconfinement est à l'oeuvre dans plusieurs pays, les experts conseillent, de mieux ventiler les espaces de travail, les écoles, les hôpitaux et maisons de retraite, et d'installer des outils de lutte contre les infections tels que des filtres à air sophistiqués et des rayons ultraviolets spéciaux qui tuent les microbes dans les conduits d'aération. "Nous espérons que notre déclaration fera prendre conscience que la transmission par voie aérienne de COVID-19 est un risque réel et que les mesures de contrôle, telles que décrites ci-dessus, doivent être ajoutées aux autres précautions prises, pour réduire la gravité de la pandémie et sauver des vies", concluent les auteurs.

