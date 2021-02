"DIRECT. Coronavirus : des foyers en Dordogne, inquiétude à Dunkerque... Les variants avancent"

COVID FRANCE. Il n'y a pas qu'en Moselle que les variants du Covid-19 gagnent du terrain : une opération de dépistage massif va avoir lieu dans le dunkerquois et des foyers ont été identifiés en Dordogne.

11:16 - La situation dans le Grand-Est Selon le dernier bilan de Santé publique France sur le Covid-19, le nombre de personnes hospitalisées est de 2532 patients, avec 111 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 298 malades sont en réanimation, avec 16 nouvelles entrées dans la journée. 7713 personnes sont mortes du coronavirus, soit 40 de plus en 24 heures et 26710 sont sorties de l'hôpital soit 66 de plus.

11:00 - 35% des cas positifs au Covid-19 sont des virus anglais Le laboratoire Cerba a affirmé que 35% des cas positifs au Covid-19 sont des variants anglais. La PDG du groupe, Sylvie Cado, invitée hier sur France Info a expliqué : "Nous effectuons à peu près 4 000 criblages par jour, et sur ces 4 000 criblages, nous trouvons en moyenne 35% de variant anglais, et 3% à 4% de variants sud-africain et brésilien". Les chiffres ont encore progressé depuis la dernière enquête flash. Certaines régions se montrent plus touchées que d'autres, l'Île-de-France s'approche des 40 à 45% de cas positif au variant britannique, elle est suivie de près par la région PACA puis l'Aquitaine et les Hauts-de-France.

10:56 - "On est en alerte épidémique et on n'a pas la réaction de l'État attendue" Après que les élus locaux aient tiré la sonnette d'alarme, les maires de la communauté urbaine de Dunkerque ont proposé diverses solutions pour limiter la propagation du virus, en particulier des variants mais "on a sincèrement pas été entendus, l'Etat nous a proposé d'autres mesures totalement inadaptées" déplore Patrice Vergriete, maire de Dunkerque. Les écoles, collèges et lycées sont toujours ouverts, pourtant un quart des parents n'ont pas déposé leurs enfants à l'école aujourd'hui révèle le maire. Il avoue comprendre les comportements et les inquiétudes au sujet d'une nouvelle propagation des variants. Dans la communauté urbaine de Dunkerque, le taux d'incidence 658 pour 100 000 habitants.

10:36 - Deux concerts-tests prévus à Marseille et Paris en mars et avril La ministre de la Culture œuvre pour trouver des alternatives et permettre aux concerts et festivals de reprendre le plus vite possible. "Je suis très optimiste pour les festivals assis (...). Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué, c'est pour cela que je mène des expérimentations", a expliqué Roselyne Bachelot chez nos confrère de LCI. Deux concerts-test "debout" vont être organisés "sous réserve d'une situation sanitaire catastrophique". Le premier en mars, au Dôme de Marseille avec un millier de spectateur sera un spectacle assis avec la possibilité de se lever. Tous les participants seront testés à l'entrée, sans que les personnes positives ne soient recalés, à la sortie d'autres tests seront réalisés pour vérifier que des contaminations n'aient pas eu lieu. Le second se passera à l'Accord Arena à Paris, en avril, avec 5000 spectateurs tous debout. Les expériences seront supervisées respectivement par l'Inserm et l'AP-HP.

10:16 - Pas d'immunité collective en 2021 selon l'OMS La responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminatha, a déclaré lors d'une conférence de presse que "nous n'atteindrons aucun niveau d'immunité de la population ou d'immunité collective en 2021". Avant d'ajouter : "Nous devons nous rappeler qu'il existe des mesures qui fonctionnent [...] que nous devons continuer d'appliquer pour le reste de l'année au moins". L'arrivée des vaccins ne change pas la donne, ils permettent simplement de mieux protéger les plus vulnérables avant d'élargir la vaccination à l'ensemble de la population.

09:56 - Le point en Bretagne Selon le dernier bilan dans la région daté du 14 février 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 717 patients, avec 15 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 56 malades sont en réanimation, avec 1 nouvelles entrées dans la journée. 1028 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures et 4395 sont sorties de l'hôpital soit 13 de plus.

09:27 - Des fermetures de classes dans les Alpes-Maritimes Les Alpes-Maritimes restent à l'heure actuelle le département où le taux d'incidence est le plus élevé. Cela n'est pas sans conséquence puisque treize nouvelles classes ont fermé depuis le début de semaine. Dans ce département, on approche dangereusement la barre des 500 cas pour 100 000 habitants, ce qui correspond au seuil à partir duquel l'Union européenne recommande à ses Etats-membres de ne pas se rendre dans les zones concernées.

09:07 - Le terminal 4 d'Orly ferme ses portes Victime de la fermeture des frontières (hors Union européenne), l'aéroport de Paris-Orly a été contraint de fermer son terminal 4, et ce jusqu'à nouvel ordre, indique Aéroports de Paris (ADP). Les compagnies qui opéraient dans ce terminal vont pouvoir poursuivre leur activité dans les autres terminaux, le 2 et le 3, encore partiellement ouverts. Le terminal 1 est toujours totalement fermé.